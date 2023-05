La infraestructura vial, el servicio de acueducto y alcantarillado, y los tiempos de desplazamiento diario con otros municipios y con Bogotá son algunos de los aspectos que más insatisfacciones causan en los habitantes de la provincia de Sabana Centro. Así lo reveló la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022 de Sabana Centro Cómo Vamos.



Sin embargo, mejoró la sensación de seguridad; también, la educación en colegios públicos y la facilidad de emprender y encontrar trabajo. Salud, pobreza y empleo son los temas que los residentes consideran que deben ser atendidos de manera prioritaria por las administraciones locales.



La provincia está compuesta por 11 municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Nemocón, Gachancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, en los que habitan más de 660.000 personas.



La encuesta fue aplicada de manera presencial en hogares a 2.914 hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. Fue aplicada del 6 de diciembre al 28 de diciembre de 2022 y del 12 de enero al 21 de febrero de 2023. La firma encuestadora fue YanHaas y el margen de error es de 1,9 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento.



Con estos resultados, llamó la atención que la salud es la segunda causa por la que las personas saldrían del municipio y la principal razón por la que acuden a la justicia. Además, la satisfacción pasó en 2019 de 52 por ciento a 49 por ciento en 2022.



Movilidad

Carril exclusivo para rutas escolares en la autopista norte de Bogotá. Esa vía conecta a la capital con los municipios de Sabana Centro. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

De acuerdo con los resultados, el 50 por ciento de los habitantes de Sabana Centro se movilizan con frecuencia fuera del municipio, ya sea a otro (47 por ciento) o a Bogotá (49 por ciento), principalmente, por temas de trabajo, servicios de salud y estudio.



El medio de transporte más utilizado en 2022 es el bus, buseta, micro o colectivo, con un 60 por ciento; y aunque el porcentaje es alto, disminuyó 12 puntos porcentuales frente a 2019. Seguido de este, el uso del carro y la moto. Sin embargo, la bicicleta cobró relevancia, ya que pasó de no ser utilizada por ninguno de los encuestados en 2019 a ser usada por un 7 por ciento en 2022.



Para poder movilizarse, el 60 por ciento gasta de 100.000 a más de 250.000 pesos en transporte, y el 38 por ciento tiene que hacer entre dos y tres trasbordos para llegar a su destino. Lo que más preocupa respecto a la movilidad es que el 45 por ciento se demora de 90 a más de 120 minutos para llegar y el 21 por ciento entre 60 y 90 minutos.



De igual manera, la insatisfacción con la infraestructura vial pasó de 36 por ciento en 2019 a 55 por ciento en 2022.

Servicios públicos

Aunque la satisfacción en el servicio de gas mejoró porque pasó de 78 por ciento en 2019 a 85 por ciento en 2023 -y la de la energía eléctrica se mantuvo en 69 por ciento-, el acueducto, alcantarillado, el aseo y recolección de basuras generan malestar en los residentes de estos municipios.



Por un lado, aumentó la insatisfacción con el acueducto en un 14 por ciento: pasó de 22 por ciento en 2019 a 25 por ciento en 2022. La satisfacción bajo de un 61 por ciento a un 45 por ciento. Cabe mencionar que en los últimos dos años varios de los municipios ya nombrados presentaron problemas con el suministro de agua.

Equipamiento y vivienda



El 74 por ciento de los encuestados está satisfecho con el barrio en el que vive y solo un 10 por ciento no lo está. En cuanto a las vías del sector, creció la insatisfacción, en 2019 fue de 24 por ciento y en 2022, de 40 por ciento.



En cuanto a vivienda, el 47 por ciento vive en arriendo o en subarriendo, el 38 por ciento en casa propia, totalmente paga y el 10 por ciento la está pagando. Las principales razones por las que las personas no pueden adquirir vivienda propia es porque aunque les interesa, no tienen para la cuota inicial (33 por ciento), no posee subsidio (20 por ciento) o porque tiene para la cuota inicial pero no para las demás (17 por ciento).

Educación

Aunque la satisfacción con educación primaria, básica y media decreció, pasando de un 79 por ciento en 2019 a un 72 por ciento en 2022, sorprende que la percepción en las instituciones educativas públicas mejoró, ya que en 2019 fue de 56 por ciento y el 2022, de 69 por ciento. Mientras que en los colegios privados la satisfacción disminuyó en 15 puntos porcentuales: pasó de 92 por ciento a 77 por ciento y la insatisfacción pasó de 3 por ciento a 11 por ciento.



En el caso de la educación superior no hubo mayor inconformidad, se mantuvo la satisfacción del 62 por ciento.



Tres preguntas a Carolina Serrano, directora de Sabana Centro Cómo Vamos

Carolina Serrano, directora de Sabana centro Cómo Vamos Foto: Archivo particular

¿Por qué cree que la satisfacción de vivir en los municipios disminuyó?



Los aspectos que están siendo determinantes para la satisfacción de los habitantes de Sabana Centro son el servicio de acueducto y alcantarillado, el estado y disposición de la infraestructura vial, los tiempos de desplazamiento fuera de su municipio y los servicios de salud. Al ser temas que impactan directamente sus dinámicas diarias y, en muchos casos, su salud física y emocional, podría explicar este resultado.

Estamos próximos a elecciones regionales, ¿cuáles son los retos de los próximos alcaldes y concejales de la Sabana Centro?

En primera instancia, poner especial atención al crecimiento organizado del municipio y entender y gestionar este crecimiento en relación con los demás municipios y con Bogotá permitirá controlar la presión que se genera a los servicios públicos, la infraestructura y la movilidad, entre otros aspectos.



Este crecimiento, acelerado entre otras cosas por la migración de personas de otros municipios y de Bogotá hacia la región, genera un reto cultural adicional por el impacto que genera en el sentido de pertenencia y orgullo hacia el territorio, por lo que las administraciones locales deben trabajar por fortalecerlo y lograr un mayor arraigo de los nuevos habitantes con el territorio.



También, a la percepción ciudadana, ya que impacta directamente las expectativas que los habitantes tienen frente a su territorio y el actuar de sus gobernantes, y determinan las decisiones que toman frente a los asuntos de su municipio. En esta encuesta vemos que los habitantes de Sabana Centro esperan que se prioricen la salud, la educación, la pobreza, el empleo, la seguridad y la infraestructura vial.



Y tener en cuenta la percepción ciudadana como referencia para mejorar la gestión. Los resultados desfavorables pueden obedecer a falencias asociadas a la comunicación de la gestión pública o al diseño mismo de las políticas. Por esto, es importante que los gobernantes innoven en las formas de acercarse a la ciudadanía y de comunicar su gestión para incrementar su conocimiento frente a los espacios de participación y la oferta de servicios que ofrece el municipio.

Casi que la mitad de los encuestados viven en arriendo o en subarriendo, ¿qué se debe hacer para que más personas puedan comprar casa?



Los habitantes que viven en arriendo o subarriendo manifiestan un amplio interés en tener vivienda propia. No obstante, el 78% de ellos dice no tenerla por no cumplir con los requisitos financieros o no recibir ayudas para tenerlo. En ese sentido, es importante fortalecer los programas de vivienda propia en la región.

