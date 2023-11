Bogotá: las confusas versiones sobre la desaparición de niña de 8 años

Cerca de 72 horas de angustia fueron las que vivieron los padres de la menor de 8 años Eva Luna España, quien desapareció sobre las 5:30 de la tarde del pasado domingo 26 de noviembre, en inmediaciones del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.



Diversas versiones apuntaron a que la menor de edad habría salido de la casa sin consentimiento de sus padres hacia la vivienda de su abuela y que en el camino se extravió.



Eva Luna, menor desaparecida en Bogotá. Foto: Particular.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el recorrido que hizo Eva Luna por las calles del barrio donde vivía. La última imagen en la que quedó registrada fue cuando pasó frente a un supermercado, muy cerca de su lugar de residencia.



“Ella caminó, vistiendo pantalón azul y camiseta gris, frente a un Fruver, como quien va hacia la 80, o hacia el centro comercial Diver Plaza”, señaló Pedro España, padre de la menor.



Tras el despliegue de varios operativos por parte de las autoridades y el agitado movimiento en redes sociales, en la tarde de ayer la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la niña había sido entregada en el CAI de Arborizadora Alta por una mujer desconocida.



Sin embargo, la aparición de la menor deja más dudas que respuestas, incluso para las autoridades. La Policía Metropolitana, tras la entrega de la niña, informó a este diario que hay un bache en la línea del tiempo en el que no se ha podido establecer qué sucedió con la menor entre la noche del domingo y la tarde del lunes, cuando presuntamente fue encontrada por una adulta mayor.



Según la cronología de los hechos que investiga la Policía, Eva Luna salió de su casa a las 5:20 de la tarde, cuando fue captada por última vez por las cámaras de seguridad. Luego de esto se pierde su rastro y testigos de los hechos aseguraron haberla visto en el lugar de la desaparición sobre las 7 de la mañana del siguiente día (lunes 27 de noviembre) con “una adulta de 70 años, quien la acompañaba”.

Eva Luna, menor desaparecida en Bogotá. Foto: Particular.

Pero el padre de la menor también señaló que dar con las pistas de los videos de seguridad no fue fácil, pues los testigos que aseguraron haberla visto no “querían liberar las cámaras de video”.



“Estábamos haciendo una ruta de cámaras de seguridad sobre el sector del barrio El Muelle, pero hay personas que no nos quieren ayudar, la gente es inhumana. Dicen que las cámaras no sirven”, expresó España.

Muchas coincidencias



De acuerdo con el primer relato conocido tras su aparición, la menor de edad habría estado deambulando durante dos días por el sector del centro comercial Diver Plaza, en Engativá, cuando fue encontrada por una mujer quien, al parecer, la condujo hasta una vivienda en Ciudad Bolívar, donde permaneció una noche antes de ser entregada a las autoridades.



Dice la Policía que en la entrevista que se le hizo a la adulta mayor que entregó a la menor, esta aseguró que acudió a las autoridades cuando vio la foto de la niña en los noticieros. El CAI de Arborizadora Alta, donde finalmente fue llevada la niña, está ubicado a 24,8 kilómetros desde el punto donde la menor desapareció.



A esta explicación de lo que pudo haber pasado, una fuente extraoficial agregó una nueva posibilidad. Según conoció este diario, también se investiga una hipótesis que señala que la menor de edad habría tomado un bus, sin destino alguno, para escapar de su residencia.

La menor vestía un pantalón azul y una camiseta gris. Foto: Tomada de video

Sin embargo, las autoridades consideran que, aunque no lo descartan, revisan las posibilidades y motivos que la niña de 8 años podría haber tenido para desplazarse tan lejos de su casa.



Sobre el caso también hay declaraciones de los padres de Eva Luna, quienes afirmaron que recibieron “llamadas de estafa” durante el tiempo de desaparición de su hija.



Según está información, en dicha comunicación les decían que la menor había sido vista con una mujer el pasado lunes, por lo que ellos creyeron que se trataba de una extorsión.



Pese a las varías teorías que rondan este extraño caso, hay elementos que parecen concordar: las fuentes humanas que vieron por última vez a la menor señalaron la presencia de una mujer involucrada y, según el informe policial, Eva Luna fue reportada y entregada también por una mujer. Sumado a esto, la supuesta llamada extorsiva, también lo habría confirmado.



Hasta el momento las autoridades investigan si se trataría de la misma persona que aparece en los videos y si detrás de la desaparición de la niña hubo un intento de secuestro o solo sería un caso de una menor extraviada por falta de cuidado y vigilancia.



JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

