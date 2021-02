En su huida, ladrones cayeron a un abismo en el sur de Bogotá

Intentaban escapar y cayeron a un abismo. Así terminaron varios delincuentes después de que le hurtaran sus pertenencias y su vehículo a un trabajador de una plataforma de movilidad.



El hurto ocurrió en la madrugada de este lunes. "Me solicitaron un servicio de plataforma. Me dirijo a recogerlos, se sube el muchacho del servicio y me saca un cuchillo y me lo apunta en la cara. El segundo se dirige a la puerta del conductor y un tercero se sube en la parte de atrás. El segundo revisa que no me quede con nada y me bajan del carro y se van", contó el conductor a CITY TV.

En la noche, gracias al sistema GPS del vehículo, el conductor pudo tener una idea de dónde había quedado el carro: estaba en Ciudad Bolívar.



"Me dicen que tienen buenas noticias del carro", cuenta el hombre, pero agrega un detalle que lo inquietó, "(la empresa de GPS) dijo tenía que pagar el operativo del rescate". Eso le costó cinco millones de pesos.



Tuvo que pagar rescate porque su vehículo había terminado en un abismo en la Ciudad Bolívar. Todo apunta a que, cuando las autoridades estaban persiguiendo a los delincuentes, estos trataron de evadirse por una trocha. Parece ser que, en algún punto de la huida, cayeron a un abismo.

Sin embargo, cuando encontraron el carro, este ya iba sin ocupantes.



"La SIJIN los ubica en Ciudad Bolívar. Quien iba manejeando nota la presencia policial, emprende la huida, toma la zona destapada de tres esquinas, pierde el control del vehículo y es así como termina al fondo del abismo", detalló el Coronal Óscar Olarte, Comandante de la Policía de Ciudad Bolívar.



El operativo de rescate se prolongó por varias horas y terminó en la madrugada de este martes.

Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que, en enero de 2021, el hurto a vehículos bajó en un 45 %, con respecto a enero de 2020. "Mientras en enero de 2020 los casos llegaron a 298, en el mes que acaba de terminar se ubicaron en 165, que equivalen a 133 menos", reportó la Secretaría.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv