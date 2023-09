El entendimiento que se creyó que iban a tener la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, por el apoyo de la mandataria a la candidatura presidencial y la cercanía ideológica, con los meses se fue diluyendo y derivó en un choque permanente.



(Le puede interesar: ‘Esa manía de creerse mesías’: la crítica de Claudia López a Gustavo Petro por Bogotá).

Desde hace varios meses, López viene señalando que el Gobierno Nacional se le ‘está atravesando’ a Bogotá en proyectos clave y que han sido impulsados por su administración.



El tema que mayor tensión ha generado es la primera línea del metro. La alcaldesa, que inicialmente no la apoyaba, decidió jugársela por el proyecto elevado, y el Presidente, por el contrario, sigue insistiendo en el subterráneo, como era su idea cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015).



De igual forma, la Ptar Canoas, iniciativa que busca descontaminar el 70 por ciento de las aguas residuales de Bogotá y el 100 por ciento de las de Soacha, las cuales desembocan en el río, ha encontrado resistencia en el actual gobierno para respaldar los créditos con la banca multilateral.



(Puede leer: Nueva tensión entre Claudia López y Gustavo Petro, está vez por extensión de la Boyacá).

Facebook Twitter Linkedin

La relación entre ambos se agudizó desde finales del año pasado. Foto: Presidencia

También hay incertidumbre con los proyectos del Regiotram, que se realizan en conjunto con el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y la Nación. Al de Occidente, la Anla le archivó la licencia ambiental, y el del Norte es cuestionado por el Ministerio de Transporte porque no contempló el modo de carga.



Otra de las discusiones entre el gobierno de Petro y la administración de López ha girado en torno a la extensión de la avenida Boyacá por una franja de la reserva Thomas van der Hammen. Este es un corredor clave que, según la alcaldía, busca mejorar la conexión de la zona norte de la ciudad y de los municipios de Sabana Centro. Sin embargo, para el presidente Petro ese proyecto “acaba” la reserva forestal.

Esta pelea de egos y de intereses políticos y electorales a los únicos que beneficia es a ellos dos: Carlos Arias, analista político FACEBOOK

TWITTER

Y, como si fuera poco, la mandataria reclamó esta semana porque 161.000 hogares bogotanos dejaron de recibir subsidios por la terminación del programa nacional Ingreso Solidario y la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana en el gobierno Petro. Ante esto, el Distrito asumió “con sus ingresos” esas ayudas hasta diciembre.



Respecto a esta tensa situación entre los gobiernos distrital y nacional, Enrique Bayer, experto en región y presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana, consideró “desafortunado” que las visiones de país, ciudad, departamento y de proyectos no confluyan adecuadamente, porque esto retrasa el desarrollo, el progreso y la competitividad de la región.



“Además limita que se tengan mejores vías, menos tiempo en tráfico, mayores posibilidades para los ciudadanos. Todos salimos perjudicados cuando no se trabaja de la mano”, aseguró.



Y agregó que los partidos Alianza Verde y Pacto Histórico en un momento se mostraron como muy amigos y por eso esperaban relaciones fluidas, pero “su divorcio ha afectado el desarrollo armónico de la ciudad con la región y el país”.



Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dijo que “el problema de fondo es que el presidente Petro y algunos de sus ministros están enviando mensajes que desconocen la descentralización y la autonomía de los entes territoriales”.



(Le recomendamos: Bogotá va a asumir giros de familias que Gobierno sacó de sus programas: Claudia López).

Facebook Twitter Linkedin

Encuentro entre el Presidente y la alcaldesa. Foto: Presidencia

Este desconocimiento, según el experto, se expresa en las declaraciones y diferentes resoluciones de sus ministros en las que aprovechan la posición dominante de la Nación para la financiación de proyectos estratégicos de infraestructura pública en Bogotá-Región.



“El conflicto también se expresa en la reglamentación de diferentes decretos y en algunos artículos que traen las reformas que cursan en el Congreso y que les crean más obligaciones a los entes territoriales, pero no les aumentan los recursos. Tal como puede llegar a suceder con los temas de educación inicial”.



El analista político de la Universidad Javeriana Carlos Arias indicó que los bloqueos del Gobierno Nacional a la Administración Distrital no son necesariamente coyunturales, sino que están asociados a posiciones ideológicas y políticas desarrolladas y con antecedentes.



“Esta pelea de egos y de intereses políticos y electorales a los únicos que beneficia es a ellos dos: a Claudia López, a Gustavo Petro y, en extensión, a Gustavo Bolívar, porque es un espejo mediático a lo que es su alter ego. El que verdaderamente llegaría a gobernar Bogotá es Petro y no Bolívar”, aseguró Arias.



Y respecto al beneficio que obtiene Claudia López con las tensiones públicas, el analista considera que “hay un interés político electoral para desarrollar una continuidad y un legado de su administración en los hombros de Juan Daniel Oviedo, quien ya ha señalado que podría continuar algunas cosas, al igual que Carlos Fernando Galán”.



No obstante, Arias afirma que lo más grave es que en la mitad están los bogotanos, quienes se quedan sin respuestas y soluciones concretas a temas clave como movilidad, seguridad y ambiente.



“El gran problema de esta pelea de egos son las posibles trabas que se están planteando desde el Gobierno Nacional, por intermedio, por ejemplo, de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien aún se cree concejal. Esto desenfoca los problemas y las propuestas reales de los candidatos y vuelve y plantea la discusión en dos grandes líderes políticos”, agregó el analista.

La primera línea del metro

Uno de los proyectos que recibió y continuó la alcaldesa Claudia López ha sido la primera línea del metro de Bogotá, la cual tiene una longitud 23,9 km y un trazado elevado desde el patio taller en Bosa hasta la calle 72 con Caracas.



Esta última característica ha sido el punto de discordia entre la mandataria y el Presidente. Él insiste en la opción de que la primera línea sea subterránea, tal como lo propuso siendo alcalde.



Aunque en un principio advirtió que la Nación podía dejar de financiar el proyecto si no se hacía el cambio, acordó con López estudiar las distintas alternativas para la obra.

Meses después, cuando se anunció que iba a iniciar la construcción de los pilotes que sostienen el viaducto por donde pasarán los trenes se revivió la polémica.

Facebook Twitter Linkedin

Continúa debate sobre primera línea del metro. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Archivo

El presidente Petro insistió en que se debía soterrar el trazado desde la carrera 50 con Primero de Mayo hasta la calle 100, pasando por la Caracas. “Pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá”, escribió Petro en sus redes sociales.



La alcaldesa, por su parte, mencionó que “ni el Presidente ha pedido ni mi alcaldía ha acordado parar el metro”, y que había un contrato que no se iba a detener y que en 2028 la ciudad tendrá operando la primera línea.



En medio de los ánimos caldeados, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que se contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que evaluara el beneficio-costo de las opciones soterrada y elevada.



(Además: ¿TransMilenio subsidiado? Claudia López dice cuánto valdría la propuesta de Petro).

Los Regiotram del Occidente y del Norte

El Regiotram de Occidente, que conectará Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, ha sido uno de los proyectos a los que el Gobierno Nacional les ha puesto freno.



Las obras de este megaproyecto de 40 km de extensión iniciaron a mediados del 2022 con unos trabajos de adecuación en el km 5, en la carrera 68 con 22, en el sector de El Salitre. De hecho, ya los trabajos allí están casi listos. Y en junio de este año se iniciaron labores en el patio taller El Corzo, en Facatativá.

Facebook Twitter Linkedin

Se espera que empiece a operar en 2026. Foto: Render Alcaldía de Bogotá

Aunque las obras como tal no se han detenido, el 22 de marzo pasado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que archivó la solicitud de licencia ambiental para el proyecto porque no cumplía con los requisitos.



Una situación que por supuesto generó bastante incertidumbre, y más porque la Anla, antes de tomar la decisión, no manifestó ni al Distrito, ni a la Gobernación, ni a la Concesionaria Férrea de Occidente S. A. S. ni a la Empresa Férrea Regional la intención de negar este permiso. Fue una ‘mala sorpresa’.



En el momento se encuentran ultimando detalles para hacer una nueva solicitud. Por otro lado, está el Regiotram del Norte, que conectará la capital con Chía, Cajicá y Zipaquirá. En agosto se radicó la estructuración del proyecto para obtener el aval técnico ante el Ministerio de Transporte.



Sin embargo, la entidad pidió que este tren eléctrico no fuera solo para pasajeros, sino también para carga; a pesar de que expertos han dicho que esta opción no es viable.

Extensión de la avenida Boyacá

La extensión de la avenida Boyacá es un proyecto del que se viene hablando desde el año 2000; sin embargo, se quedó solo en palabras durante años, y empezó a avanzar en la administración de Claudia López con unos trabajos entre la 170 y 183.



En el momento, el tramo que va de la 183 a la avenida Guaymaral se encuentra en trámite de licencia ambiental y la Corporación Autónoma Regional (CAR) en abril aprobó la sustracción de 20,87 hectáreas de la reserva forestal Thomas van der Hammen (el 1,49 por ciento del área total) para poder avanzar en este proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Ambiente Susana Muhamad habló de la ampliación de la avenida Boyacá. Foto: César Melgarejo | El Tiempo / Minambiente

Aunque la CAR afirmó que esta actividad no es sinónimo de perder ningún ecosistema en la reserva y que la extensión de la vía no causa un gran impacto ambiental, el presidente Gustavo Petro este martes expresó en la red social X su desacuerdo porque, según él, los trabajos acabarán con la reserva forestal. Por supuesto, esto alteró más las relaciones entre Nación y Distrito.



Además, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que este plan fragmenta más la reserva forestal Thomas van der Hammen, que había más alternativas y que ve vacíos de información para la decisión de la licencia ambiental.

Subsidios del Gobierno

Esta semana se conoció que más de 161.000 familias en condición de pobreza y pobreza extrema dejaron de recibir ayudas económicas este año por la terminación del programa Ingreso Solidario y la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana.

Facebook Twitter Linkedin

Implica una inversión adicional de 12.000 millones de pesos del Distrito. Foto: Carlos Ortega / EFE

Al respecto, la alcaldesa Claudia López afirmó que el Distrito asumirá los giros de los hogares “que el Gobierno Nacional sacó de sus programas y dejó en pobreza sin ninguna transferencia monetaria”. Esto implica una inversión adicional de 12.000 millones de pesos del Distrito.



En una rueda de prensa, López dijo que intentó dialogar con el Estado, pero que no tuvo éxito. “Es una decisión del Gobierno Nacional, no nuestra. Hemos tratado de explicarles, nos hemos reunido (...). Pero desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva”, aseguró.



Al respecto, el Departamento de Prosperidad Social enfatizó en que el programa Ingreso Solidario fue temporal para atender a las familias afectadas por la pandemia, y que se ha ampliado la cobertura en Bogotá.



“Con la operación de la III fase de Familias en Acción se atendían 42.803 familias (...). En Tránsito a Renta Ciudadana pasamos a una atención de 84.841”, indicó la entidad.

Proyecto Ptar Canoas

Con una inversión de 4,5 billones de pesos, el proyecto de la planta de tratamiento Ptar Canoas promete descontaminar el 70 por ciento de las aguas residuales de Bogotá y el 100 por ciento de las del municipio de Soacha, que son vertidas al río.



El proceso de preselección de las firmas que podrían presentarse a la licitación se abrió a finales de marzo, pero para entonces, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) afirmó que aún no tenía la garantía soberana de la Nación para acceder a gestionar la financiación con la banca multilateral.

Facebook Twitter Linkedin

La planta promete descontaminar el 70 por ciento de las aguas residuales que produce Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / CAR Cundinamarca

Esto debido a que el Ministerio de Hacienda argumentó que las entidades que no son nacionales, como la EAAB, deben tener el equivalente al 130 por ciento de la deuda. “Exigen 780 millones de dólares en una cuenta corriente o de fácil acceso”, dijo Cristina Arango, entonces gerente de la EAAB.



Teniendo en cuenta que el Acueducto no cuenta con este dinero, Arango añadió que desde hace más de un año se le han pasado al Gobierno “seis propuestas para las contragarantías”, y que se le propuso considerar la Ptar como una obra de la Nación, afirmando que “los recursos de la CAR y del Sistema General de Participaciones (SGP) son nacionales”.

Más noticias

LAURA VALENTINA MERCADO Y LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ