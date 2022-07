Aunque se puede ver en muchos puntos de la ciudad que se están llevando a cabo obras de infraestructura vial, aún hay un sinnúmero de calles deterioradas y que llevan años sin ser intervenidas. La ciudadanía compartió con EL TIEMPO el estado de las vías de sus barrios y expresó la inconformidad con estas, ya que muchas se encuentran sin pavimentar o con huecos y grietas que interfieren en la movilidad y provocan accidentes.



Bogotá tiene una extensión de malla vial urbana y rural alrededor de 14.536,70 km-carril, distribuidos en vías troncales (1.104,97), arteriales (2.652,83), intermedias (3,215,59), locales (6.297,26), rurales principales (356,22) y no principales (909,83).

A pesar que no hay una cifra exacta de cuántos kilómetros de la malla vial están en mal estado, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre el 25 de diciembre de 2021 y el 22 de enero de 2022 intervinieron 41.689 huecos y 9,46 km-carril, y han venido realizando la conservación de las vías en más de 18,5 km-carril.



Por su parte, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la entidad a cargo de las vías locales e intermedias, asegura que en el 2022 han intervenido 302,48 km-carril de estos corredores; 14,03 km-carril de malla vial arterial, y que han tapado 214.824 huecos.



El monto destinado para el mantenimiento y mejoramiento de las vías a cargo de esta entidad es de más de 400.000 millones de pesos durante toda la administración de la alcaldesa Claudia López.



“Por parte de la UMV se espera mejorar más de 300.000 daños viales, intervenir más de 400 km-carril de malla vial local e intermedia, mejorar más de 15 kilómetros de ciclorrutas, trabajar en las vías locales, en la atención a emergencias, en el espacio público y cumplir con los convenios interadministrativos con el IDU y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy”, afirmó la UMV.

Calle 150A entre carreras 95 y 99 Pinar de Suba por mencionar una de las muchas — Jairo Sabogal (@JairoSabogal11) July 26, 2022

En Fontibon es terrible el estado de la malla vial . — Fernando Pachon (@fernandofdp7914) July 26, 2022

Las quejas

En una convocatoria de este diario, ciudadanos comentaron sobre el estado de las vías de sus barrios. Algunas de las quejas incluían vías como la calle 22D con avenida Boyacá, carrera 7F con calle 148, carrera 13 n.° 155-88, calle 138 entre autopista Norte y avenida Las Villas –donde se pueden encontrar más de 30 huecos en ambos sentidos–; carrera 145 con calle 145. Además, algunos internautas aseguraron que corredores de localidades como Fontibón y Engativá ya no dan abasto.

Barrio Santa Rosita, Engativá, en la carrera 93 #73a-52. Foto: Cortesía Jairo Suárez

Tenemos problemas con los niños de los colegios que quedan cerca y tienen que pasar por los charcos que se hacen, y cuando hay verano, pues el polvo nos afecta a todos con síntomas de gripa. FACEBOOK

Jairo Suárez, habitante desde hace más de 30 años del barrio Santa Rosita, en Engativá, le dijo a EL TIEMPO que la vía de la carrera 93 n.° 73A-52, no ha sido intervenida desde hace más de 15 años y los residentes del sector se han visto gravemente afectados en su movilidad, ya sea a pie, en bicicleta o en automóvil.



“Tenemos problemas con los niños de los colegios que quedan cerca y tienen que pasar por los charcos que se hacen, y cuando hay verano, pues el polvo nos afecta a todos con síntomas de gripa. Aquí vive gente de 60 a 90 años, discapacitados y en silla de ruedas, otras discapacidades y no se pueden desplazar libremente por los huecos”, aseguró Suárez.





En la localidad de Suba, en el sector Bilbao (una zona comercial), un comerciante que prefirió no ser citado contó que hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, tras la implementación del SITP, el asfalto empezó a tener afectaciones y debido a eso se presentan inundaciones y dificultad en la movilidad.



“No nos incomoda que los buses pasen por aquí, el problema es que las vías no están en condiciones para que vehículos tan pesados transiten por aquí, porque hunden la vía”, agregó el comerciante.



Ante esto, la empresa TransMilenio respondió que los recorridos de las rutas del SITP fueron trazados acorde con la disponibilidad de tramos viales definidos como corredores de transporte público.

La 138 es una desgracia, entre la autopista y Las Villas, es terrible. En ambos sentidos. — (O)marcFlurry Gamboa (@OmarGamboa) July 27, 2022

Diagonal 150, localidad de Suba, en el sector Bilbao. Foto: Loren Valbuena | EL TIEMPO

En otro punto de la ciudad en la localidad de Usquén, en el barrio Cedro Golf, Isabel de Riveros, residente del sector, manifestó que la afectación por los huecos en esta vía ha ocasionado daños en los carros y dificultades para los ciclistas. “Llevamos dos años y medio con huecos que han ido creciendo y los vecinos han tenido que depositar escombros porque estos estaban profundos”, enfatizó.



De acuerdo con Jhon Bastidas, experto en movilidad de la Universidad Manuela Beltrán, el mal estado de la malla vial no solo afecta la movilidad de los ciudadanos, sino la seguridad vial y la productividad, debido al tiempo que se pierde en un solo trayecto.

