El Distrito lanzó una campaña para prevenir violencia sexual en colegios de Bogotá. Se trata de '¡Pilas ahí!' y se trata de una respuesta preventiva a las crecientes denuncias de presuntos casos de abuso y violencia sexual en colegios públicos de la capital.



Según explicó este lunes la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, entre enero y mayo de este año se han reportado 24.253 situaciones de alerta: "A 31 de mayo, ya estaba reportando 24.253 situaciones de alerta: no todas de violencia sexual, no todas atadas a otros tipos de violencia. Alerta es cuando un niño, una niña o un docente dice 'algo no está bien aquí'".



En todo caso, es una cifra alarmante si se tiene en cuenta que, según las mismas cuentas de la Secretaría de Educación, en todo 2019 hubo 41.805 alertas.



"Estamos teniendo más alertas que en el año en que podíamos nosotros comparar. Una que nos llama la atención es ideación con conducta suicida", aseguró la Secretaria de Educación y, frente a los casos de violencia sexual, agregó: "Nos hemos enterado de casos de violencia sexual del año anterior, que el niño o la niña no tuve herramientas para denunciarlo, y lo estamos denunciando hoy".



De acuerdo con las cifras del sistema, el 61,4 % de los presuntos agresores son miembros de la familia o personas cercanas del hogar y 38,4 % son compañeros. Además, 71,3 % de las víctimas de violencia son mujeres.



Frente al trabajo articulado que tiene el Distrito con la Fiscalía General de la Nación en esta área, la Secretaria aseguró que ya hay un primer reporte: "el 7 % de los casos están en etapa de juicio; 11 %, en investigación;14 %, en indagación; y el resto de casos, que no tienen noticia criminal, seguimos avanzando en nuestro proceso disciplinario".



'¡Pilas ahí'! incluye una serie de herramientas que, según explicó la jefe de la oficina de comunicaciones de la Secretaría, Connie Mogollón, permitirán identificar con mayor claridad qué es violencia sexual.



"La campaña está dirigida a niños de 9 a 17 años. El objetivo es sensibilizar a los niños sobre cuáles conductas están normalizadas, pero son signos de violencia sexual. Hay conductas que tenemos que identificar como violencia sexual y que tenemos que cambiar", aseguró Connie.

Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO