Analizando las cifras de seguridad de Bogotá para lo que va del año, la ciudad se ha rajado en materia de delitos sexuales.



Aunque desde julio la tendencia de esta problemática, a nivel de cifras, en la capital del país ha venido en descenso, pasando de un crecimiento de 33,3 por ciento entre enero y julio de este año a 21,6 por ciento entre enero y octubre de este mismo periodo; lo cierto es que durante el último mes varios casos mediáticos de presunto abuso en contra de mujeres han vuelto a poner en el radar de las autoridades el serio problema de los delitos sexuales que asecha, en su gran mayoría, a las mujeres de la capital.



De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y octubre se han registrado 4.984 casos de este tipo, que, a su vez, representan una diferencia de 872 respecto al conteo de mujeres víctimas de este flagelo en el mismo periodo de 2021.



Y es que aparecen casos como el de Natalia*, una mujer que se decidió a denunciar a través de redes sociales un abuso del que dice fue víctima el 20 de noviembre de 2022 en el barrio Modelo Norte, luego de salir de un concierto en el estadio El Campín.



Según la narración de los hechos, la mujer fue drogada por un hombre que la interceptó en una camioneta y obligada a masturbarlo para que no la lastimara. Como el caso de Natalia, también sucedió el de la menor de 17 años que fue abusada en la estación de TransMilenio de la Castellana el 31 de octubre y el de Sandra*, de 18 años, que también contó que la habían obligado a realizar actos sexuales dentro de un bus de SITP el 4 de noviembre.

Población en riesgo

Cuando se analizan las cifras más de cerca el panorama se vuelve aún más complejo toda vez que, según el registro del Instituto de Medicina Legal (IML), la población de mujeres más vulnerables a las agresiones sexuales son las niñas de entre 10 y 14 años con un conteo de 1.654 casos entre enero y octubre.



Ahora, tomando como referencia las cifras del IML, del total de los 4.984 casos, en 158 el agresor es desconocido para la víctima, en 291 el victimario es un amigo; luego, 149 corresponden a compañeros de estudio, 45 a compañeros de trabajo. En la clasificación de agresor conocido, pero sin ningún trato, los reportes ascienden a 334, empleadores, 11 casos; los profesores suman 150 reportes y, finalmente 143 denuncias que señalan a algún vecino de la víctima.



Pero hay un rasgo que es aún más alarmante y es que en la mayoría de casos de abuso sexual en contra de la mujer, el agresor está en su círculo más cercano, como la familia, por ejemplo. Encabezando la lista de posibles agresores dentro de la misma casa, hay reporte de 440 casos en los que el padrastro es el primer señalado, luego, el padre con 329 reportes, los tíos con 237, un primo, 191 casos y luego, un grupo de 191 victimarios compuesto por otros familiares civiles o consanguíneos.

Según Óscar Mejía, sicólogo social de la Universidad Manuela Beltrán, este tipo de patrones se pueden presentar porque hay un rasgo en los hombres victimarios que hace que entiendan a las mujeres de su círculo cercano como una posesión de la que pueden disponer. Según Mejía, esta podría ser una de las principales causas de que la mayoría de casos se den dentro de un entorno familiar.



“El buscar los derechos o la libertad de la mujer dentro de los patrones de la sociedad también ha implicado que estos hombres tengan respuestas violentas pues sienten que pierden el dominio. Pero se ha avanzado y hay que seguirlo haciendo para que se rompan esos patrones donde el hombre se cree dueño de la mujer”, puntualizó Mejía.

Una lucha constante

En medio de la conmemoración del Día Contra la Violencia de Genero, la alcaldesa de la ciudad Claudia López, señaló que lo que va de su administración, en la ciudad se han realizado 568.000 atenciones a 208.000 mujeres; de las cuales 42.326 han sido a través de la Línea Púrpura, 12.450 en 11 hospitales y clínicas, 2.703 por duplas psicosociales, y otras 791 por duplas psico-jurídicas.



De la misma forma, López, indicó que 1.014 mujeres han sido acogidas en las seis casas refugio dispuestas por la Secretaría de la Mujer, 123.837 han sido atendidas en las 20 casas de igualdad de oportunidades, y 14.306 incidentes han sido analizados por la Agencia Mujer en articulación con la Línea 123.



Según la mandataria, la lucha y el cambio que están protagonizando las mujeres de la capital del país y en general, del mundo, “es el cambio más profundo en la historia de la humanidad, pero ese cambio, que, por supuesto nos merecemos con igualdad, con oportunidades, con protagonismo, ha venido con un precio muy alto: el de las violencias”.



Abuso de mujer en el barrio Modelo

Una mujer denunció en redes sociales un abuso del que dice fue víctima el 20 de noviembre de 2022 en el barrio Modelo Norte, tras salir de un concierto en el estadio El Campín.



Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando se dirigía hacia su casa. Narra que intentó coger un Uber, pero su celular se descargó y le fue imposible. “Entonces me fui a pie porque no era mucho camino y seguí intentando coger un carro, pero ninguno me paró”, relata. Aclara que iba sola, no había consumido alcohol y llevaba todas sus pertenencias.



Cuando iba sobre la carrera 30, muy cerca de la estación Simón Bolívar, un hombre que manejaba una camioneta blanca y con vidrios polarizados le pitó y se estacionó a su lado. “Un señor baja la ventana y me saluda. Me dice que si me puede hacer una pregunta, y pues yo volteé a mirar, pues pensé que me iba a pedir una dirección”. Luego, al poner las manos sobre la ventanilla, dice haber sentido que le cogieron las manos. Entonces se sintió rara. “Veía todo borroso. Me sentí débil. Él abrió la camioneta y me metió”. Dice que la obligó a masturbarlo y que le decía palabras obscenas. Al final del ataque soltó los seguros y le dijo que se largara. Cuando pudo huir, se escabulló por entre las cuadras para llegar a su casa sin que el atacante la siguiera. La Secretaría de la Mujer ya se enteró del caso y avanza en el acompañamiento a la víctima. Ayer se interpuso la denuncia formal.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.

