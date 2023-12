Bogotá: las cinco modalidades de robo que más crecen durante la Navidad

La temporada navideña es sinónimo de alegría para muchos, pero también ha sido históricamente una fecha en la que los delitos, como el hurto a personas, aumentan drásticamente debido a la alta afluencia de compradores en las calles, las jornadas extendidas de los comercios y los pagos de salario y prima navideña que reciben los empleados bogotanos.

Nueva modalidad de hurto Foto: EL TIEMPO

Según los dato de la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2022, los delitos que presentaron peores indicadores fueron el hurto a personas, que creció 26 por ciento; el hurto de motocicletas, que subió a 6,2 por ciento, y la extorsión, que llegó al 4,2 por ciento.



Aunque las cifras reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá para la primera semana de diciembre de este año demuestran una mejora, lo cierto es que el hurto a personas, de automotores y las extorsiones siguen al alza.



De acuerdo con Wilson Murillo, abogado experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, “diciembre es el mes donde más se incrementa la delincuencia en la capital. Las modalidades más comunes son el hurto a viviendas, el ‘cosquilleo’, el fleteo, el uso de escopolamina para robar a las víctimas, aumentan los paseos millonarios y, sobre todo, el tema de la venta de licor adulterado”.



Según el experto, estos delitos se incrementan porque en esta época hay más flujo de dinero circulando en las calles. “Por ejemplo, las empresas tienen que pagarles a más tardar el 20 de diciembre a sus empleados las primas y también se están liquidando contratos. La gente da más oportunidad a los ladrones porque en esta época hacemos cosas como dejar las viviendas solas o ser desprevenidos entre los tumultos de las compras navideñas”.

1. Hurto a viviendas que quedan solas

Quizás el delito que con más frecuencia cometen los criminales en época decembrina es el hurto a viviendas que quedan solas, bien sea por vacaciones o porque sus propietarios salen a celebrar en otros lugares de la ciudad. Este delito es catalogado como el de mayor ocurrencia en el último mes del año y por eso la Administración Distrital recomienda que antes de abandonar la casa hay que revisar puertas y ventanas; si puede, hay que cerrarla con candados.



También se aconseja cambiar de guardas de forma preventiva y evitar compartir información del viaje con vecinos. No deje personal de servicio dentro de la vivienda y comente con el cuadrante que la casa estará sola. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, durante diciembre de 2022 se registraron 715 robos a viviendas, y si se revisan los datos de todo el año pasado, la cifra asciende a 7.319. Fontibón, Chapinero y Teusaquillo, los más afectados.

Los expertos han definido cinco modalidades mediante las que delincuentes estarían ingresando a las casas para desocuparlas mientras sus dueños están de vacaciones de fin de año. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

2. Robo de carros con jalado

De acuerdo con los análisis de la Policía Metropolitana de Bogotá, el 80 por ciento de los hurtos de automotores se dan bajo la modalidad de jalado, es decir, cuando las víctimas dejan sus carros mal estacionados o en lugares prohibidos y el delincuente aprovecha para hurtarlo.



Los datos de la Secretaría de Seguridad señalan que hasta el 5 de diciembre pasado, con esta modalidad de robo se habían registrado 1.192 casos, que representan un aumento de 2 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. La localidad con el mayor acumulado de casos de hurto de automotores en lo que va de 2023 es La Candelaria, con un incremento del 58 por ciento; luego, Tunjuelito, con 21,7 por ciento, y Santa Fe, con 18 por ciento. Las recomendaciones de la Policía para evitar los robos en esta temporada es hacer uso del sistema integrado de transporte, y si va a salir en carro, siempre dejarlo estacionado en parqueadero certificado.

Cada vez son más los carros recuperados en Bogotá, tras robos. Foto: Secretaría de Seguridad

3. Rapto de menores y extorsiones

Otro de los aspectos más usuales durante la temporada navideña es que los niños se extravíen en medio de los tumultos en zonas comerciales. Aunque es una temporada para aprovechar las vacaciones de los niños, la Policía de Bogotá recomienda no llevarlos a las jornadas de compras ni a los espacios donde haya alto flujo de personas, porque estos lugares propician que los menores se distraigan y terminen perdidos.



Según los datos de inteligencia, durante el año pasado se presentaron 15 secuestros en Bogotá, y de esos, cinco ocurrieron en la temporada navideña. Alertan también de que los menores pueden ser raptados para cobrar cuantiosas extorsiones. Este delito, hasta el 5 de diciembre, había tenido un aumento del 18 por ciento con un reporte 681 casos. Este es uno de los hechos delincuenciales de mayor ocurrencia en la capital. Para prevenir ese delito, las autoridades han desplegado un operativo en 10 zonas de comercio.

4. Los robos a personas y con sustancias químicas

Aunque el hurto a personas es el pan de cada día, durante esta temporada se incrementan las cifras y se pide a los ciudadanos no salir con cuantiosas sumas de dinero, llevar sus objetos personales, como el bolso, el celular y la billetera, siempre en lugares visibles y que se puedan controlar. También dicen los expertos que si se va a ir de compras no es aconsejable llevar maletines ni elementos que impidan tener las manos libres.



Por otro lado, dentro de esta categoría la modalidad más frecuente en la temporada es el ‘cosquilleo’. La principal recomendación es estar alerta, dice la Policía de Bogotá. Impedir un hurto por ‘cosquilleo’ no es fácil porque usualmente se hace mientras la víctima está distraída. Por eso recomiendan no llevar maletas ni objetos grandes a lugares donde haya aglomeraciones, guardar el celular, audífonos y billeteras en lugares donde se pueda controlar con facilidad ante un movimiento extraño. Es frecuente que la gente se vuelva más vulnerable debido a las aglomeraciones, lo que las expone al contacto con sustancias que usan los delincuentes.

'Las Bandidas' seducen, drogan y roban a hombres en zonas de rumba de Bogotá. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

5. Delitos cibernéticos y bancarios

Pero fuera de los hurtos más comunes de la temporada, Katherine Cruz, analista de seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, señala que hay que tener mayor cuidado con delitos como el fraude cibernético y la suplantación de la identidad. Según la experta, “se recomienda hacer todas las transacciones bancarias de forma electrónica desde dispositivos personales y actualizar todos los datos de correos y contraseñas”. Pese a que Cruz reconoce la falta de interés de la ciudadanía por estos temas, es enfática en que el delito ha migrado a las plataformas de internet y por eso hay que ponerles la lupa a estos escenarios.