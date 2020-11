Las causas que habrían llevado a Sharick a escapar a Silvania

Sharick Lizeth Márquez Téllez, la joven de 15 años que desapareció del barrio Santa Viviana de la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 18 de noviembre de 2020, huyó de su casa de forma voluntaria.



EL TIEMPO pudo establecer que el 18 de noviembre de 2020, la joven decidió escapar por sus propios medios y viajar en una flota a buscar a su abuela materna que vive en Sivania (Cundinamarca)

La joven habría pasado un mal momento el día anterior a su huida cuando después de lavar una olla se habría desatado un disgusto con su progenitora. Durante la investigación y por fuentes consultadas por las autoridades, se presume que las discusiones eran recurrentes y que venían de tiempo atrás.



Su padre, Orlando Antonio Márquez, no vive con ella y fue quien estuvo alertando a los medios de comunicación y a las autoridades sobre su desaparición.

Ya en el municipio de Silvania (Cundinamarca) la joven se arriesgó a andar sola por un sector que no conocía mientras buscó durante un día a su abuela hasta que la encontró y le contó todo lo que estaba sucediendo en su hogar.



La menor de edad también contó su historia en la Comisaría de Familia de ese municipio y fue allí que luego de que los funcionarios escucharon su versión se inició un proceso para restablecer sus derechos e investigar si hubo o no episodios de violencia intrafamiliar. También se permitió que la menor quedará bajo custodia de su abuela. Solo las autoridades determinarán la verdad de los testimonios de cada una de las partes.



EL TIEMPO también pudo establecer que días antes la abuela materna se habría comunicado con Orlando para decirle que quería hablar con él de algo familiar pero que este se habría negado a escucharla. Ese día la abuela tenía la intención de contarle las quejas reiteradas de la niña dentro del ambiente familiar.

La Comisaría de Familia aunque sabía de la ubicación de la menor de edad se enteró días después del despliegue en medios que estaba teniendo este caso y cuando eso pasó de forma inmediata avisó a la Unidad de Desaparecidos de la Sijín.



La niña recibirá tratamiento psicológico debido a posibles antecedentes de matoneo en su colegio, situación que también será materia de investigación para determinar, primero, si es cierto y de ser así, saber si esto minó su autoestima durante su niñez.



Todas estas versiones son materia de investigación. Por ahora, lo más importante es proteger a Sharick Lizeth y velar por su recuperación después de todo este episodio.

Orlando, por su parte, ha dicho que considera erróneo que la abuela de la joven tuviera a la niña y no avisara a su familia, a las autoridades o a los medios. EL TIEMPO habló con él para escuchar su versión y dijo que hasta el momento lo que pensaba era que su hija tenía una buena relación con su mamá. “Nosotros nos separamos hace 13 años por mutuo acuerdo y teníamos buena comunicación. Ella me comentaba siempre todo lo de la niña”.



Dice que no conoce de ninguna relación que tuviera la madre de la menor con ninguna persona. “Yo no sé se ninguna relación sentimental que ella estuviera sosteniendo. Eso sí sería una novedad para mí”.



Reconoció eso sí que la niña decía que su mamá la regañaba en ocasiones. “Pero yo le aconsejaba que tranquila, que simplemente se evitara regaños haciendo las cosas bien. Yo lo vi como algo normal, nunca me imaginé nada grave. No sé de nada grave”.

También negó las versiones de que la niña sufriera de matoneo en el colegio o que tuviera algún tipo de problema de salud. “Eso es mentira, incluso hace poco izó bandera y fuimos a comer para celebrar eso”. Pero lo que más reprocha este padre en este momento que la abuela de la menor, según su versión, no hubiera llamado a la familia ante la angustia por la que estaban pasando cada uno de sus miembros.



La versión de la madre de familia aún no se conoce. EL TIEMPO ha intentado obtenerla y en su momento, si es su deseo, se dará a conocer. Se pudo establecer que está viajando a Silvania para buscar un contacto con su hija.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com