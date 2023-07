Delincuentes en moto han atacado en distintos puntos de Bogotá en los últimos días. El último caso se registró sobre las cinco de la tarde de este sábado en la carrera 11 con calle 94, barrio El Chicó, donde unos 'motoladrones' atacaron a un conductor con arma de fuego.



.

"El señor se parqueo ahí, esperando el cambio del semáforo. Llegaron los señores de la moto y le golpearon el vidrio con la cacha del arma, le decían groserías y que bajara el vidrio", comentó una testigo del hecho a CityNoticias.

De acuerdo con la mujer que presenció los hechos, los ladrones no pudieron concretar el hurto.



"El señor no accedió y le pegaron más duro para totear el vidrio. Él lo único que hizo fue correr el carro hacia un lado y los de la moto arrancaron hacia la Séptima", agregó la testigo para el noticiero.



.

Los habitantes de la zona han afirmado que los delincuentes aprovechan el tráfico y el cambio de semáforo para robar. "Es el colmo que no le pongan atención a un tema tan serio", dijo una mujer entrevistada.

Otro atraco en el norte de Bogotá



No pasó mucho de haberse conocido el vídeo del hurto frente al CC Unicentro, cuando ya se conoce otro caso, ahora en la carrera 11 con calle 94, dónde 2 sujetos en moto realizaron un hurto a un conductor que transitaba por el lugar. pic.twitter.com/bYEbGAXKGL — Diego Arias (@DiegoAriasF1) July 15, 2023

Y al parecer esta modalidad de hurto se ha incrementado en el último mes, pues en menos de treinta días se han registrado en video al menos tres casos en la ciudad.



Otro caso similar se presentó en el barrio Alquería, donde una mujer fue víctima de hurto por parte de unos delincuentes que la amenazaron con arma de fuego para robarle sus pertenencias.



"Se bajó el parrillero de la moto, me puso la pistola acá (señalando su cuello) y me empezó a tocar por todo lado. Me empezó a decir: 'Deme su celular'. Obviamente no grité porque me dio miedo que se devolvieran y me dieran un balazo", dijo la mujer para CityNoticias.

Secretario de Seguridad habla de los fleteos en Bogotá El funcionario defiende el retiro de la restricción del parrillero y pone sobre la mesa la necesidad de más cámaras. Afirma que siguen tras la pista de los ladrones de la carrera Séptima. Foto: EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ