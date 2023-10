Las millonarias fiducias que guarda el sector de hábitat en Bogotá

El más reciente informe de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá reveló que la Administración Distrital, desde el sector de hábitat, tiene abandonados más de 15.000 millones de pesos en fiducias.



Según el estudio, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), la Caja de Vivienda Popular (CVP) y la Secretaría Distrital del Hábitat mantienen en 13 fiducias orientadas a 13 proyectos de construcción de vivienda, que ya fueron finalizados, recursos por 14.314 millones de pesos y cerca de 1.515 millones en otras tres fiducias de proyectos declarados no viables.



Debido a esto, el ente distrital de control dijo que esta situación afecta la optimización del uso del patrimonio público y la satisfacción de las necesidades de vivienda que tienen las personas más necesitadas en Bogotá.

Estación de Transmilenio, Centro Memoria en la Calle 26 de Bogotá Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“El sector de hábitat tiene 13 proyectos terminados y otros tres declarados no viables en los cuales las fiduciarias no han retornado al patrimonio del Distrito más de 15.000 millones de pesos que sobraron producto de la ejecución de proyectos de vivienda para las familias necesitadas en Bogotá”, explicó la directora de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría, Lina Raquel Rodríguez.



No obstante, es importante mencionar que el mismo informe de la Contraloría de Bogotá indica que algunos de los proyectos de vivienda son del año 1993, como el parque Atahualpa, el cual fue terminado en 2013.



De acuerdo con el informe, algunos de los proyectos que ya se concluyeron y no han regresado las fiducias al Distrito son: plaza de La Hoja, manzanas Las Aguas, Victoria parque comercial y residencial, el subordinado Los Olivos, entre otros.



Y los que fueron declarados no viables son: Patrimonio Autónomo Subordinado La Estación, Las Cruces y Villa Javier.



“La Contraloría está revisando con un equipo auditor las posibles consecuencias fiscales o disciplinarias que podría generar el hecho de mantener en fiducias más de 15.000 millones del Distrito que servirían para invertir en viviendas”, indicó Rodríguez.



Según se lee en el informe, esos recursos quietos pueden ser utilizados en la satisfacción de las necesidades de vivienda; según el Dane, en el año 2021 Bogotá presentaba un déficit habitacional del 10,5 por ciento y la disponibilidad de suelo urbano construible.



Al cierre de esta edición, ni la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), ni la Caja de Vivienda Popular (CVP) ni la Secretaría Distrital del Hábitat se habían pronunciado al respecto.

REDACCIÓN BOGOTÁ