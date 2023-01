Una verdadera tragedia es lo que viven los residentes del sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, por la ola de millonarios hurtos que han tenido lugar en esa zona desde diciembre del año pasado.



Hipótesis estudiadas por las autoridades darían cuenta de una banda criminal que se ha colado en los lujosos conjuntos residenciales para atacar desde adentro a sus víctimas y que ya se habría llevado más de 3.000 millones de pesos en los 11 hurtos que ha propinado en el último mes.



Algunos residentes de los inmuebles afectados especulan sobre la responsabilidad de las administraciones, otros, del esquema de seguridad privada contratado, y hay quienes hasta de sus empleadas domésticas han desconfiado.



Robos de casas en la ciudad. Foto: Cortesía

Aunque el hurto a viviendas no es del todo un fenómeno desconocido en Bogotá, los robos del sector del Salitre se han presentado como una cadena de hechos conexos por las similitudes de la forma como los bandidos han ejecutado los delitos y los extraños sucesos que ocurren luego de los robos: algunos denuncian que las administraciones no les dejan ver los videos de seguridad, otros, que las empresas de vigilancia no responden y que además las investigaciones de las autoridades no avanzan luego de casi un mes de denuncias.



Según le señaló un investigador de la Policía a este diario, en todos los casos el factor común es que no hay puertas forzadas, las cajas fuertes se han abierto con códigos o sofisticadas herramientas, los artículos robados son joyas, monedas extranjeras, costosos dispositivos electrónicos y hasta documentos.



Además de estos datos, las víctimas que han caído en las redes de la delincuencia también tendrían perfiles específicos; entre ellos hay dos fiscales, un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, un ingeniero, una diseñadora de joyas, una diseñadora de interiores, empresario, comerciantes y un importante abogado y un empleado del Estado. Todos, al parecer, habrían sido estudiados por los criminales antes de propinar los golpes millonarios.



“Salimos de Colombia y nos dimos cuenta de nuestro robo hasta el día 2 de enero por unas transacciones bancarias que hicieron. Llegamos el día miércoles a Bogotá y, desafortunadamente, taladraron las cajas fuertes. Se llevaron lo de valor que teníamos ahí, más unas chequeras”, señaló Nora Emilse Rodríguez, una de las víctimas.

Pistas sin resolver



Lo increíble de estos robos es que los delincuentes no dañan las chapas y tampoco ingresan por ventanas. Los habitantes del conjunto residencial afirman que se trataría de una banda especializada en robar cajas fuertes que podría contar con la complicidad del personal de vigilancia.



Pedro Alfonso, otra víctima de estos robos, que sí tuvo acceso a los videos de seguridad de la noche en que su apartamento fue hurtado, reveló que los delincuentes se estarían moviendo en un BMW de color blanco. “Ellos ingresaron al conjunto por la portería de atrás y al parqueadero de visitantes. No hubo mayor control para el ingreso y una vez parquearon fingiendo que conocían el conjunto se bajaron y empezaron a merodear por todo lado hasta que se lograron meter por una de las escaleras de seguridad”.



Sin embargo, Pedro señaló que como las puertas eran de seguridad y necesitan huella y código de acceso, los criminales no pudieron ingresar, por lo que optaron por hacer una escalera humana para poder llegar al balcón del segundo piso, donde está ubicado su apartamento; no obstante, lo que enciende las alarmas es que justo frente a su ventana hay una caseta de seguridad donde siempre hay un guarda, que en esa ocasión no estaba en su respectivo lugar.



A Pedro, igual que a las otras 10 víctimas, también le robaron dinero que estaba en la caja fuerte, 150 millones de pesos, dólares, pesos chilenos, relojes de marca y computadores Apple. Cuenta que la fuga de los criminales fue igual que su ingreso, sin dejar rastro ni sospecha. “Cuando salieron se les pidió su tarjeta de visitantes, a lo que respondieron que no tenían, luego dieron un número de apartamento para que confirmaran que estaban allá y como no contestaron arrancaron y se fueron”, contó.

¿Qué está pasando?



Al parecer, los hurtos que se han realizado en la zona han sucedido a la vista de todos, menos de sus dueños, que estaban en su mayoría de vacaciones fuera del país. Por esta razón, las autoridades han dicho que están explorando la posibilidad de que haya infiltrados en los conjuntos residenciales que se encargan de averiguar la información personal de las víctimas, de conocer a dónde se mueven y cómo lo hacen.



Uno de los casos más sorprendentes fue el de los delincuentes que ingresaron al exclusivo conjunto residencial Reserva de Toscana, donde, para poder cometer el ilícito y robar cerca de 1.000 millones de pesos, tuvieron que cortar la energía de al menos cinco apartamentos y, al parecer, disfrazarse de empleados de servicios públicos; y aunque uno de los vecinos se percató de que estaban cortando la luz sin ningún motivo, nadie hizo nada para revisar la situación.



“Cuando mi hija llegó no había luz, pero sí notó que había algo raro en el piso. Ella fue a subir los tacos y ahí se dio cuenta de que habían robado el apartamento. Nosotros preguntamos si es que se había ido la luz y nos dijeron que no, que habían entrado a cortarle la luz a todo el mundo, lo que nos pareció muy sospechoso”, narró la víctima.

Las labores de investigación de la Sijín aún no arrojan resultados contundentes, pero sí han permitido conocer que se trataría de una banda que actúa meticulosamente, pues aunque han aplicado la prueba de rastreo de huellas dactilares para identificar quién abrió las puertas y las cajas fuertes, no ha sido posible dar con una identidad. La hipótesis es que se estarían usando elementos como guantes, cubresuelas, gorros y otras prendas de vestir especializadas para no dejar rastro del crimen.



Pero aunque todavía no hay resultados contundentes sobre los ladrones cazafortunas del Salitre, lo cierto es que la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que aumentó las labores de patrullaje de la zona, además, se iniciaron dos frentes de seguridad más en los que participan miembros de la comunidad, de la seguridad privada, administradores de los conjuntos residenciales y los miembros de la Policía.



“Hemos adelantado una labor investigativa para recolectar elementos materiales probatorios que nos lleven a la captura de los criminales que están afectando el patrimonio de los ciudadanos del sector del Salitre (...) también estamos fortaleciendo los circuitos cerrados de televisión y la comunicación con los gerentes de las empresas de seguridad y la ciudadanía”, señaló el coronel Eider Fernando Alonso, comandante operativo de la Policía de Bogotá.

Recomendaciones de seguridad en el hogar

Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) habló con EL TIEMPO y explicó las medidas de seguridad que se deberían tener para proteger los inmuebles ubicados en zonas exclusivas de la ciudad. Díaz señaló que es importante, en primer lugar, que los propietarios cuenten con un seguro de vivienda que proteja todos los bienes que están dentro de los inmuebles; también, que se instalen sistemas de alarma de alta tecnología como por ejemplo los que disparan cañones de gas “que sorprenden al delincuente y lo dejan inmóvil”.



Sin embargo, hay medidas menos drásticas como la instalación de puertas de seguridad que se desbloqueen con huella dactilar o código de seguridad, la implementación de vidrios blindados o de altos calibres, así como circuitos de televisión cerrados y cámaras de seguridad de interior. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá recomienda ser cuidadosos con la información que se comparte, no dejar las viviendas encargadas a terceros mientras se sale de viaje y siempre avisar a los cuadrantes del sector que las casas quedarán solas para programar rondas de seguridad.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

