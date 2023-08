'El Tigre' tiene las manos menudas, pero cuadradas y macizas. Impresiona el fuerte saludo de estrechón de palmas y su fulminante mirada verde mineral.



Por esas pupilas de bengala al acecho, conocen como 'El Tigre' a Carlos Iván Murillo Murillo, el mismo apelativo con el que hizo historia su padre, don José Murillo, tanatólogo del antiguo anfiteatro de Bogotá, y pionero de los sobanderos ancestrales de la capital en el desaparecido barrio Santa Inés, que la violencia del 48, a futuro, explotó en el tétrico y deprimente 'Cartucho'.



'El Tigre' Carlos Iván, "sobandero quiropráctico con 40 años de experiencia", como él se presenta, lidera de tiempo atrás la reconocida calle de los "mecánicos de huesos" (Avenida Caracas con calles quinta y cuarta), que el argot popular identifica a los empíricos sanadores de las dolencias y magulladuras del cuerpo, y las lesiones y torceduras del "chasis", como llaman al esqueleto.



A la entrada de sus consultorios (4-13 y 4-23), un muestrario de lámina con las fauces amenazantes de un felino promociona tratamientos de nervio ciático, displasia de cadera, reducción y afirmación corporal, tendinitis, masajes antiestrés, luxaciones, escoliosis, columnas desviadas, fracturas, esguinces, desgarres, tabiques partidos, calambres, descuajes y juanetes, entre otros ajustes y alivios de la esquelética y del músculo vencido.

Carlos Iván Murillo es un sobandero quiropráctico con 40 años de experiencia. Foto: Ricardo Rondón

El despacho del sobandero, donde fluye un humor alcanforado, dispone de una sala de espera de sobrio decorado, con un escritorio en el que reposa una biblia abierta en el "salmo de la salud", y la figura en cerámica de un tigre que protege a otro más pequeño, homenaje a don José Murillo, el papá de los sobanderos.



Al fondo, un cuarto sencillo con camillas hospitalarias, una lámpara infrarroja y un masajeador eléctrico.



Es la estancia de ayes y quejumbres, sudoraciones, lágrimas, gritos y hasta madrazos que pacientes dejan escapar cuando traquea una muñeca, o en medio de un tratamiento de epicondilitis (conocida como síndrome del tenista o del remero); un sobijo en el esternocleidomastoideo, trajinado músculo del cuello por estrés o sobrecarga física; ajustes de costillas, el cuadre de una cadera desplazada, un esguince de tobillo, entre un sinnúmero de dolencias y desfases anatómicos.



Ricos y pobres

Según 'El Tigre' Murillo, la clientela varía entre pacientes de trabajo pesado, operarios de fábrica, oficinistas aquejados por el túnel del carpo o problemas de columna derivados de la inadecuada posición al sentarse, estilistas dolidas por el permanente uso del secador y sus labores de mano alzada, transportadores, albañiles, recicladores, y en suma medida, deportistas, sobre todo los entregados a la práctica del balompié.



“Por estas camillas han pasados jugadores aficionados del torneo del Olaya, y profesionales como Nelson Ramos y Omar Pérez, y artistas como Carla Giraldo y Robinson Diaz, y se van satisfechos porque se les hace un trabajo garantizado por la fe y la experiencia de tantos años en este saber”.

Los procedimientos más comunes tienen que ver con traumas cervicales y lumbares. Foto: Ricardo Rondón

Agrega 'El Tigre' que los precios de los tratamientos varían de acuerdo al estrato y al procedimiento requerido: “No le puedo cobrar lo mismo a un cotero de la plaza de mercado que a un empresario o a un esmeraldero. A los ricachones los atiendo a domicilio porque les da vaina venir a este sector, que siempre es calientico. Pero al pobre se le considera. La mínima está entre veinte y treinta mil pesos”.



Bajo esa premisa, refiere Murillo, un tratamiento de escoliosis puede alcanzar los seis millones de pesos; uno de rótula, tres millones; fracturas, un millón quinientos mil, esguince de tobillo, seiscientos mil.



Los procedimientos más comunes tienen que ver con traumas cervicales y lumbares. Y, en asuntos de vanidad, el embellecimiento corporal con yesoterapia para afirmar abdomen y resaltar cadera.



En la calle de los sobanderos, el agite empieza desde las nueve de la mañana con jaladores y tarjeteros, publicistas de a pie que a voz en cuello ponderan las virtudes sanadoras de aquellos teguas de huesos, cartílagos, articulaciones y pulposas masas corruptibles, que el inexorable acabose reducirá un día a un copón de cenizas, o a un atado de despojos, banquete de larvas y gusanos.



Y de eso sí que sabe 'El Tigre' Carlos Iván Murillo, que adolescente y con cuarto de primaria, aprendió de anatomía al lado de don José, su padre, el viejo preparador y embalsamador de cadáveres, por más de treinta años al servicio del antiguo anfiteatro de Bogotá, como lo fue también el legendario Jorge Rodríguez 'Viruta', que aún, a sus 67 años, merodea por predios de Medicina Legal.



“Mi padre y Marcos Bonilla fueron los fundadores de la práctica de los sobanderos en Bogotá. Papá empezó con un butaco y una camilla en el zaguán de la casa de la cafetería Las Palmeras, que fue de mi hermana María Elsy. Eso todavía era el barrio Santa Inés.

Allá llegaban dolientes, policías, detectives, trabajadores del anfiteatro, y los de las funerarias, con sus puchos de Pielroja, a tomar tinto con aguardiente", recuerda 'El Tigre'.



Y agrega: "Le estoy hablando de la funeraria Gámez, la San Rafael, la Monserrate y la Panamericana. Abajo, por la sexta, la de la estación de policía, era una cuadra de bares y cafetines de mala muerte, y de bombillo rojo, usted me entiende... Años después, cuando se dañó el sector, iniciaron en 1.998 la demolición del 'Cartucho', y nos tocó salir pitados a buscar local para continuar con nuestro oficio de sobanderos.



Mi hermano William y yo seguimos la tradición de familia, igual que mis tres hijos: Iván Bernardo, Carlos Iván y Harold Mauricio. Todos sobanderos, fruto del amor con Diana Romelia, mi esposita del alma.



Ya completamos treinta y siete años de matrimonio, y el trabajo de ella como costurera, unido con los sobijos que yo hago, nos dio para comprar una casita en la parte rural de Monte Blanco, Santa Librada, donde respiramos aire puro y vivimos rodeados de naturaleza.

Junto con su hermano, Murillo continúa con la profesión de la familia. Foto: Ricardo Rondón

William era una pinta de man. Es que el viejo nuestro era un galán. Eso alumbraba de lo puro zarco. William salió ojiazul, pero era un pechipuludo de camisa abierta que despertaba los apetitos de solteras y casadas. Hasta las policías, sin sufrir de nada, pagaban para que él las sobara.



Le digo que William era, porque murió pendejamente de 34 años. Estaba medicado con antibióticos y un día de la madre se puso a celebrar con aguardiente, y tome. Murió de un infarto. Triste por mi cuñada Liliana, y por el huerfanito, mi sobrino, que hoy es un muchachón de 26 años, cotizado tatuador.



Mi viejo, alma bendita, se nos fue en 2001, de 66 años. Pero nos dejó este legado que orgullosos seguimos conservando. A él se le debe la Asociación de Sobanderos de Bogotá, para dignificar el oficio como un saber de la medicina ancestral, igual que el de la partera, el curandero y el yerbatero”.



Cabe resaltar que la Secretaría Distrital de Salud no expide acreditación oficial para ejercer el trabajo de sobandero, pero tiene en cuenta su saber frente al cuidado y la salud, y respeta su cosmovisión y costumbre.

De ayer a hoy

Murillo trae a la memoria a sobanderos de tradición como el 'Negro Chicho' y 'El Negro Palomo', ya fallecidos, 'El Negro Palindo', que por fuerza mayor tuvo que abandonar camillas después de sufrir un derrame cerebral en 2015, y aún vigentes: Fernando Meza, 'El Paisa'; Olimpo Guasca, 'El Llanero', 'El Negro Ismael', Renzo, 'El Rambo'; y Andrés Nieto, discípulo aventajado de 'El Tigre' en sus consultorios de la calle de los mecánicos de huesos.



Llama la atención el nombre del ungüento de los sobanderos, que ellos conocen como "bálsamo tranquilo", y después de consultar en viejos vademecum de medicina natural, encontramos que lo de "tranquilo" proviene de su creador, Françoise Aignan Orleáns, médico francés del siglo XVII, de la orden de los capuchinos, quien utilizó el seudónimo de Pére Tranquille.



Una nota bibliográfica de la Universidad de Zaragoza, registra la receta del bálsamo que el doctor Aignan hizo célebre con su rúbrica, elaborado a base de hojas secas de beleño, estramonio, belladona y adormidera (la misma amapola), maceradas en alcohol.



Le pregunto al 'Tigre' Murillo si tiene la misma fórmula que la del galeno franchute, y él, mientras faja a un fornido tractomulero que ha llegado con insoportables dolencias de "cadera abierta", enfático responde:



"No. Yo lo preparo, sencillo, pero efectivo: con marihuana y aceite de mano de res".



-Y en dónde compra la marihuana-, insisto.



-Esa me la consiguen en las 'ollas' del 'SanBerna', arriba de la Caracas. Con treinta mil pesos en "moñitos" me alcanza pa'un litro.



No podemos evitar la carcajada.

RICARDO RONDÓN CHAMORRO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Twitter: @PacoApostol