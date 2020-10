Presunto ladrón de bicicletas fue atropellado en su huida

El presunto ladrón de una bicicleta murió después de ser atropellado en la avenida Ciudad de Cali con calle 24 F en medio de una persecución.



El hombre, al parecer, se había robado una bicicleta, junto con dos hombres que llevaban armas blancas, en la avenida Las Américas con Boyacá.

"Me roban, se llevan mi cicla con un cuchillo. En medio de la confusión una persona me da un apoyo y ubica a la Policía. Ellos reaccionan inmediatamente", cuenta la víctima del robo, un trabajador de 30 años.



Entonces, empezó una persecución de ciclistas y Policías a uno de los hombres. Pero en el camino, el desenlace fue fatal.



"Cuando el ve que tiene que cruzar la vía, él cruza, pero no se percató que venía bajando un carro", cuenta un testigo.



A la víctima la llamaron para decirle que tenían su bicicleta. Pero no imaginó que la encontraría destruida y a quien identificó como su agresor, muerto.



La Sijín asumió la investigación.

