Bogotá está envejeciendo. Esa ha sido la premisa de varios expertos en los últimos años, al analizar las proyecciones hechas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Incluso, se espera que para el 2050, el 30 por ciento de los ciudadanos sean mayores de 60 años, es decir, una población similar a los habitantes de las localidades de Suba y Kennedy sumadas.



Pero ¿la capital está preparada para este cambio? ¿Cómo este dato está relacionado con el crecimiento de la población bogotana?



La fundación Saldarriaga Concha, que lleva más de 50 años dedicada a la inclusión de los adultos mayores y realizó la investigación ‘Misión Colombia envejece’, concluyó que, si bien el índice de envejecimiento va aumentando en las últimas décadas a nivel nacional, en Bogotá se presenta un comportamiento distintivo.



Entre 1985 y 2020, este índice creció alrededor de cuatro veces, y se espera que en 2035 haya una persona de 60 años por cada menor de 15; para 2050, se tendrían 218 adultos mayores por cada 100 niños.



“En este momento, en Bogotá hay más de un millón de personas mayores de 60 años, y la proyección es que para 2050 sean 2,5 millones. La demografía son matemáticas, entonces, estos no son temas de adivinar o asumir, son una realidad”, indicó Juan Pablo Alzate, líder de la fundación.



Para Carlos Roberto Pombo Urdaneta, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), el envejecimiento de la población es un efecto del comportamiento de la ecuación compensadora, que es el método más básico para calcular numéricamente el cambio de la población a través del tiempo.

Actividades para adultos mayores. Foto: Secretaría de Integración Social.

Natalidad y migración

En Bogotá actualmente está en 1,7, y para que se mantenga constante la población, es decir, la tasa de reemplazo, esta cifra debe estar un poco por encima del 2 por ciento

TWITTER

Pombo indicó que dicha ecuación está compuesta por tres componentes: la natalidad (nacimientos), la mortalidad (muertes) y el saldo migratorio (el balance que existe entre la emigración y la inmigración).



“La tasa de natalidad ha venido disminuyendo significativamente en los últimos años, mientras que la de mortalidad disminuye menos o inclusive se mantiene constante, lo que quiere decir que la diferencia entre los que nacen y los que mueren, conocida como la tasa vegetativa, muy pronto va a llegar a cero”, explicó.



El más reciente censo del Dane concluyó que la tasa de natalidad entre 2005 y 2018 fue de 10,2 por ciento, lo cual representa una diferencia de más de 5 puntos porcentuales con respecto al periodo entre 1993 y 2005, cuando se ubicó en 15,6 por ciento.



Para Pombo, esta reducción está relacionada con la tasa de fecundidad, que es el promedio de hijos por mujer en edad fértil. “En Bogotá actualmente está en 1,7, y para que se mantenga constante la población, es decir, la tasa de reemplazo, esta cifra debe estar un poco por encima del 2 por ciento”, aseguró.



Lo anterior quiere decir que la ciudad entró en “la última fase” de una transición demográfica en la que el número de población no va a crecer de la misma manera.

El primer factor es que la inmigración, especialmente de ciudadanos venezolanos, empezó a descender. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y este cambio estaría relacionado también con el saldo migratorio, pues el experto afirmó que este componente ha tenido grandes transformaciones últimamente.



El primer factor es que la inmigración, especialmente de ciudadanos venezolanos, empezó a descender en años recientes, a pesar de que entre 2016 y 2018 tuvo un impacto muy alto para la ciudad.



Por otro lado, ha ido aumentado la cantidad de personas que deciden irse de Bogotá. En el más reciente censo del Dane, la diferencia entre el crecimiento de la población con efecto vegetativo (es decir, sin contar la migración) y el crecimiento general fue de casi medio millón de habitantes. “Esto indica que 430.000 personas se fueron de la ciudad”, explicó Pombo.



Un cambio drástico si se compara con las décadas comprendidas entre los años 50 y 60. En aquella época, el crecimiento se explicaba por el efecto migratorio de la población de otras regiones de Colombia.



“Bogotá en esos años estaba creciendo a una tasa cercana al 6,8 por ciento, mientras que Colombia en el punto más alto estaba en el 3,2 por ciento. Se decía que era por efectos de la violencia, pero incidían en mayor medida factores como salarios altos, calidad de los servicios y una expectativa grande de cómo era la vida urbana”, dijo el experto.



Pero con el pasar del tiempo la tasa se fue reduciendo. Actualmente, la ciudad, con un aproximado de 7’900.000 habitantes, tiene una tendencia a desconcentrarse y, por lo tanto, a envejecer. Esto, según expertos, puede estar muy relacionado con la calidad de vida.



Los retos



En cambio, la población en ciudades como Villavicencio y Valledupar está en una tendencia de crecimiento..

TWITTER

Tanto Alzate, de la fundación Saldarriaga Concha, como Pombo coincidieron en que el envejecimiento de la población bogotana no necesariamente es un factor negativo.



“Una población con mucha experiencia y con mucha capacidad de trabajo puede ayudar en las labores sociales, cívicas y culturales”, aseguró el presidente de la SMOB.

Por su parte, Alzate aclaró que si bien los adultos mayores de la actualidad no serán los mismos que los de las próximas décadas, existen servicios básicos que se deben garantizar.



“Hay una necesidad en la cantidad de ingresos. Por ejemplo, en Colombia solo el 25 por ciento accede a la pensión. También toca tener en cuenta que muchas personas mayores aún trabajan y son activas, entonces se pueden generar más oportunidades. La educación digital para acceder a muchos servicios también es clave”, indicó.



No obstante, Alzate recalcó que el índice de pobreza está concentrado en la población juvenil, lo cual está muy ligado a las oportunidades de educación y empleo que hay en la ciudad. De hecho, según la más reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, el 53 por ciento de los jóvenes se quieren ir.



Para Pombo, esto se explica por “un deterioro de la calidad de vida” que involucra altos costos, desempleo, contaminación del aire, entre otros problemas. “En cambio, la población en ciudades como Villavicencio y Valledupar está en una tendencia de crecimiento. Sin embargo, no hay una política pública a nivel nacional que busque explicar los verdaderos factores de la redistribución de las personas”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ