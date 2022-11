Luego de que se conoció públicamente que una menor de 17 años fue víctima de abuso sexual el 31 de octubre en la estación de TransMilenio de La Castellana, alrededor de 300 integrantes de colectivos feministas bloquearon la vía de la 72 con Caracas hasta La Castellana y obligaron el cierre de cuatro estaciones: Héroes, Calle 72, Calle 76 y Polo, el jueves. La jornada terminó en desmanes y afectaciones al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



Algunas de las manifestantes vandalizaron las estaciones: Polo, sobre la troncal calle 80, y La Castellana, sobre la NQS. Además, pintaron un bus articulado con consignas feministas, y hubo afectaciones en las troncales Norte, Suba, NQS, Calle 80 y Caracas sobre las 6 p. m.



Debido a esto, el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Mebog, informó que van a verificar quiénes fueron las personas que llevaron a cabo los actos de violencia para judicializarlas ante la justicia y que respondan por los daños a los bienes públicos.



No obstante, Triana rechazó los actos de los que la menor de edad fue víctima y aseguró que están a disposición todas las capacidades de la Policía para identificar al presunto delincuente.



Cabe mencionar que la furia se desató luego de que la menor de 17 años, quien es activista y feminista, denunció por medio de sus redes sociales que fue abusada en una estación de TransMilenio.



La joven relató que iba en la ruta B12 y se bajó en La Castellana, y junto con ella, un señor misterioso que miraba para todos lados, y luego sacó algo de la maleta; por lo que sintió temor y decidió caminar más rápido, ya que no había policía ni nadie en el sitio.



Sin embargo, el sujeto, cuya identidad aún no se conoce, corrió tras ella y la amenazó con un cuchillo para esculcarla y, en primera instancia, pedirle todas sus pertenencias.

“Luego de que me quita el canguro, me amenaza y empieza a decirme cosas obscenas, que quiere coger... yo entro totalmente en shock y no supe decir nada”, dijo Castro en el video que publicó en su cuenta de Instagram.



Asimismo contó que el hombre la halaba, y la bajó de la estación de TransMilenio a punta de amenazas, le quitó el celular y la llevó a un espacio fuera de la infraestructura mientras se bajaba el pantalón. Luego de eso, la obligó a hacerle sexo oral.



“Intentó tocarme por debajo del short, y la parte de arriba, yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no podía hacer absolutamente nada”, explicó la menor.



En medio de la situación de terror e impotencia que estaba viviendo, dos muchachos subieron a la estación y se acercaron, por lo que el presunto abusador procedió a irse corriendo.



La joven, al darse cuenta de que era que había dos muchachos montados en el sitio, corrió a pedirles ayuda, y ellos se la brindaron de inmediato, le prestaron el celular para llamar a sus amigas y la acompañaron a donde estaban, ya que ella había tomado esa ruta porque iba a encontrarse con ellas.

Después de eso miraron si el sujeto estaba por ahí, pero no había rastro. No obstante, la víctima dijo que aunque no recuerda bien su rostro, este tiene características de ser un habitante de la calle, tenía barba e iba vestido de azul.



Luego de los hechos, una de sus amigas llamó a su madre para contarle lo que había pasado y le pidió regresarse a casa.



Al día siguiente, el 1.º de noviembre, luego de que la madre le insistió para ir a poner la denuncia se dirigieron a la URI de la 38, y les dijeron que ahí no se podía porque esa era para adultos, entonces se dirigieron a la de la 30 con 12 –al lado de la estación Ricaurte–, y allí tampoco les ayudaron porque el abusador era un mayor de edad y entonces debía ir a la de la 38.



“Volvimos, y allí nos dijeron que no reciben denuncias porque ya son más de las 5 de la tarde, y mi caso no es uno de urgencia. También, un abogado nos aconsejó llamar a la línea de la Policía de TransMilenio; lo hicimos, y decían que estaba fuera de servicio”, explicó la víctima.Al finalizar el relato, pidió a la Alcaldía revisar qué tan seguros son los transportes públicos de la ciudad para las mujeres y que este tipo de hechos no queden en la impunidad.

Otro caso reciente

El viernes en la mañana, se conoció un nuevo caso de presunto abuso sexual en el Sistema Integrado de Transporte Público, pues una joven de 18 años que arribó a la carrera 7.ª con calle 76 e iba con destino a Suba denunció haber sido agredida por un hombre extraño que no solo la amenazó con un arma blanca, sino que la obligó a masturbarlo.



Según el relato de la víctima, el sujeto agresor huyó hacia el norte de Bogotá por la calle 76, pero aún no se conoce nada de su paradero, y están revisando si es el mismo que abusó de una mujer menor de 17 años en la estación de La Castellana. También establecen si las amenazas y el abuso contra la joven de 18 años fueron en el bus o en vía pública.

¿En qué va el caso de la menor de 17 años?

Luego de la fuerte jornada de protestas, la Fiscalía seccional Bogotá anunció que asignó dos fiscales especializados en delitos sexuales, quienes junto con un equipo destacado del CTI y la Sijín de la Policía Nacional buscan dar con el presunto responsable del abuso sexual del que fue víctima Hilary Castro en TransMilenio.



Además, la entidad señaló que no está a cargo de la vigilancia de la URI de Puente Aranda, donde, al parecer, le negaron el ingreso ala víctima.



Según conoció EL TIEMPO, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía ya lograron la identificación del presunto agresor, y se espera la pronta captura.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com