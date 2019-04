La apuesta es que Bogotá sea la capital mundial de la bicicleta

Como respuesta al informe de la Personería: 'Bogotá no es la capital mundial de la bicicleta', entregado el viernes 12 de abril, la Alcaldía aseguró que no son 15 los homicidios por hurto de bicicleta, sino tres.



Además, la Policía Metropolitana priorizó unos tramos de las ciclorrutas en diferentes localidades de Bogotá, para aumentar la vigilancia con patrulleros en bicicletas y realizar acompañamientos durante la Semana Mayor.

La secretaria de Seguridad encargada, Maria Lucía Upegui, señaló que los 15 homicidios de los que hablaba la Personería no estaban relacionados con el hurto de bicicletas y que están combatiendo el comercio ilegal de bicicletas, con operativos, tal como sucedió la semana pasada con el megaoperativo metrópoli.



“Es importante aclarar que los 15 homicidios a los que se refiere el informe de la Personería no son relacionados con temas de seguridad, el registro que tenemos nos indica que durante 2019, tres de estos homicidios se dieron desafortunadamente por hurto. Es fundamental dar un mensaje de las magnitudes precisas de lo que está ocurriendo en materia de seguridad”, afirmó Upegui.



Además, invitó a la ciudadanía a no comprar partes de bicicleta robadas y a denunciar cualquier anomalía, pues así es más fácil disminuir el hurto de estos vehículos.



En cuanto al acompañamiento de la Policía, el coronel Óscar Fernando Daza Suárez, Comandante de la Fuerza Disponible y gerente de la Policía Metropolitana en Bogotá, dijo que los tramos priorizados en las diferentes localidades son Juan Amarillo, Puente Guaduas, Ciclorruta de Bosa, Porvenir, Usaquén entre las calles 100 y 145, debido a la afluencia de ciclistas y a su vez, la concentración de hurto en estos corredores.



Otro factor importante es la estructura de los bicicarriles y según la Unidad de Mantenimiento Vial, se han enfocado en recuperar las ciclorruta. Actualmente están trabajando en un tramo que une a Suba y Engativá con el centro de la ciudad:

la ciclorruta del Juan Amarillo y otros espacios de esta última localidad.



Álvaro Sandoval, Director de la Unidad de Mantenimiento Vial, explicó que algunas de las ciclorrutas de Bogotá no habían recibido mantenimiento durante los últimos 15 años. "El año pasado en la Unidad de Mantenimiento Vial asumimos el mantenimiento de la ciclorruta de la avenida Boyacá en un tramo de 5,5 kilómetros y este año estamos triplicando la meta", dijo el funcionario.



Agregó que actualmente se adelanta el mantenimiento de la ciclorruta del Canal Salitre y posteriormente se realizará en el Canal de Torca.



Finalmente, el Secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo recalcó que la meta es ser la capital mundial de la bici porque "los bogotanos han logrado unas metas muy importantes: los más de 800 mil viajes que se hacen al día en bicicleta y los más de dos millones de personas que salen a la ciclovía todos los domingos, lo demuestran. Hemos tenido problemas ligados con la seguridad vial y el hurto a bicicletas, sin embargo trabajamos todos los días para mejorar esta situación".



Según el funcionario, hay problemas de seguridad pero seguirán mejorando y para ello trabajarán conjuntamente con la Policía, incluso en Semana Santa realizarán recorridos con los visitantes, pues como lo muestran las estadísticas de turismo, Bogotá será la ciudad más visitada del país en esta semana.



REDACCIÓN BOGOTÁ