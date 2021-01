La fiesta de Reyes del barrio Egipto será cien por ciento virtual

Por primera vez en más de 100 años, las calles del barrio Egipto estarán desoladas en el puente de Reyes. Nunca, desde 1915, esta tradicional fiesta, que convocaba a miles de personas durante tres días en este barrio popular de La Candelaria, había dejado de celebrarse.



Este 2021, debido al covid-19, no habrá vara de premios en el tradicional palo engrasado, ni litros de chicha ni presentaciones frente a la iglesia de Nuestra Señora de Egipto. El barrio permanecerá en silencio y soledad, mientras que la celebración, por este año, se traslada a la virtualidad y a las redes sociales.

No fue una decisión fácil e, incluso, en 2020, la alcaldía local había convocado ya al Comité de la Fiesta, que incluye no solo a los vecinos organizadores, sino a la junta de acción comunal, para pensar la celebración de enero. “Sin embargo, con la evolución de la epidemia, lo más sensato era hacerlo virtual, habría sido una irresponsabilidad abrir la posibilidad de lo presencial. El objetivo es privilegiar la vida y no podemos permitir que el pico de contagio se incremente”, aseguró la alcaldesa local, Ángela Quiroga.



Y no era para menos, dada la situación de la localidad en la pandemia. Aunque, mediáticamente, han sonado más las crisis en localidades como Kennedy y Bosa, La Candelaria ha tenido cifras preocupantes de covid-19. La más contundente, quizá, es la de ser la localidad con más casos por cada 100.000 habitantes. Esta, la localidad 17, registra a la fecha una tasa de 9.225 casos por cada 100.000 habitantes: en Bogotá, el promedio es de 5.730 casos por cada 100.000 habitantes. También está por encima del porcentaje de fallecidos: Bogotá, en promedio, tiene 2,1 %, y La Candelaria, 2, 6 %.



Hasta la fecha, la localidad acumula un total de 2.014 casos, de los cuales 144 permanecen activos. Y 52 personas de la zona han fallecido.



De ahí que pensar en una fiesta de Reyes como siempre se ha hecho resultara inadecuado. Crónicas de EL TIEMPO han documentado cómo en un día de esta fiesta han llegado hasta 8.000 personas en un espacio estrecho entre la plazoleta de la iglesia y la carrera 3.ª este. Incluso, un artículo de 2015 indica que, en los tres días, se sumaban más de 30.000 personas. Cifras impensables en medio de la pandemia.

De ahí que la decisión entre alcaldía y comité fuera trasladarse, por esta vez, a las pantallas con un itinerario concertado por ambas partes.



Así las cosas, el domingo 10 y el lunes festivo 11 de enero, desde las 11 a. m., usted podrá conectarse a las transmisiones en vivo de la fiesta de Reyes Magos y Epifanía a través de la página de Facebook de la alcaldía local de La Candelaria.



“Lo importante es preservar la tradición. Por eso tendremos eventos enfocados en lo religioso, cultural y artístico. Tendremos primero una eucaristía, luego una intervención del Consejo Local de Arte y Cultura y participación de varias agrupaciones artísticas locales que, de hecho, van a recibir un estímulo económico que viene de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga)”, explica la alcaldesa local.



Los cinco seleccionados para este año son Identidad Pacífica, Nazarí Sounds, 5 damas, Mángala, Beso de Negra y Todo Copas. También habrá una premiación desde la Secretaría de Cultura y, finalmente, un panel de expertos y protagonistas de la fiesta que relatarán la importancia de esta tradición comunitaria, heredada por generaciones.

Desafortunadamente, habrá ausentes en la fiesta. Por razones de bioseguridad, no se podrá instalar el tradicional palo engrasado, por el que decenas hacían fila para treparlo y ganar premios, ni se podrá degustar la chicha ni la comida hecha por los vecinos de la localidad.



“Decidimos que no se iba a hacer una fiesta gastronómica ni comercial ni artesanal porque implicaba aglomeraciones. Indudablemente, esto beneficiaba a muchas familias de la localidad. Para eso, este año tenemos nuevos planes”, comenta la alcaldesa.

El Corredor de la Chicha

Para finales de enero, la alcaldía local espera inaugurar el Corredor de la Chicha, un espacio organizado y bioseguro para que los chicheros y los artesanos de La Candelaria puedan ofrecer sus productos. El corredor quedará a los pies de la recién inaugurada plaza de mercado La Concordia y se realizará por mandato de los habitantes de la zona: se hará con recursos de los presupuestos participativos de la Secretaría de Gobierno, los cuales financian proyectos votados y concertados por los habitantes de las localidades.

“Tendremos apoyo de la Fuga, Idartes y el Ipes y, con todas las medidas, queremos formalizar y darle nivel a la chicha, la bebida tradicional de La Candelaria”, anota la alcaldesa.



Mientras el maíz se fermenta en los enormes depósitos de las tradicionales casas del centro histórico, los herederos de la fiesta de Reyes Magos esperan que Bogotá se conecte a celebrar con ellos. Brindan por que en 2022 la plazoleta de la iglesia vuelva a estar llena.

