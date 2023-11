La megalicitación que preocupa al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán

A pocas semanas de terminar el periodo, la alcaldesa Claudia López quiere dejar cerrada una megalicitación que busca desarrollar un proyecto urbanístico en la localidad de Suba y cuyo costo asciende a 2,7 billones de pesos.



(Lea también: Esta es la decisión que revive el Corredor Verde en Bogotá).

En la plataforma de contratación estatal aparecen los prepliegos para el desarrollo de un equipamiento social y educativo a lo largo de la franja de terrenos que antes estaban destinados para la Avenida Longitudinal del Norte (ALO Norte).



La iniciativa ha generado preocupación en el equipo del alcalde electo, Carlos Fernando Galán, quien ha solicitado a la administración que miembros de su equipo de trabajo puedan conocer de fondo los alcances de ese proyecto, habida cuenta de su monto y el impacto en la movilidad de la ciudad.



La ALO Norte es una iniciativa que se viene contemplando hace varias décadas para resolver los problemas de movilidad y conexión que tiene Suba y que en la actual alcaldía se desechó.



(Además: Pilas: taxistas anunciaron que ya no irán a paro este miércoles en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto es una de las 25 actuaciones estratégicas que quedaron definidas en el POT. Foto: Alcaldía de Bogotá

La propuesta de la administración López es dejar adjudicado y en marcha el proceso que se haría a través de una asociación público-privada, muy parecida al proyecto urbanístico en el norte Torca Guaymaral, con la diferencia de que en este caso los predios en su gran mayoría pertenecen al Distrito.



Si la iniciativa sigue avanzando, como busca la alcaldesa –se espera que este viernes se publiquen los pliegos definitivos, el 13 de diciembre se cumpla la subasta y el 15 se adjudique–, difícilmente el nuevo alcalde podría tener opción de decidir qué hacer en esa franja de terreno: si revivir la ALO o continuar con el desarrollo urbanístico.



El proyecto es una de las 25 actuaciones estratégicas que quedaron definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial ‘Reverdecer a Bogotá 2022-2025’, expedido por decreto el 29 de diciembre de 2021.

La actuación estratégica se conoce como Ciudadela Educativa y del Cuidado, y para volverla realidad el Distrito busca un socio que se encargue de urbanizar, con viviendas VIS, VIP, no VIS y de renovación, la franja de terreno de un ancho de 100 metros y que va del humedal Juan Amarillo, en Engativá, hasta el humedal La Conejera, en Suba. Es decir, entre la calle 90 y la avenida Las Mercedes.



A cambio, el desarrollador le entregará a la ciudad equipamiento como hospitales, colegios, manzanas del cuidado y vías, y la Ciudadela Educativa, que compartirían las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital y el Sena. Se debe realizar en dos etapas.

La contraparte en el Distrito será la Empresa de Renovación Urbana (Renobo), que fue objeto de reestructuración este año para permitirle adelantar este tipo de proyectos en la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Renobo pudo publicar los prepliegos en la plataforma del Secop II. Foto: Alcaldía de Bogotá

Según conoció EL TIEMPO, en miembros del equipo que ha participado en el empalme de las administraciones entrante y saliente hay preocupación por la manera “atropellada” como se estaría adelantando el proceso con el fin de dejarlo adjudicado a mediados de diciembre.



Una de las dudas que ha surgido es que si bien en el POT se descartó el proyecto de la ALO Norte y se establecen las actuaciones estratégicas, hay una demanda contra el Decreto 555 de 2021, mediante el cual se expidió el actual POT, y no se sabe en qué pueda terminar.



Un fallo en contra haría más difícil continuar el corredor vial, pues ya habría comprometidos predios y estarían obras en desarrollo, en el caso de que la revisión del alcalde electo, como él mismo anunció en campaña, le indique que esa vía es necesaria.



Varios expertos han indicado que la ALO Norte, que se proyectó para 10 carriles, es necesaria para sacar a la localidad de Suba del bloqueo histórico que ha tenido por falta de infraestructura vial y de transporte –tiene apenas 4 vías de acceso: la Boyacá, la Cali, la calle 170 y una carretera pequeña que va cerca del río–, y garantizar la conexión de Bogotá con municipios como Chía.

Uno de ellos es el docente Darío Hidalgo, que en una columna de 2021, publicada en este diario, señaló que la línea dos del metro no resuelve del todo los problemas de movilidad que tiene Suba, una localidad con cerca de un millón de habitantes. También propuso no descartar que la ALO en su paso por los humedales se pueda continuar a través de viaductos o con un trazado subterráneo.



Las críticas a la decisión de la actual administración de dejar adjudicado el desarrollo inmobiliario en la franja destinada para la Avenida Longitudinal también obedecen a que no estaría reglamentado el instrumento de actuaciones estratégicas, que es el que le permite al Distrito disponer de los predios y destinarlos para un programa de urbanismo.

Facebook Twitter Linkedin

Se espera que este viernes se publiquen los pliegos definitivos, el 13 de diciembre se cumpla la subasta y el 15 se adjudique. Foto: Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, según le dijo a este diario la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, el proyecto cumple con “todo el marco jurídico” y por eso Renobo pudo publicar los prepliegos en la plataforma del Secop II.



Precisamente, este ha sido un tema incluso de fuerte discusión interna en Renobo y la aparente causa de la renuncia en los últimos días de dos funcionarios y de la posible salida de un tercero.

Este diario conoció que esas personas habrían participado en la estructuración del proyecto inmobiliario, pero decidieron no firmar los documentos que sustentan la publicación de los pliegos definitivos porque consideraron que todavía “no están todos los soportes jurídicos”, dijo una de las personas que renunciaron.



Se refiere a que no se han expedido las normas que facultan a Renobo para operar la actuación estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado y el decreto mediante el cual se adoptan las normas específicas sobre dicha actuación. Pero, además, aún no estaría sustentada la creación de la figura de patrimonio autónomo, que manejará todos los inmuebles y recursos del proyecto urbanístico.



(Siga leyendo: Artistas del espacio público se toman Bogotá con el tercer festival 'Arte a la KY').

Más de 2 años en formulación de actuación

Ante las dudas que se han presentado alrededor del proceso de la actuación estratégica Ciudadela Educativa y Multicampus, en Suba, la secretaria de Hábitat de Bogotá, Nadya Rangel, dijo que están dispuestos a “aclarar lo que se requiera” y recordó que la administración de Claudia López va hasta el 31 de diciembre próximo y que la Alcaldía está tomando decisiones por el bienestar de la ciudad.



Precisó que el proyecto está en el POT vigente y que en ello hace más de año y medio vienen trabajando con la comunidad y el sector privado.



Después de la expedición del POT en 2021, el proceso continuó en abril de 2022 con el inicio de la formulación, luego en enero se solicitaron a Planeación Distrital las directrices, las cuales fueron expedidas en junio de este año.



En este momento, agregó, la actuación se encuentra en proceso de formulación y adopción por parte de la Secretaría de Planeación y la Alcaldía Mayor, que deberá expedir el decreto mediante el cual la adopta.

GUILLERMO REINOSO

​EDITOR DE BOGOTÁ

X: @guirei24