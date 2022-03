Desde el 1.º de marzo, un grupo de 2.000 recicladores de oficio se encuentran a las afueras de las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, en la carrera 18 con 84, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y la modificación del Decreto 596.



Las manifestaciones se dan en el marco de la celebración del Día Mundial del Reciclador, y casi seis meses después de que 61 asociaciones de la ciudad realizaron varios plantones frente a la entidad.



En aquel momento, la situación se estabilizó luego de una serie de reuniones entre las organizaciones y la superintendencia, donde se negociaron cinco puntos: la tasa de aprovechamiento, la compensación por toneladas, la trazabilidad de los residuos, la aceptación de materiales y el mecanismo para identificar la duplicidad de recicladores.



“Es importante aclarar que lo que se está viviendo ahora es a nivel nacional. En esta ocasión, nuestros pedidos no son solo a la superintendencia, también queremos hablar con el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA)”, señaló Michael Pérez, de Reciclosocial, una de las 150 asociaciones que protestan en la capital del país.

En primer lugar solicitan la suspensión de las medidas de aplazamiento y reversión, mecanismos que según los recicladores generan retrasos en los pagos. Asimismo, exigen la modificación del Decreto 596, el cual cambió el esquema de la actividad de aprovechamiento. “Este nos pone al mismo nivel de las organizaciones ilegítimas”, dijo Marco Urrutia, de AsoRePo.



También piden un incremento en la tarifa de reciclaje y la creación de un marco legal para el trabajo asociativo de las organizaciones. Por último, exigen el reconocimiento pleno de la cadena de valor del reciclaje y la modificación del marco del incentivo de aprovechamiento. “Queremos que el 50 por ciento de ese ingreso se destine a los fondos de los proyectos de las organizaciones verificadas”, explicó Urrutia.

Protesta de recicladores en Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



Por su parte, la superintendencia indicó que entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 se realizaron 53 mesas de trabajo con organizaciones de recicladores donde llegaron a acuerdos que hoy se están cumpliendo.



“Como resultado de estas jornadas se logró la socialización de un instructivo para subsanar las alertas que dan lugar a los aplazamientos y se realizó la revisión particular con las organizaciones de recicladores, de sus esquemas operativos”, explicó la entidad.

De acuerdo con las organizaciones de reciclaje, no abandonarán el espacio hasta no llegar a un acuerdo. De hecho, ayer se realizaron las primeras negociaciones entre las partes; no obstante, al cierre de esta edición no se tenía conocimiento sobre un acuerdo.

EL TIEMPO