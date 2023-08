Alerta es el estado que mejor define a Bogotá por estos días. Un oficio emitido por la Dirección Nacional de la Policía de Colombia, que salió desde la Dirección de Seguridad Ciudadana (Jesep) con destino a la Policía de la Región Metropolitana Sabana (Remsa) y a la Policía Metropolitana de Bogotá, dejó en evidencia la posibilidad de “una afectación contra instalaciones de la fuerza policial, la población civil, personalidades del Gobierno o infraestructuras de interés estratégico” por parte de grupos armados.



(Lea también: Las cinco zonas de obras más golpeadas por la inseguridad en Bogotá).

Por ahora no se ha establecido alguna relación de que el hecho tenga que ver con las disidencias o con las manifestaciones hechas por el Eln. FACEBOOK

TWITTER

Dicho documento advirtió sobre el viaje hacia Bogotá de un peligroso explosivista y francotirador perteneciente al bloque de guerra nororiental del Eln y quien sería el principal responsable de los últimos atentados en Norte de Santander.



Este hecho fue solo uno de una cadena de situaciones anómalas que han sucedido en las dos últimas semanas y que han llamado la atención de las autoridades y obligado a la ciudad a extremar la seguridad.



Este jueves, en medio de un operativo especial de inteligencia del CTI de la Fiscalía, seccional Bogotá, y de acuerdo con la información suministrada por una “fuente humana no formal”, se logró el allanamiento de dos viviendas y la incautación de 295 granadas de fragmentación eslabonadas MK de 40 × 43 y una bolsa de municiones para metralleta calibre 762.



Aunque EL TIEMPO se contactó con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad para indagar por la procedencia del poderoso arsenal de guerra que se halló en una casa del sector de Venecia, en Tunjuelito, estas dos instituciones negaron que, hasta el momento, se haya podido establecer una relación directa entre los dos eventos señalados. No obstante, estas son piezas aisladas de un tema que ya venía haciendo ruido en la capital del país.



“Por ahora, dentro de lo arrojado en la investigación y lo aportado por la fuente humana, no se ha establecido alguna relación de que este hecho tenga que ver con las disidencias o con las manifestaciones hechas por el Eln los días anteriores”, señaló Leonor Merchán, directora de Fiscalías, seccional Bogotá.



Por su lado, el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, explicó que estas labores hacían parte de un operativo de inteligencia de carácter preventivo que se desarrolló luego de obtener información confidencial sobre la presencia del material bélico en la ciudad. También señaló que no hay evidencia que relacione a las disidencias de las Farc o al Eln con la incautación.



Si bien las autoridades han dicho que no hay nada que pruebe la posibilidad de un atentado en Bogotá y que todos los episodios de inseguridad son aislados, hay otros dos momentos que darían señales del endurecimiento de la inseguridad.



La semana pasada, ante un evento de carácter internacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que reforzaría su esquema de seguridad y esa misma semana, en Ciudad Bolívar, se conoció por denuncias de la comunidad y de una fuente de la alcaldía local que el ‘Tren de Aragua’ y miembros del Eln estarían librando una guerra por quedarse con las fronteras de la localidad, lo que podría alentar los hechos de violencia.



(Le puede interesar: Entregan nuevo centro universitario en Ciudad Bolívar, beneficiará a 10.000 estudiantes).

Facebook Twitter Linkedin

Hasta el 23 de julio de 2023, los sicariatos en Bogotá llegaron a los 252 casos. Foto: Juan Diego buitrago. Archivo EL TIEMPO - Néstor Gómez. EL TIEMPO

Las alertas del pasado

Y es que esta cadena de hechos recuerda a lo que ocurrió en la ciudad semanas antes del atentado de la Estación de Policía de Sierra Morena, el 5 de marzo de 2022, y la explosión en el CAI de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, el 26 de marzo del año pasado, que dejó dos menores fallecidos y 39 heridos. El autor de las detonaciones fue ‘Jhon Mechas’, del bloque 33 de las disidencias de las Farc.



Para ese entonces, semanas antes del primer atentado ya se había notificado del allanamiento de una vivienda en Ciudad Bolívar donde fueron encontradas 11 barras de Indugel –material explosivo–, una granada y 21 cartuchos para fusil.



Pero las pistas ya se venían armando meses antes. El 12 de febrero, en el kilómetro 81 de la vía que de Villavicencio conduce a la capital, se incautó una maleta con ocho granadas, 210 cartuchos, dos pistolas y 12 panfletos alusivos a grupos delincuenciales. El conductor del vehículo señaló que Bogotá era su destino final.



Sumado a esto, el 16 de febrero de 2022, la Secretaría de Seguridad informó que durante un operativo de la Brigada Octava del Ejército se incautaron 284 paquetes que simulaban ser granadas de mano, 320 paquetes de color blanco con material explosivo, 49.750 cartuchos calibre 7,62 y una docena de radios de comunicaciones y tres cajas con detonadores eléctricos que eran transportados en un camión procedente de Tame, Arauca, y que debían llegar a la ciudad por la vía Aguazul-Sogamoso.



(Puede leer: Claudia López promete terminar andenes de calles 92 y 94 en Bogotá).

Por ahora, las autoridades le han dicho a EL TIEMPO que han desplegado todos los mecanismos de inteligencia para lograr el rastreo de las 295 granadas que se hallaron y poder establecer el uso que se las daría.



REDACCION ELTIEMPO

JONATHAN TORO

Más noticias de Bogotá