La extorsión ha sido un problema que durante este año ha venido mejorando paulatinamente con las diferentes acciones tanto de la Policía Metropolitana como del Gaula y la Secretaría de Seguridad. Según las cifras reveladas por la cartera de Seguridad de la ciudad, entre enero y octubre de este año los casos por extorsión han tenido una reducción del 15,7 por ciento si se los compara con los del mismo periodo del año pasado. Esto refleja una diferencia de 202 casos menos entre los dos años.

Sin embargo, aunque las cifras son buenas, todavía hay aspectos que preocupan a las autoridades, como el hecho de que más de la mitad de los casos de extorsión que se registran en Bogotá salen de algún centro penitenciario. Tan solo en el mes de octubre, las autoridades realizaron un operativo sorpresa en cárceles y en la URI de Puente Aranda, donde encontraron 36 celulares y 473 tarjetas SIM, que presuntamente eran utilizadas para realizar llamas extorsivas desde el interior de las cárceles.



EL TIEMPO consultó a Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, quien explicó que alrededor de esta problemática que se presenta en la ciudad hay varios grupos multicrimen que están relacionados con las dinámicas del narcotráfico y el hurto “que apelan a la extorsión para intimidar a sus víctimas y para generar un control en los territorios donde buscan desarrollar sus actividades, de modo que es parte de las actividades propias de ese tipo de estructuras criminales”.



Pero Fernández de Soto también indicó que estos grupos estarían penetrando los centros carcelarios desde donde viene la mayor parte de las extorsiones. De acuerdo con el secretario, se podría tratar de una mafia en la que no solo participan miembros de las organizaciones delictivas sino autoridades que se han permeado de la conducta.



“Si me pregunta si hay mafias, sí. Sí hay crimen organizado asociado a la extorsión que tiene capacidades para permear autoridades, para generar intimidaciones y para asociar esa actividad de extorsión a otras actividades delincuenciales relacionadas con narcotráfico y otros delitos; por ejemplo, diferentes modalidades de hurto como el de celulares”.

El panorama del delito

Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, las localidades con mayores registros por este delito son: Rafael Uribe Uribe, que entre enero y octubre reportó un crecimiento de 61,11 por ciento en los casos; luego, Santa Fe, que aumentó 38,9 por ciento; Usme, con un 25,81; Ciudad Bolívar, con 6,90, y, finalmente, Los Mártires, en donde los casos crecieron 3,85 por ciento.



De otro lado, las localidades donde el registro de estos casos se redujo más entre 2021- y 2022 fueron: Teusaquillo, con una recuperación del 45 por ciento; Fontibón y San Cristóbal, con 40 y 38 por ciento, respectivamente; Usaquén, que mejoró 25 por ciento, y Engativá, donde los casos cayeron 28 por ciento.

El subregistro



Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, advirtió que “es posible que exista un subregistro muy alto en las denuncias porque las víctimas de esta actividad delictiva tienen temor a perder la vida o por las mismas represalias que pueden ejercer los delincuentes sobre ellos o sus familiares”.



Con respecto a la falta de denuncia de esta modalidad delictiva también advirtió Carlos Rojas, director de riesgos corporativos de la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (Confevip), quien aseguró que la extorsión es un delito que la mayoría de las víctimas no denuncian. “Por eso es por lo que no se ve reflejada la realidad de la situación en cifras oficiales”.



No obstante, la Secretaría de Seguridad también indicó que aunque reconoce que hay un subregistro en todos los delitos de alto impacto en la ciudad, incluida la extorsión, la tendencia de las denuncias ha venido mejorando, “en gran medida por las mejoras implementadas para incrementar y mejorar los canales de denuncia; como la implementación del aplicativo ¡A Denunciar!, que permite a los ciudadanos presentar denuncias de manera electrónica, haciendo más ágil y descongestionando el sistema de denuncia presencial”, dijo la entidad.



Pero, aunque las cifras son positivas para lo que va del año y se han dispuesto más y más efectivos canales de denuncia, como lo señala la Secretaría, lo cierto es que la última encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá indicó que los niveles de denuncia se redujeron en cuatro puntos porcentuales entre la medición de 2021 y la de 2022.



Es decir, mientras el año pasado 49 por ciento de los bogotanos encuestados víctimas de algún delito interponían una denuncia, este año solo el 45 por ciento de los encuestados dijeron haberlo hecho.



REDACCIÓN BOGOTÁ