La Secretaría Distrital de Ambiente declaró en la mañana de este viernes la alerta fase 1 por calidad del aire en toda la ciudad. La causa: las altas concentraciones de material particulado registradas en los últimos días, generadas según el Distrito, en principio, por incendios en varias regiones del país y en Venezuela.



Esta es la segunda vez en el año que se declara la alerta fase 1 por calidad del aire en Bogotá. La primera fue el 3 de febrero, pero solo en el suroccidente de la capital, y se levantó siete días después.



Sin embargo, desde el 5 de febrero de 2022 no se había declarado este tipo de emergencia en toda la ciudad. Esta alerta duró cinco días.



Aunque por ahora no se han anunciado restricciones en el comercio, la movilidad o la industria, la entidad invitó a la ciudadanía y a los sectores de transporte y la industria a que reduzcan voluntariamente sus emisiones y adopten hábitos de autorregulación y corresponsabilidad, con el fin de evitar limitaciones futuras.

Según lo reportado por el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca), los niveles de concentración de material particulado han estado en condiciones regulares en ocho estaciones; en moderadas, en 10, y en mala, una, en Carvajal-Sevillana, en el sur de la ciudad.



Las localidades que presentan mayores concentraciones son: Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.



“Tenemos hoy casi cuatro veces más aporte de contaminantes que vienen de los incendios regionales que los que tuvimos en la última declaratoria, la primera semana de febrero”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, al informar que en una reunión con el Ministerio de Ambiente, el Ideam, la CAR y las entidades del Distrito se habían analizado los factores que están causando esta alerta por calidad del aire.



Urrutia informó además que el material particulado de incendios llega, en especial, del departamento del Meta y del piedemonte amazónico, y le están sumando a Bogotá entre 18 y 22 microgramos al día.

Causas e implicaciones

Aunque es cierto que el viento ha arrastrado a la ciudad contaminantes producto de los incendios forestales, estos no son la única causa que ha incidido en los altos niveles de polución, también están los fenómenos de inversión térmica, la estabilidad en la atmósfera y las condiciones meteorológicas.



Aunque el Distrito indica que la principal causa son los incendios, expertos calificados dicen que hay más razones.



Carlos Devia, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, le dijo a este diario que otras de las causas pueden ser el parque automotor, debido a que genera más del 60 por ciento de la contaminación en la ciudad.

De ese porcentaje, el transporte de carga aporta el 38,5 por ciento; el 21,8 por ciento, los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); los camperos y camionetas, 16,8 por ciento; las motocicletas, el 11,7 por ciento; el transporte especial, 6,8 por ciento; los automóviles, 3,6 por ciento; otros, 0,6 por ciento, y los taxis, 0,2 por ciento.



“La alerta ambiental por calidad del aire puede traer con ella un aumento de enfermedades respiratorias con las implicaciones de presión a los centros de salud y ausencias laborales, incluso, incidir en la decisión de restringir la movilidad de vehículos”, aseguró Devia.



Según informaron las secretarías de Movilidad y Desarrollo Económico, durante los próximos días estarán haciendo un trabajo con los diferentes gremios y sectores para adoptar las medidas necesarias a fin de evitar restricciones que afecten a los sectores económicos más vulnerables.

“La Secretaría de Movilidad se acoge a la declaratoria de alerta fase 1 por calidad del aire. Hacemos un gran llamado a los bogotanos para mejorar nuestras condiciones de movilidad. Recordemos que el mejor viaje es el que no se hace, promovemos el teletrabajo y el trabajo virtual. Todos aportamos desde nuestra autorregulación y comportamiento hacia la movilidad sostenible”, indicó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.



Ávila también aseguró que en conjunto con la Secretaría de Ambiente estarán realizando el monitoreo de las condiciones de calidad del aire y estudiarán algún tipo de medidas frente al uso del vehículo particular, las motos y la carga, que dependerán del monitoreo que se hace desde la autoridad ambiental.

¿Hasta cuando?

La Secretaría de Ambiente le dijo a EL TIEMPO que la alerta se levantará cuando el Iboca pase a cualquier nivel de riesgo preventivo (favorable y moderado) y permanezca en este al menos el 75 por ciento del tiempo en un lapso de 48 horas. Además, que hay que hacerle seguimiento al comportamiento de los niveles de contaminación en la ciudad y a los factores externos que influyen en ella.



Por ahora, la entidad le recomienda a la ciudadanía evitar exponerse a zonas de alta contaminación del aire, como vías sin pavimentar y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de escombros o canteras.



También sugiere evitar hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6 a. m. y las 10 a. m., y entre las 5 p. m. y las 8 p. m.).

Tres preguntas a Luis Alfonso López, jefe (e) de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam

¿Influyen las condiciones meteorológicas en la calidad del aire en Bogotá?



Las condiciones hidrometeorológicas actuales no implican contaminación del aire en Bogotá, esta puede ser derivada de otras fuentes como quemas locales, combustibles fósiles o fábricas de procesamiento. Sin embargo, no es competencia del Ideam concluir las causas de la emergencia ambiental.



¿De ocurrir un fenómeno de El Niño habrá efectos sobre la calidad del aire?



En este momento tenemos mucha incertidumbre sobre si se va a presentar el fenómeno. Hacia mitad de año tendremos mayor probabilidad de determinarlo. Pero aún así, si se presenta lo que hace es mover el viento de tal manera que quita humedad y se lleva todas las nubes de la región Caribe, Andina y Pacífica a la parte sur del país. Es decir, el centro y norte quedan sin mucha humedad. Si esto pasa, el suelo se seca y queda expuesto a la probabilidad de ocurrencia de incendios, pero no quiere decir que se van a originar, porque se necesita un detonante.



¿Cómo está la amenaza de incendios forestales en el país hoy?



Llevamos varios días con condiciones muy secas en las regiones Caribe, Orinoquia y la parte norte de la Amazonia. Hoy tenemos allí algún tipo de amenaza, amarilla, naranja o roja, por probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. No quiere decir que haya incendios en este momento, nos indica que el suelo está tan seco que cualquier actividad ajena puede favorecer la ocurrencia de incendios.

