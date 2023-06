Presuntas irregularidades en contratación, viajes y una denuncia por presunta violencia física y presuntas lesiones personales agravadas tienen en el ojo del huracán al director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Diego Andrés Moreno. La concejal María Victoria Vargas pidió su renuncia hace unos días, y ayer fue declarado insubsistente para el cargo.



Cabe mencionar que Vargas venía denunciando desde el año pasado en el Concejo movimientos extraños de Moreno.



La concejal hace más de 11 meses venía solicitándole a la plenaria del Concejo de Bogotá que se agendara un debate de control político a Moreno por presuntas irregularidades en la contratación y corrupción en dicha entidad.



Además, por viajar con proveedores de máquinas extintoras de incendios a una feria en Alemania, a donde asistió junto con su pareja, quien también hace parte de la entidad.

De acuerdo con la concejal, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos fue quien autorizó el viaje de su pareja, cuando él no era ni es el supervisor del contrato en la entidad de la contratista, Gegny Alexandra Neira.



No obstante, cuando a Moreno se le preguntó por la asistencia de Neira al evento, aseguró que ella era la encargada de la coordinación en relación y cooperación internacional, pero que para esa ocasión no había viajado por trabajo, sino por un asunto personal. Lo que inquieta de esta situación es que se filtraron fotos de los servidores públicos en Alemania junto a proveedores.



Recientemente, la concejal Vargas dio a conocer que la pareja de Moreno lo denunció por presunta violencia física y presuntas lesiones personales agravadas. También reveló que estuvo retenido en la URI de Puente Aranda, desde el 13 de mayo a las 3:38 a. m. hasta el 14 de mayo a las 7:56 p. m., y que su pareja fue atendida en la Clínica Colombia.

"Esta denuncia me produce indignación y rechazo, y espero que si este Concejo tiene algo de respeto por las mujeres, ese que tanto profesan en redes sociales, le solicitemos en pleno a la alcaldesa de Bogotá la renuncia del director del Cuerpo Oficial de Bomberos", dijo Vargas. Y agregó que un funcionario que cometa violencia física contra una mujer no puede continuar a cargo de una de las entidades más importantes de la ciudad.



Por ahora, ni Neira ni Moreno se han pronunciado. Sin embargo, desde una cuenta, al parecer creada recientemente en Twitter, la presunta víctima publicó una carta en la que niega haberlo denunciado.

