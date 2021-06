Las brigadas que recuperan el Centro Internacional

Uno de los puntos que mayor ha vivido el caos de las tensiones producto de las protestas del paro nacional ha sido el Centro Internacional, el emblemático sector empresarial al oriente de la ciudad que está entre la calle 24 y el Parque Nacional, y en la carrera 5 hasta la avenida Caracas.



Tan solo en una jornada de manifestaciones, la estación de TransMilenio de la carrera 7ª, Museo Nacional, quedó a merced de actos vandálicos, quedando afectada.



Esto sin contar otros daños en los espacios públicos que componen el sector por el cual transcurren varias concentraciones y movilizaciones (como la carrera 7ª y el Parque Nacional). Grafitis en las paredes, adoquines rotos o jardines pisoteados son algunos de los negativos resultados que han deteriorado este espacio. Tan solo en el Parque Bicentenario, de la calle 26 con carrera 7ª, los daños ocasionados durante la jornada del primer día de paro ascienden de los 34 millones de pesos.



Ante esta situación, Aso San Diego, una entidad sin ánimo de lucro conformada por empresarios del sector, realizó una gran jornada entre el miércoles pasado y ayer para recuperar y embellecer el espacio público que compone el Centro Internacional. Con brochas, palas, rastrillos y maquinaria, 129 voluntarios y funcionarios de distintas entidades privadas y públicas se “pusieron el overol”, como describe la directora de Aso San Diego, Hilda María Henao, para ayudar a hacerle quite al deterioro que sufría el espacio.



Pintando paredes, quitando publicidad de los postes y sembrando nuevas plantas, los voluntarios participaron en estas jornadas que seguirán en los próximos días, aunque no será una convocatoria masiva como la reciente. Sectores públicos como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Alcaldía Local de Santa Fe (donde se ubica en Centro Internacional), uniformados de la Policía de Prevención y Secretaría de Seguridad se unieron a los privados de la zona, como Chaneme, Bancóldex y algunos restaurantes y empresas, para trabajar por este bien común.



“La Asociación siempre ha trabajado de la mano de la Administración, porque estamos siempre del mismo lado. Queremos ayudarlos a hacer la tarea, porque entendemos que la Administración sola no va a alcanzar. Estamos cuidando el sector; así nos lo vuelvan a dañar, no nos vamos a dar por vencidos, y ha sido algo muy bonito y es algo que queremos que se establezca de manera permanente, que una vez al mes la sociedad entienda que puede ayudar a cuidar el espacio público”, explicó a EL TIEMPO la directora de Aso San Diego.



Según cifras de la Asociación, la inversión que hicieron para esta última jornada de recuperación del espacio público rondó los 8 millones de pesos.



¿Qué es Aso San Diego?

No obstante la jornada que convocaron, estas labores que ha llevado Aso San Diego a cabo no son recientes. Alrededor de 35 años atrás, con la preocupación de la migración de las empresas del sector al norte de Bogotá ante la inquietud por la inseguridad y el deterioro del espacio público, distintos empresarios fieles al sector se unieron para preservar el espacio comercial, cultural e histórico que compone el Centro Internacional.



Constantemente, Aso San Diego hace convocatorias en alianzas público-privadas para formar brigadas que arreglen daños que se han ocasionado allí a lo largo del tiempo, guiándose por tres principios que siguen las empresas aliadas: seguridad, prevención y atención de emergencias; ser garante de que solo se trabaja por el espacio público para que esté en óptimas condiciones (vías vehiculares y andenes en buen estado, alumbrado público funcionando, jardines y adoquines embellecidos, arreglar alcantarillas, etc.), y promover el civismo y la activación cultural entre de los ciudadanos, es decir, enseñarles que hay que apropiarse de este territorio y defenderlo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

