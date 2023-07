Entre enero y mayo de este año, en Bogotá se han registrado 482 casos de extorsión; un delito que, aunque muestra reducciones respecto al mismo periodo de 2022, todos los días registra nuevos y más dramáticos casos. Desde las amenazas e intimidaciones de grupos criminales a comerciantes y ciudadanos, hasta las sutiles estafas y extorsiones que se hace por medio de dispositivos electrónicos, celulares, falsos Call Center y cambiazos de Sim Card y hasta tarjetas débito o crédito.



(Para leer: ‘A mí también me pasó’: los millonarios robos con famoso ‘cambiazo’ de tarjeta SIM)

Facebook Twitter Linkedin

A menudo, los estafadores son retratados como personas astutas y manipuladoras que logran robar sin que la víctima se de cuenta. Foto: iStock

EL TIEMPO consultamos con expertos quienes le cuentan algunas recomendaciones para que usted se proteja de este tipo de robos, pero sobre todo, para que aprenda a identificar qué es lo que las entidades bancarias deberían ofrecerle en materia de seguridad. Carolina Villegas, Field Marketing and Business Development de Thales, explicó cuáles son los mínimos que deberá tener en cuenta para no caer en las garras de los estafadores y ciberladrones.



(También puede leer: Recomendaciones para proteger sus cuentas de los ciberdelincuentes en Bogotá)

¿Cuáles son las cinco principales soluciones de seguridad para proteger a usuarios de plataformas digitales?

Autenticación de múltiples factores (MFA): es muy importante que el banco digital requiera a los usuarios que proporcionen dos o más formas de autenticación como una contraseña, un código de verificación enviado a su móvil o una huella dactilar. Esto agrega una capa adicional de seguridad y dificulta el acceso no autorizado. Además, es clave considerar la integración de una nueva tecnología sin contraseña (passwordless) con Passkeys, dando mayor seguridad y mejor experiencia de usuario.

CVV Dinámico: el cambio de código cada cierto tiempo, ofrecido por el banco, permitirá fortalecer la seguridad de los datos y las transacciones de cada uno de los usuarios.

Análisis de seguridad en tiempo real: desde Thales hemos resaltado la importancia de que las entidades financieras se vuelvan más confiables y seguras para sus usuarios a través del uso de herramientas para identificar posibles amenazas o fraudes.

La generación de tarjetas Infoless: este tipo de tarjetas sin algún tipo de información clara ni visible está permitiendo a los usuarios tener una mayor seguridad al momento de realizar alguna compra o evitar que su cuenta se vea vulnerada al momento de un robo de la tarjeta física.

Control de acceso y límites sobre las funciones de las aplicaciones: esta herramienta está permitiendo que las entidades bancarias cuenten con un control sobre el acceso no autorizado y la exposición a alguna amenaza o riesgo dentro de su plataforma.

Facebook Twitter Linkedin

Los delincuentes engañan a sus víctimas para que les entreguen información de cuentas bancarias. Foto: iStock

Las cifras de estafa y extorsión en Bogotá

"Lo que no entiendo es que más allá de tomarle foto a la supuesta cédula, no hubo ningún otro tipo de validación de identidad". FACEBOOK

TWITTER

Aunque, según los reportes de las autoridades, las estafas y extorsiones parecen ir disminuyendo cada mes que pasa, lo cierto es que EL TIEMPO ha recibido varias denuncias que dejan entrever las nuevas modalidades de hurto que están naciendo en la ciudad y como están afectando a los bogotanos.



Según los datos del Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y mayo pasados se han registrado 185 robos relacionados a llamadas telefónicas y mensajes de texto en los que los criminales suplantan a otras personas para obtener claves, códigos y acceso a la información.



(Le puede interesar: A mí también me pasó': citas por 'apps' que terminaron en casos de estafas y extorsión)



Los investigadores consideran que pese a que cada vez son más las quejas sobre las zonas grises en los protocolos de seguridad de operadores de telefonía y de algunas entidades financieras, también es cierto que las cifras en Bogotá para la extorsión, que acoge a todas las modalidades delictivas, incluida la cibernética, presentan una reducción de 10,7 % frente al año anterior, con 482 casos.



Entre las recomendaciones que dan expertos están evitar entregar o llenar formularios con datos personales en internet, sobre todo en páginas no reconocidas o inseguras —un indicador son las que no tienen un candado en la parte superior izquierda—, y tener las notificaciones activas para los movimientos en entidades financieras.



En Colombia y en el mundo es posible activar las e-sim, o SIM electrónicas, en ciertos dispositivos —suelen ser los modelos más recientes y ya se puede habilitar en casi 100 referencias—. Según los expertos, esto mejora la seguridad ante suplantaciones porque no se puede eliminar ni intercambiar ni sobrescribir el perfil inscrito en el dispositivo. “El hecho de que sea extraíble una SIM física aumenta el factor de riesgo de robo”.



Los afectados por esta modalidad delictiva aseguran que aunque contaban con seguros para recuperar el dinero hurtado se sienten vulnerables. Las víctimas cuestionan de qué sirve que las entidades tenga protocolos altos de seguridad si hay fallas en los procesos de seguridad de los operadores de celular.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO