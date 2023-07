El asesinato de Michael Sebastián Valverde, de 20 años, el pasado 16 de mayo, dejó conmocionada a la ciudad por las violentas circunstancias en las que se dio. Cuando el joven salía de un reconocido centro comercial del sector de Ciudad Salitre, fue baleado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que tenían como misión arrebatarle los 400 euros que acababa de cambiar para un viaje que su madre había planeado a España.



Desde entonces han pasado 58 días, en los que la Policía Metropolitana, la Fiscalía de Bogotá y la seccional del CTI han investigado más de 300 horas de video de las cámaras de seguridad. Esto las llevó hasta el barrio San Joaquín, en la localidad de Engativá, donde finalmente cayó Julio César Martínez Caro, alias Calvo, uno de los hombres que acabaron con la vida de Sebastían.



Pero detrás de ‘Calvo’ se logró detectar toda una red de fleteros que estaría acechando a los bogotanos en localidades como Engativá, Fontibón y Kennedy, y estaría, según las primeras pesquisas, conformada por al menos ocho integrantes.

Aunque las autoridades le aseguraron a EL TIEMPO que no había ningún elemento probatorio que relacione el establecimiento comercial de cambio de divisas del que salió Valverde minutos antes de morir con lo que sucedió la noche del 16 de mayo, este medio pudo establecer, por una fuente conocedora del proceso, que se adelantan algunas líneas investigativas para esclarecer este punto del crimen y poder determinar cómo los delincuentes identificaron que el joven portaba una suma de dinero en moneda extranjera.



Según contó la nueva directora de la Fiscalía Seccional Bogotá, Leonor Merchán, las labores investigativas permitieron conocer que ‘Calvo’ habría participado en “las vigilancias y seguimientos previos hechos a Michael Sebastián”.



No obstante, todavía queda la incógnita de por qué el joven y de qué manera llegaron los criminales al lugar donde él realizaba la transacción financiera.



Él es Sebastián Valverde, el joven asesinado en Salitre. Foto: @mariafcorrea9

Los rastro del crimen

Según los informes de inteligencia presentados por las autoridades, el ‘Calvo’ y su acompañante, hasta ahora no identificado, fueron rastreados hasta Medellín, gracias al seguimiento de la trazabilidad de la motocicleta en la que cometieron el asesinato, que fue ubicada en esa zona del país. Allí, además, una fuente humana permitió conocer la plena identidad de Julio César Martínez Caro, el presunto homicida.



Pero las pistas que el hombre iba dejando por donde se movía eran evidentes. Una vez cotejada la información entregada por el delator, las autoridades pudieron establecer que ‘Calvo’ ya habría participado en un homicidio de un guarda de seguridad que se interpuso ante un millonario robo que él pretendía realizar.



Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, cuando una mujer realizó una transacción monetaria por 33 millones de pesos en el centro de Bogotá. Tras salir del banco, se dirige hacia el sector de Britalia, en Kennedy.



Allí, es abordada por alias Calvo, quien le roba una cartera desocupada, y ante ese intento de hurto, el guarda de seguridad David Salazar interviene y recibe un disparo que le quitó la vida. Quien accionó el arma en ese hecho habría sido alias Calvo.

Facebook Twitter Linkedin

Alias el Calvo Foto: Policía

El hombre, quien fue imputado por la Fiscalía con los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, ya tenía otras antecedentes, entre ellos por otro asesinato, porte de armas y fabricación, tenencia o porte de estupefacientes.



Aunque se entregaron resultados contundentes frente a la muerte de Sebastián Valverde en Ciudad Salitre, las autoridades señalaron que siguen en la búsqueda del gatillero que arremetió contra el joven y de la banda dedicada al fleteo, que ya está plenamente identificada en la zona y que entre sus cuentas lleva más de cuatro casos relacionados con robo de moneda extranjera a ciudadanos incautos.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

