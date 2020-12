Las estrategias de los centros comerciales para evitar multitudes

Los centros comerciales en la ciudad vienen siendo uno de los puntos más concurridos por los bogotanos en este fin de año. Por eso, y ante la llegada de diciembre, estos espacios se preparan para evitar las aglomeraciones y reducir los riesgos de contagio con covid-19.

El centro comercial Santafé, por ejemplo, explicó que “los espectáculos usuales no estarán en un solo punto. Habrán comparsas, desfiles, malabaristas y personajes que pasarán a lo largo del lugar; con ello se pretende que los espectadores no se aglutinen”.



Igualmente, no se permitirá que los niños se tomen fotos con los artistas, y todo será controlado por el personal de seguridad.



Además, “hay pantallas disponibles en muchos rincones, en los que se proyectará el aforo (del cual no pueden pasar 7.500 personas) que hay en el momento. Con esto, la gente podrá supervisar y sentirse más segura de que no haya excesos”, según lo explicó la fuente del establecimiento comercial.



Por su parte, Gran Estación señaló que “este año no habrá espacios navideños que generen concentración multitudinaria de gente. Por ejemplo, las novenas y llevar a los menores a sentarse con ‘Papá Noel’ no se harán”.

Otros espacios como Atlantis le apostarán a “la extensión de horario hasta las 11 de la noche, dentro del ‘Plan piloto 24 horas’ que funcionará para la localidad de Chapinero”. Con esto se espera que se amplíe el itinerario para visitarlos, como lo manifestó una fuente del centro comercial.



Aparte de estas medidas restrictivas, existen iniciativas de prevención como “información en varias zonas estratégicas para crear conciencia y que el mensaje de autocuidado sea recibido y apropiado.



Además, hemos capacitado a nuestro personal de apoyo para que se conviertan no solo en vigías, sino en cuidadores de las personas, monitoreando constantemente los espacios para que las personas guarden el distanciamiento y usen correctamente el tapabocas”, dijo Jaime Vidal Leguízamo, gerente de centros comerciales Multiplika, operador de Plaza Central.



Cabe aclarar que todos los establecimientos consultados cuentan con un sistema de entrada y salida por puertas diferentes, por medio de las cuales pueden llevar el conteo, a través de sistemas de alarmas, de la capacidad, y en el que toman temperatura y realizan desinfección, como lo ordena el Ministerio de Salud.



Estos establecimientos también hicieron el llamado para que la comunidad sea responsable en estas fechas y acate todos los esquemas de bioseguridad.

REDACCIÓN BOGOTÁ