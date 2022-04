Bogotá se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para invertir en la industria de la tercerización de servicios profesionales (BPO). La explicación es que la ciudad cuenta con talento joven de calidad y los costos benefician a las empresas internacionales.



La tercerización de servicios, también conocida como outsourcing, es una práctica en la que compañías contratan a otras empresas para que les presten esos servicios o porque les sale más costoso si lo hacen directamente.



Colombia es el cuarto mayor mercado de esta industria en América Latina y el décimo a nivel mundial. Bogotá, por su parte, sobresale como la cuarta ciudad con más compañías que ofrecen estos servicios, después de São Paulo, Ciudad de México y San José. Los call centers y centros de servicios compartidos (CSC) son los más cotizados en la ciudad.



De acuerdo con Invest In Bogotá, la agencia de promoción de inversión para Bogotá, este sector de la economía ha presentado un crecimiento anual del 19 por ciento en los últimos siete años y genera más de 690.000 empleos en el país.



Precisamente, esta industria se caracteriza por generar empleo masivo, formal y joven. Aproximadamente el 80 por ciento de los empleados tienen entre 18 y 28 años de edad.



Bogotá es la principal economía del país y eso sin duda ha sido clave para que la industria de la tercerización de servicios profesionales fijara sus ojos en ella. Pero no solo es eso. Es la principal generadora de talento, gracias a los programas de capacitación y certificación de inglés que exhibe la ciudad y porque tiene la mayor oferta de profesionales bilingües en el mercado laboral colombiano, con más del 70 por ciento.



Según la agencia, la capital resalta como principal agrupación sectorial del país, ya que concentra más del 60 por ciento de las ventas y el 40 por ciento del empleo de esa industria.



Son empresas internacionales y locales las que brindan servicios variados en contact center y back-office, entre los que se incluyen soporte técnico, financieros y contables, recursos humanos, ventas, compras y logística, entre otros.



Inversión extranjera

Países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá e India son los que más han invertido en tercerización de servicios en Colombia, especialmente en la capital.



Cabe resaltar que muchas empresas extranjeras llegan a Bogotá y a Colombia con la necesidad de exportar servicios en otros idiomas, especialmente inglés.

Accedo Technologies, una empresa de tercerización de servicios de contact center de origen nicaragüense, se expandió a Bogotá en 2019, y actualmente cuenta con un total de seis centros de operación en el país.



Según esta empresa, en Bogotá encontraron un alto potencial para el desarrollo del negocio contando con su gran disponibilidad de talento humano, debido a que la ciudad tiene la mayor concentración de bilingües de Colombia; una ubicación en la misma zona horaria del este de Estados Unidos, donde se encuentran gran parte de los clientes atendidos; fácil acceso desde el exterior por su aeropuerto internacional con vuelos directos a muchas ciudades del mundo, entre otras, que hacen de la capital un destino atractivo para la instalación de empresas en búsqueda de la expansión de sus operaciones.



“Estamos planeando la apertura de dos centros de operaciones que atenderán nuevas cuentas en Bogotá, con una inversión que supera los 3 millones de dólares, y que generará en la ciudad más de 500 nuevas vacantes. Este crecimiento reafirma el desempeño positivo de la industria”, agregó Accedo technologies.



Ventajas y desventajas

Daniel Acuña, economista especializado en análisis de negocios, explicó que la tercerización de servicios se usa principalmente como una herramienta para disminuir costos y que aunque puede ser muy buena opción también tiene algunos riesgos. Sin embargo, no descarta el hecho de que la tercerización permite que muchas empresas puedan ser más rentables, ya que pueden enfocarse en las actividades que les genera mayor rentabilidad.



Las ventajas de esta práctica impactan directamente a las empresas, teniendo en cuenta que si contratan a otra compañía para que hagan cierta labor, no tendrían que contratar más personas, y ahorran dinero. Además de que pueden acceder a una mayor cantidad de talentos.



Siendo así, el outsourcing permite flexibilidad, puesto que hay algunas empresas a las que no les sirve tener trabajadores contratados durante todo el año, porque los necesitan solo en épocas específicas, y se puede programar para cuando sea necesario el servicio sin contratar más trabajadores.



“En el caso de Bogotá, hay muchas empresas que no existirían si no fuera por el outsourcing, porque el mercado laboral en Colombia es súper rígido y tener trabajadores es muy costoso, pero al tercerizar, estas logran llenar los espacios de compañías de afuera ofreciéndoles servicios en momentos específicos”, agregó el especialista en análisis de negocios.



Sin embargo, Acuña manifestó que este esquema de negocio también tiene riesgos, como el de perder el control sobre los procesos, ya que puede haber fallas en la comunicación y si la empresa quiere cambiar algo que hizo la compañía subcontratada, puede ser difícil. Además, puede haber efectos internos en los que el personal de la empresa termina afectándose porque el trabajo que hacían lo va a hacer una externa.

Nicolás González, estudiante de administración de empresas de 23 años y agente call center de 24-7 Intouch, una empresa global de tecnología y atención al cliente, dijo que entrar a este tipo de trabajos no es difícil desde que la persona sea bilingüe, la paga es muy buena dependiendo de la campaña en la que se entre a trabajar, y los horarios pueden ser flexibles.



“Mi experiencia en mayor parte ha sido positiva, me gusta porque practico el inglés un montón, la compañía me ha demostrado que se preocupa por sus trabajadores, ya que me ayudó a modificar mi horario para poder estudiar y trabajar”, explicó González.



Dijo, además, que es una muy buena opción para personas que aún no tienen un título profesional, debido a que la situación laboral es compleja.



Respecto al futuro de esta industria en la ciudad, los expertos consideran que esta práctica seguirá creciendo. Según el analista de negocios, a corto plazo puede que las empresas decidan subcontratar procesos y servicios a cambio de invertir; sin embargo, a largo plazo se esperaría mayor inversión, lo que estimularía la formación de empresas en sectores claves para la economía de la ciudad.



De acuerdo con un análisis de la agencia de promoción de inversión Invest in Bogotá, los países de los que se espera que lleguen más inversiones para la industria de outsourcing en los próximos años son: Estados Unidos, España e India. Además, los sectores asociados a tercerización de servicios aparecen como los que jalonarían la llegada de proyectos de inversión extranjera para la ciudad.

Crecimiento en los últimos tres años

En los últimos tres años la industria de tercerización de servicios profesionales (BPO) ha tenido un crecimiento importante en la ciudad, a pesar que en 2020, debido a la pandemia, disminuyó, pero en el 2021 tomó fuerza de nuevo.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), para el año 2019 la ciudad contaba con 1.417 empresas activas que se dedicaban a prestar tercerización de servicios, en el 2020 eran 1.292 y el año pasado, 1.418.



Además, durante los dos años de pandemia fueron creadas 492 empresas, 201 en 2020 y 291 en 2021, lo que representa una variación del 44,8 por ciento.



En la ciudad también son 866 las microempresas dedicadas al outsourcing, 99 las pequeñas empresas, 82 las medianas y 80 las grandes.



Las empresas activas de esta industria son en su mayoría las que se dedican a la provisión de talento humano, con 521 compañías, y los contact center, con 507.



