En su última reunión, el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis Distrital, decidió no estudiar la solicitud de adición presupuestal de la Subred Integrada de Salud Centro Oriente por falta de garantías para la toma de dicha decisión.



“El Confis Distrital retiró del orden del día la solicitud de asignación de aprobaciones presupuestales adicionales para la Subred Integrada de Servicios de Salud- Centro Oriente, hasta que no se resuelvan situaciones administrativas que hoy no dan las garantías suficientes para la toma de este tipo de decisiones”, señala el acta de la reunión extraordinaria realizada el pasado lunes en la mañana.

Este organismo distrital es presidido por la alcaldesa Claudia López y está integrado, además, por los secretarios de Hacienda, Hábitat, Movilidad, Salud y Planeación, quien actuó como secretaria técnica.



La decisión del Confis de negar el estudio de la solicitud presupuestal tiene origen en una serie de supuestas irregularidades que se han venido presentado en la Subred de salud, a la que pertenecen los hospitales Santa Clara, San Blas, La Victoria, Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.



Esas irregularidades fueron plasmadas en los informes de una auditoría extraordinaria interna y una visita de la Superintendencia de Salud, conocidos por EL TIEMPO, y en una denuncia en la Procuraduría del concejal de la Alianza Verde Luis Carlos Leal, quien en varias ocasiones ha hecho advertencias sobre hechos en esa Subred y ha denunciado supuestas anomalías ante la Personería y Contraloría.



“Lo vengo denunciando desde hace más de dos años. La Subred Centro Oriente ha tenido muchas alertas por malos manejos que lamentablemente no han sido escuchadas”, aseguró el concejal Leal.



“No es conveniente la asignación de recursos adicionales hasta que haya claridad sobre los hechos encontrados en la visita de la Superintendencia de Salud, donde 16 de los 36 hallazgos son por temas presupuestales y de contratación”, le dijo a este diario un alto funcionario de la alcaldía.



La Subred pretendía una adición presupuestal de 15.538 millones de pesos. Sí les aprobaron a las otras tres subredes, Sur Occidente, Norte y Sur.

El hospital San Blás es uno de los centros de salud que tiene la Subred Centro Oriente. Foto: Nestor Gómez

En un “comunicado interno”, la Subred Centro Oriente se refirió a la decisión del Confis como un hecho “de suma gravedad” y afirmó que “sin dicha adición no se puede garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a nuestros usuarios, así como también se afecta la contratación del personal”.



Agrega que la gerencia envió una solicitud a la Alcaldesa Mayor en la que expone la gravedad de la situación y solicita una reunión extraordinaria del Confis, con el fin de garantizar que los recursos “ingresen lo antes posible”.

Informe de la Supersalud

El informe de la visita que realizó la Superintendencia Nacional de Salud indica, entre otras cosas, que la Subred Centro Oriente tiene vinculados 1.185 funcionarios de planta y 4.240 “contratadas indiscriminadamente, sin un estudio técnico que demuestre las necesidades del servicio (..) y que se encuentre aprobado por la junta directiva”.



También dice que “no realiza las actuaciones y gestión administrativa” para subsanar la afectación que genera el incumplimiento en el contrato de abastecimiento de medicamentos y advierte de posibles deficiencias en el cobro de cartera por prestación de servicios de salud –en 2021 solo gestionó un recaudo directo del 31 por ciento–.



Igualmente señala que destina recursos importantes para la prestación de servicios pero no realiza seguimiento y control sobre dichas ejecuciones, que se reconocieron obligaciones que no cumplían los criterios para ser reconocidas, que hay cobros indebidos a una EPS por servicios no prestados y que existen serias falencias en servicios de los hospitales de La Victoria y San Blas, como en urgencias, en la sala de observación y en la atención a víctimas de violencia sexual, entre otros.



“A pesar de las diferentes acusaciones a las que he sido sometida y de las cuales no se me ha comprobado ninguna, no tengo ningún tipo de proceso que me vincule en actos de corrupción o manejo indebido de recursos; es por esto que aún me mantengo en mi cargo como gerente, a pesar del daño que se la he hecho a mi buen nombre”, señala en el comunicado la gerente de la Subred Centro Oriente, Claudia Lucía Ardila.



Esta médica cirujana fue elegida en abril de 2020 a través de un concurso de méritos y para un periodo de 4 años.



Ardila ha sido sancionada en varias ocasiones y luego ha retornado al cargo. La última fue la suspensión por un año impuesta por la Secretaría Jurídica (donde tiene ocho investigaciones disciplinarias) por haber contratado por prestación de servicios a una familiar de una de sus subalternas directivas. La Procuraduría confirmó las motivaciones, pero redujo a 3 meses la suspensión.



Pero tal vez la sanción más recordada fue la impuesta por la Personería, tras el escándalo por la fiesta de funcionarios del hospital Santa Clara el 4 de diciembre de 2021, en plena pandemia. El organismo la suspendió 3 meses por supuestamente suministrar información falsa en un debate de control político en el Concejode la ciudad, no haber denunciado oportunamente los hechos y tomar retaliaciones contra la persona que informó y grabó la fiesta.



Aunque EL TIEMPO consultó a la Secretaría Distrital de Salud sobre las alertas por anomalías y la situación actual de la Subred de Salud Centro Oriente, la entidad se abstuvo de pronunciarse este miércoles, pero anunció una rueda de prensa este jueves con el fin de referirse al tema.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24