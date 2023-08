La ola de inseguridad que atravesó Bogotá durante el primer semestre del año puso a hablar de este tema a los siete candidatos a la Alcaldía, quienes han elaborado planes de gobierno que están centrados en la recuperación de la seguridad.



(Le puede interesar: Así está la carrera a la Alcaldía de Bogotá según encuesta)

Y no es para menos, con corte al 23 de julio, la Secretaría de Seguridad reportó un incremento de 8 por ciento en los homicidios intencionales, comparados con el periodo de enero a julio del año pasado. También creció el hurto de automotores, con un 6 por ciento; el hurto a residencias, con 24 por ciento, y el hurto a personas, con 27 por ciento, durante el mismo periodo comparado.



Para combatir esta crisis en la seguridad, la alcaldesa Claudia López ha pedido que se le entreguen a la capital los 1.500 policías que se formaron con recursos de los bogotanos y que luego fueron asignados a otras zonas del país.



Igualmente, ha reclamado mayor colaboración de la Rama Judicial para que los criminales no queden libres luego de su captura, y que se le otorgue un predio en La Picota para construir la cárcel Distrital II. Entre sus planes también está una agenda legislativa. Llevar al Congreso tres proyectos de ley.



Lo cierto es que los candidatos más opcionados para llegar a la Alcaldía de Bogotá tienen miradas diferentes sobre cómo enfrentar la actual crisis de seguridad que tiene la ciudad y en especial para combatir a las estructuras criminales que han disparado los homicidios y los hurtos, los dos delitos que más impactan la seguridad.



Entre las propuestas están el aumento del pie de fuerza de la Policía, aunque recuerdan que dependen del Gobierno; la implementación de tecnología, como cámaras de reconocimiento facial y de placas, reforzar la vigilancia en TransMilenio y el desarrollo de programas de educación y trabajo para los jóvenes.



(También: Elecciones: los 9 candidatos que se disputarán la Alcaldía de Bogotá)

Rodrigo Lara

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Frente al aumento de los homicidios, el candidato señala que lo primero que hay que hacer es frenar las muertes por ajustes de cuentas, “que han crecido 52 %”, y que instaurará un programa de recompensas para capturar a los principales cabecillas de los grupos organizados que se están formando en la ciudad. Además, Lara señala que se debe dotar a los comandos especiales de la Policía con drones, tecnología y capacidades de punta para desmantelar las estructuras.



Frente al hurto a personas, que es uno de los grandes flagelos de la ciudad, dice que en Bogotá hay que implantar un sistema de 2.200 cámaras LPR (reconocimiento de placas) para rastrear las motocicletas.



Por otro lado, el candidato señala que los celulares robados en la ciudad terminan en Santa Fe, La Estanzuela y La Favorita y que, para frenar este mercado negro, “tendremos imágenes aéreas de esas zonas con globos aerostáticos y con analítica e investigación desmantelaremos esas organizaciones”. Le dice no a crear una policía local.

Diego Molano

Facebook Twitter Linkedin

Diego Molano sobre Iván Márquez Foto: Radio Nacional de Colombia/Archivo particular.

Para el candidato, la clave de la seguridad está en la judicialización de “las bandas criminales que tienen atemorizada a Bogotá”. Para esto propone la construcción de una megacárcel para llevar a todos los que cometen hurtos y, especialmente, a los reincidentes, “que roban y al día siguiente están liberados”.



En segundo lugar, Molano habla de la necesidad de la creación de un escuadrón especializado para desmantelar las bandas organizadas y afirma que es necesario un programa de atención social para recuperar los 60 barrios donde las autoridades han dicho que está concentrada la criminalidad.



En tercer lugar, propone una estrategia especial para controlar el hurto de celulares, porque, afirma, en Bogotá se roban más de 50.000 equipos móviles al año. “Aquí nos acostumbramos a vivir mal, a decir que ‘de malas el que saque un celular’ y no, como alcalde protegeré los bienes de la gente”.



Finalmente, dice que se necesita la instalación de 50 CAI móviles, que estarán en las esquinas más peligrosas. Le dice no a la policía local.



(Le recomendamos: Agarrón dentro del Polo Democrático por lista del Concejo de Bogotá)

Jorge Luis Vargas

Facebook Twitter Linkedin

El general (r) confirmó que la candidatura de Gustavo Bolívar lo impulsó a lanzarse. Foto: Sergio Ángel

El plan de ‘Medidas inmediatas contra el hurto y el homicidio’ del general Vargas señala que en los primeros 100 días de su administración desarrollará un paquete de 10 acciones: coordinará la Policía Metropolitana con la Brigada XIII del Ejército para formar un escuadrón de 10.000 hombres para los puntos más calientes de la ciudad.



En alianza con la Fiscalía ejecutará las órdenes de captura represadas y desmantelará las estructuras sicariales y oficinas de cobro. Conformará un grupo de operaciones urbanas “Lobos”, que se encargará de desarticular las oficinas de sicarios y de fleteros, crimen organizado y milicias en la ciudad.



Iluminará 10.000 postes de energía con tecnología led y reparará las 1.000 cámaras de seguridad que no funciona. Implementará en 100 puntos de la ciudad el modelo se patrullaje en ‘monopatín’. Vargas conformará la Policía Cívica con 5.000 hombres desarmados y 500 gestores de vida para enfrentar la intolerancia. Creará un Cuerpo Élite Antiatracos con motos de alto cilindraje. Le dice no a la policía local.

Gustavo Bolívar

Facebook Twitter Linkedin

Bolívar no es pesimista acerca de rehacer la coalición política. Foto: Juan Diego Buitrago. Archivo EL TIEMPO

Para Bolívar, la seguridad de la ciudad tiene un foco diferente. El acceso a la educación bilingüe desde la edad temprana y la posibilidad de acceder a una carrera técnica antes de salir del colegio son la clave para mitigar la delincuencia. “Un joven que habla un segundo idioma y tiene una carrera no va a salir a matar”. En los planes del candidato está convertir a Bogotá en una ciudad con “cero delincuencia” en 2038, el mismo año en el que asegura se graduará la primera generación de bachilleres bilingües de colegios públicos de la capital del país. Respecto a las medidas de choque contra la criminalidad, Bolívar dice que se deben arreglar las 1.000 cámaras de seguridad que están dañadas y que en los cuatro años de su gestión tendrá una red de 4.000 en Bogotá. Propone un aumento del pie de fuerza, pero específicamente para labores de inteligencia y desarticulación de bandas delictivas y no para “vigilar cámaras de seguridad”, pues según él, un policía viendo videos cuatro horas se vuelve improductivo. Le dice no a la policía local.

Jorge Robledo

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo se unieron para crear Dignidad y Compromiso Foto: El Tiempo

Para el candidato, la seguridad debería girar en torno a tres temas fundamentales: la optimización de la tecnología al servicio de la inteligencia, el fortalecimiento de la Policía y la mejora de las condiciones sociales de la ciudad.



Robledo considera que para frenar los homicidios y los hurtos lo primero que hay que hacer es incrementar el pie de fuerza, pues de los 16.300 uniformados que hay en la ciudad, solo 5.300 prestan labores de vigilancia. Señala que este fortalecimiento debe ser costeado por el Gobierno Nacional y no por el Distrito. Robledo habla de otro aspecto y es que también hay que mejorar las condiciones de bienestar y laborales de los uniformados. “La Policía está desmotivada y así no se puede trabajar”.



En su plan además está la creación de 100.000 empleos productivos para jóvenes en los estratos más vulnerables, pues considera que el hambre y la pobreza son un factor de riesgo para la seguridad, porque generan “desespero” y se vuelven un caldo de cultivo para la delincuencia. Le dice no a la policía local.

Juan Daniel Oviedo

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara ya alcanzaron el mínimo de firmas para oficializar sus candidaturas. Foto: El Tiempo

Como es de su corriente, Oviedo dice que para que se reduzcan los homicidios en Bogotá es necesaria la implementación de un modelo de “gerencia integral” que agrupe las capacidades de la Alcaldía, la Policía y los gestores y el rol de las juntas administradoras locales para que, en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Engativá, que tienen los índices de homicidio más altos, se pueda atacar a la delincuencia. Esto estará apoyado del fortalecimiento de la red de videovigilancia y de los sistemas que nutren al centro de comando C4. “Con esto lograremos resultados efectivos en los primeros 100 días de la administración”.



Por el lado de los hurtos, Oviedo propone que se ataque con capacidades de inteligencia la cadena que se desprende del delito, es decir, desde la estructura criminal hasta el que vende robado y el que compra. Robustecerá la presencia policial en TransMilenio e implementará más cámaras. Le dice sí a la masificación de las redes CUIDAdanas de esta administración y no a la creación de policía local.

Carlos Fernando Galán

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EL TIEMPO

El candidato afirma que el modelo de seguridad “se debe cambiar en su totalidad (...) porque fracasó”. Propone retomar el control de los espacios públicos, en especial del sistema de transporte, al que le incluirá inspectores de policía, gestores de convivencia y policía de vigilancia, para que “sea la alcaldía el primer respondiente de los ciudadanos”.



El énfasis de su estrategia es la mitigación de la violencia contra la mujer en estos escenarios. Dice que su plan de gobierno en seguridad está guiado por la implementación de tecnología de punta en las estaciones de TransMilenio y en los buses, como las cámaras de reconocimiento facial y un sistema de acompañamiento a las víctimas de delitos que permita garantizar los derechos y obtener mejor información.



Para el candidato es importante que la Policía aumente su número de efectivos, pero que eso depende del Gobierno Nacional. “Queremos proponerle al Congreso un cambio normativo que nos permita aumentar el pie de fuerza de la Policía con recursos propios, pero sin crear un cuerpo aparte”.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @ToroRomeroJ- @BogotaET

Más noticias de Bogotá