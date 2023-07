Las calles de Bogotá se llenan de basura cada vez más, y los sectores con alta actividad comercial son algunos de los que más concentran residuos sólidos en el espacio público. Esta situación no solo afecta la calidad del entorno, también genera sensación de inseguridad y crea un ambiente propicio para vectores de enfermedades y plagas.



El problema es tan crítico que la Procuraduría ya alertó de que la falta de acciones inmediatas podría desencadenar una emergencia sanitaria de gran magnitud.



Mientras este panorama parece seguir alarmando a la ciudadanía, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) junto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Gobierno han aumentado los operativos para monitorear el manejo de residuos sólidos en Bogotá, especialmente en Chapinero, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Según Juan Carlos López, director de la Uaesp, "próximamente vamos a hacer presencia en Kennedy".



El objetivo principal de estas jornadas es evitar que ciudadanos y comerciantes dejen residuos en las calles fuera del horario de recolección. Para eso, las entidades están imponiendo sanciones económicas y sociales.

Este fue el caso de la visita a una plazoleta de comidas ubicada en Quinta Camacho, en Chapinero. Además de la multa que recibieron restaurantes de la zona, los trabajadores de los negocios tuvieron que reingresar más de 60 bolsas de basura que habían dejado en un poste en un horario en el que no había recolección de residuos.



De acuerdo con Camila Cortés, directora para la gestión policiva de la Secretaría de Gobierno, alrededor de 30 operativos se realizan cada día, tanto para sensibilizar como para imponer comparendos a los comercios y personas que no acaten las normas relacionadas con la buena disposición y manejo de residuos.

Estas son las sanciones a locales comerciales y ciudadanos

Durante los primeros cinco meses del año, la Policía impuso 756 comparendos a ciudadanos y comerciantes por la inadecuada disposición de residuos sólidos en la calle, es decir, aproximadamente cinco personas son multadas al día por este tipo de comportamientos. De estos, 270 han sido a comercios.



Las multas este año ya superan el total de las impuestas el año pasado, que fueron 737. De hecho, en los cinco primeros meses del 2022 se habían asignado 304 comparendos por mal manejo de residuos, las cifras de este año evidencian un aumento del 142 por ciento.



Según la Uaesp, las localidades en las que se registraron más comparendos son Ciudad Bolívar, con 220; Bosa, con 128; Chapinero, con 71; La Candelaria, con 61, y Suba, con 57.



"Ahora contamos con un grupo de policías específicamente capacitado para atender esta situación, por lo que estaremos haciendo más seguimiento en toda la ciudad", expresó Juan Carlos López, director de la Uaesp. Además, la Policía Ambiental también hace presencia para controlar, especialmente, los sectores cerca de cuerpos de agua.



Según el artículo 111 del Código de Policía, arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes privados es una multa tipo 4, que tiene un valor de 1’160.000 pesos. Incluso, si el arrojo de residuos se da cerca de un cuerpo de agua, la conducta puede considerarse un delito con hasta ocho años de prisión.

Sensibilización y pedagogía además de las multas

Engativá, Kennedy, Suba, Bosa y Barrios Unidos son las localidades que más tienen puntos críticos por basuras. Foto: Sergio Acero

Sin embargo, "la falta de cultura ciudadana no solo puede combatirse imponiendo comparendos", explica Clara Pardo, doctora en economía con énfasis en medioambiente y sostenibilidad.



Para Pardo, primero debe haber una estrategia de comunicación dirigida a las personas para que ellas gestionen correctamente los residuos y en la que se indique en qué días y horarios es adecuado sacar la basura; además, se debe incluir una señalización explícita sobre qué tipo de residuos tiene que ir en cada contenedor.



Al respecto, el director de la Uaesp dijo que con la campaña de sensibilización ‘No sea mugre con Bogotá’ se busca que comerciantes, vendedores informales, ciudadanos y personas que se dedican al reciclaje no saquen la basura en frecuencias no autorizadas, no rasguen las bolsas ni esparzan el contenido de ellas en el espacio público.



El funcionario también aseguró que aproximadamente 41.000 personas en Bogotá han sido capacitadas sobre el correcto manejo de residuos, la separación en la fuente y los horarios de recolección. En esta misma línea, la Secretaría de Gobierno afirmó que se han sensibilizado alrededor de 2.000 establecimientos de comercio y que, además de la multa, puede haber suspensión de la actividad económica.



El comando social y pedagógico ha hecho presencia en la zona rosa y en sectores de Engativá, y la próxima semana estará adelantado labores en Fontibón.

En la ciudad se han identificado 731 puntos críticos por arrojo de residuos; según la Uaesp, las localidades más afectadas son Engativá (156), Kennedy (77), Bosa (61), Suba (64) y Barrios Unidos (60). A pesar de la cantidad, este registro es menor que el del año pasado, cuando se identificaron 733 puntos.



No obstante, según expertos consultados por EL TIEMPO, la falta de cultura ciudadana es solo una de las causas del problema de basuras en Bogotá. Todavía hay que organizar la actividad de los recicladores y mejorar el control de los operadores.



Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ - @BogotaET

