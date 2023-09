A un mes de las elecciones para la alcaldía de Bogotá, el gobierno del presidente Gustavo Petro realizará durante dos días, el próximo 28 y 29 de septiembre, encuentros con ciudadanos en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba.



El ‘Gobierno con el pueblo’, como desde Presidencia se llama a la jornada, tendrá un formato similar a lo organizado en La Guajira en junio. En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular, al siguiente día serán dos eventos más con los ciudadanos. Todo esto viene acompañado de la conformación de mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores.



La ‘Toma de Bogotá’ causa controversia porque se realizará en la recta final de las elecciones, donde el exsenador Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico, coalición de gobierno, se encuentra en la puja por llegar al Palacio Liévano.



Las suspicacias se dieron en parte porque la próxima jornada de ‘Gobierno con el pueblo’ estaba proyectada para realizarse en Cauca y Nariño, pero en los últimos días el mandatario ordenó que fuera en la capital y puso a correr a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, con la organización.



Entre los que alzaron sus voces por los consejos populares fueron los aspirantes a la alcaldía, que piensan que es intervención en política del gobierno Petro y que busca ayudar a su amigo Bolívar.



Los primeros en manifestarse fueron Carlos Fernando Galán, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Rodrigo Lara. Galán cuestionó que las reuniones a un mes de elecciones y que el Gobierno prometa cosas cuando no le ha cumplido a Bogotá. Molano pidió que se le permita participar y que la Procuraduría haga presencia. Lara hizo la misma petición y que se debatan los temas. Vargas pidió al Presidente no interferir en las elecciones.



En la noche, Juan Daniel Oviedo señaló que no quiere que el Presidente gobierne en tercera persona y Jorge Robledo dijo que con movilizaciones no van a solucionar la desilusión de la gente.

DIego Molano, Carlos F Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara fueron los primeros en pronunciarse. Foto: EL TIEMPO

Bolívar respondió que el Presidente tiene la obligación de desplazarse por el país para escuchar a la gente en eventos públicos y que ni el ni su equipo de campaña participarán de los eventos en Bogotá.



En el gobierno Petro hay distintas versiones. Al consultar ministros, estos niegan que haya una intención electoral: “sería un delito y falta disciplinaria”. Cercanos a la consejera Ortiz también marcaron distancia a esa tesis y apuntaron que en todos los eventos se deja expresamente claro que se está en el marco de la ley de garantías y que nadie puede hacer proselitismo.



No obstante, miembros del Ejecutivo y del Pacto Histórico consideraron que sí habría un interés electoral y que la mayor muestra es que se tenía todo planeado para desplazarse al Pacífico y hubo un cambio de planes de último momento.



Más allá de la polémica política, analistas sí creen que hay “una evidente participación en política” y que el fin es favorecer al candidato del Gobierno.

No puede quedar ningún tipo de asomo ni de duda, y debe tener el rechazo, incluso de su propio partido, porque esta es una clara participación en política electoral FACEBOOK

Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dice que el presidente Petro siempre ha tenido un interés por Bogotá y su electorado y que las rendiciones de cuentas y encuentros con la ciudadanía en Bogotá responden “más a un interés político para enviar un mensaje de respaldo indirecto al candidato del partido de gobierno”.



Agrega que “el problema es que está tensionando la delgada línea entre la participación indebida en política y los ejercicios de rendición de cuentas”.



En el mismo sentido se pronuncia Carlos Arias, analista y profesor de la Universidad Externado, para quien esos encuentros deben causar alarma en la opinión pública. “No puede quedar ningún tipo de asomo ni de duda, y debe tener el rechazo, incluso de su propio partido, porque esta es una clara participación en política electoral”, dijo.



También señaló que las actividades en la plaza pública en localidades se estará “exacerbando las emociones de los jóvenes que participaron en el estallido social” y que lo preocupante es que no se están midiendo las implicaciones y consecuencias sociales en el caso de que pierdan las elecciones.



Así mismo, Carlos Pardo, analista político de la Universidad Militar, señala que aunque Kennedy, Suba y Engativá son localidades fortines y que esos encuentros pueden incidir en los habitantes, “si no hay propaganda política de los candidatos o no se mencionan con nombre propio es difícil demostrar la intervención”.



Recordó que lo mismo ocurrió cuando Álvaro Uribe en campaña de reelección realizó consejos comunitarios.

Bolívar responde a críticas

El candidato Gustavo Bolívar dijo que no va a participar en los eventos del presidente Petro en Bogotá y que el jefe de Estado tiene la obligación de desplazarse por el país para escuchar a la gente en eventos públicos. “Querer prohibirle al Presidente que se desplace a donde tenga que desplazar me parece muy mezquino, porque la gente de Bogotá está padeciendo de hambre y de inseguridad”, afirmó Bolívar.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolivar. Foto: Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Qué dicen los candidatos a la alcaldía

Rodrigo Lara, de Lara Demócrata: “Para que no parezcan esas reuniones un evento político, que inviten a todos los candidatos, sin excepción, y que se dé un debate allí sobre seguridad y el fracaso que ha sido esta materia en Bogotá”.



Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo: “Los bogotanos y bogotanas no son idiotas. Si esas reuniones son políticas y las van a usar para impulsar la candidatura de Gustavo Bolívar, se va a notar, y los votantes los van a castigar, ya no les creen”.



Jorge Luis Vargas, de Cambio Radical: "Los consejos de gobierno del presidente Gustavo Petro en Bogotá son una evidente participación en política a favor de su candidato Gustavo Bolívar. ¡Presidente: no interfiera en las elecciones...”.



Diego Molano, de Reconstruyamos Bogotá: “No quiero pensar que la dramática caída en encuestas de uno de los candidatos de Petro es lo que está impulsando estas curiosas ‘reuniones’ a meses de haber sido aprobado el Plan de Desarrollo y a semanas de las elecciones”.



Juan Daniel Oviedo, de Con toda por Bogotá: “Es un tema altamente preocupante. Bogotá tiene alcalde y Colombia tiene Presidente. Queremos ser alcalde de Bogotá y no que el presidente Gustavo Petro esté gobernando en tercera persona”.



Jorge Robledo, de Dignidad y Compromiso: “Es un tema altamente preocupante. Bogotá tiene alcalde y Colombia tiene Presidente. Queremos ser alcalde de Bogotá y no que el presidente Gustavo Petro esté gobernando en tercera persona”.

