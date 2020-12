La cúpula de la Policía de Bogotá habló con los lectores de EL TIEMPO

La cúpula de la Policía de Bogotá, liderada por el mayor general, Óscar Gómez Heredia, y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, conversó este martes con los lectores de EL TIEMPO en una transmisión en directo por nuestras redes sociales sobre quizá uno de los temas que más inquietan a la ciudadanía: la inseguridad. Más de 2.100 personas estuvieron conectadas.

El comandante de la Metropolitana, general Gómez Heredia, empezó por destacar los números que evidencian una reducción de los delitos de alto impacto en lo que va de este año. Los homicidios se han reducido en un 2 por ciento; lesiones personales, 25 %; hurto de vehículos, 8 %; hurto de motocicletas, 18 %; hurto a personas, 32 %; hurto a comercio, 41 %, y violencia intrafamiliar, 1 %.



No obstante estos indicadores, la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad en Bogotá está aumentando, y así lo hicieron saber en varios de los comentarios. El propio comandante de la Mebog reconoció y explicó, en su opinión, algunas de las razones que explicarían esta situación.



“Hay algo que se mueve mucho, a una velocidad muy rápida, que son las redes sociales. No es como en otros tiempos, que la comunidad se enteraba por los medios un día después, hoy se hace en tiempo real. En el momento que cualquier persona tiene un celular y está filmando lo está subiendo a las redes y muchas veces se queda en el imaginario que se presentó el hecho, pero no la respuesta frente al hecho”, manifestó el alto oficial.

Añadió que los medios de comunicación no suelen darles el mismo despliegue a las capturas que al crimen, y que para mejorar esa sensación de miedo entre la gente se han fortalecido las acciones en los barrios, por ejemplo con los frentes locales de seguridad. Otra de las inquietudes de los lectores tuvo que ver con lo ocurrido en las noches de caos del 9, 10 y 11 de septiembre pasado, tras la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.

Ernesto Cortés, Editor Jefe de EL TIEMPO; My. General, Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, y Hugo Acero, Secretario de Seguridad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre esto, el general Gómez Heredia manifestó que no se pronunciaría hasta tanto se surtan los procesos judiciales por parte de las autoridades competentes, pero reconoció que ha hablado con los involucrados en presuntos ataques contra manifestantes. “Son seres humanos que sienten miedo y dolor, igual que cualquier persona; cuando uno los escucha, tienen sus argumentos de qué fue lo que sucedió en cada caso”, contó.



Pero a esta charla virtual también asistieron el coronel Nelson Quiñónez, comandante operativo de la Mebog; el coronel Farley Forero Benítez, comandante de la zona occidental de la ciudad, y el coronel Henry Fernández, comandante de la zona centro. A ellos la ciudadanía les preguntó sobre casos puntuales, por ejemplo, de la seguridad en inmediaciones de Corabastos.



“Hemos tenido un apoyo muy importante, no solo de personal del nivel central que ha llegado para reforzar los barrios alrededor de Corabastos, sino el trabajo con la alcaldía local, con inspección vigilancia y control todas las noches, además se hace con presencia del Ejército”, respondió el coronel Forero.



Otra pregunta recurrente tuvo que ver con las aglomeraciones, principalmente las que están ocurriendo en el centro de la ciudad. Sobre esto, el encargado de esta zona, el coronel Fernández, manifestó que están trabajando en hacer que se cumplan las medidas de bioseguridad y en reducir delitos como el hurto.

“Hemos generado en los Sanandresitos, en el Madrugón, unos puestos donde el ciudadano puede llegar y pedir información al Policía, para hacer el acompañamiento cuando el ciudadano lo requiera. Tenemos unos 200 gestores haciendo un trabajo de orientación y verificación de las medidas de bioseguridad”, dijo el coronel Fernández.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, explicó las razones que motivaron al Distrito a tomar medidas más fuertes para atender este fin de año, y que, entre otras, implica la prohibición de la venta y consumo de licor desde ayer a la medianoche hasta el próximo 27 de diciembre.



“Hemos tenido la oportunidad de salir a los barrios, en las noches, y la verdad es que los sábados y domingos se vienen presentando esas verbenas; casi que en toda una cuadra se comienza a celebrar y en el trago va a haber contaminación de covid, y muchas riñas”, advirtió el funcionario sobre la razón por la que se adoptó esta medida.



Por último, tanto el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Mebog, como el secretario de Seguridad manifestaron que están a la espera de recibir los uniformados que se anunciaron llegarían para fortalecer el pie de fuerza de la capital del país.

“Hace unos 20 días nos entregaron 400 policías más, 300 adicionales como renovación, y es un tema que la señora alcaldesa trató con el Director de la Policía Nacional, y estamos a la espera de esa conversación que tuvieron”, afirmó el alto oficial.

Redacción Bogotá

Escríbanos a oscmur@eltiempo.com