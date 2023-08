Los resultados de una investigación de una tesis de maestría en química de la Universidad Nacional volvieron a prender esta semana las alarmas por las extrañas y peligrosas sustancias que se están encontrando en algunos preparados que se consumen en Bogotá. El trabajo se titula ‘Desarrollo de una metodología para el perfilamiento de drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas detectadas en Colombia’.



(Lea también: Denuncia que lo robaron mientras le hacían exámenes: esto responde la clínica).

Según el investigador de la Universidad Nacional Dennis Mauricio Ocampo, se identificaron cinco grupos de sustancias de producción ilícita, entre las cuales se incluyen adulterantes y diluyentes, drogas sintéticas, drogas de origen natural, catinonas sintéticas, opioides y sustancias tipo fenciclidina y ketamina, por mencionar las más conocidas.



De acuerdo con el experto, la importancia del estudio es que lograron recolectar diferentes muestras de drogas sintéticas que se comercializan en las principales ciudades del país, incluida, Bogotá. En este se consiguió identificar los principales químicos que contienen.

Pudimos evidenciar que están utilizando para la fabricación clandestina de estas drogas medicamentos de control especial FACEBOOK

TWITTER

Uno de los preparados que más se analizaron fue el tusi o el tusibi, así como los comprimidos que se suelen vender como éxtasis. “Cuando hicimos la caracterización, entre los principales hallazgos, pudimos evidenciar que están utilizando para la fabricación clandestina de estas drogas medicamentos de control especial, algunos de consumo masivo como el ibuprofeno, el acetaminofén y también medicamentos de uso veterinario como la ketamina”.



Este último es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto con seres humanos, como sedante en operaciones, como en animales, como tranquilizante en ciertas circunstancias.



(Además: Joven denuncia atroz abuso sexual que sufrió en Bogotá cuando fue raptada en un carro).

En dosis altas, causa intoxicación y alucinaciones similares a las del LSD.



Pero lo más grave, según Ocampo, es que se identificó una posible producción artesanal de ketamina que concuerda con los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que alertan que, en los países asiáticos, están produciendo mucho de este medicamento de uso veterinario pero, con fines ilícitos”.



Para el experto, ya es muy probable que estén utilizando ketamina, fabricada de forma clandestina, proveniente de países asiáticos, para lograr preparados como el tusibi en nuestro país. “Estas mezclas son muy peligrosas porque en una misma dosis encontramos hasta siete u ocho compuestos diferentes y esto en concentraciones altas puede ocasionar sobredosis, intoxicaciones e, inclusive, la muerte”.

Facebook Twitter Linkedin

El tusibí es comercializado en forma de polvo rosado. Foto: Échele cabeza

Pero esta alerta no es solo por el estudio de Ocampo. Julián Quintero, de Échele Cabeza Cuando Se Dé en la Cabeza, también alerta sobre los hallazgos de la organización. Coincidió en que el principal riesgo está asociado con el consumo de tusibi, en presentación rosada. “El riesgo de esta sustancia es que no sabemos con qué viene preparada”.



Explicó que, usualmente, contiene ketamina, MDMA, más conocido como éxtasis pero lo que han venido encontrando es que le están agregando opioides, morfina, oxicodona y benzodiacepinas y medicamentos”.



Quintero dijo que, aunque aún no se ha encontrado fentanilo en el tusibi, un potente opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, sí se estarían usando otra clase de opioides, una clase de fármaco para reducir el dolor y que pueden tener riesgos y efectos secundarios graves.



Échele cabeza cuando se dé en la cabeza es un proyecto que genera y difunde información sobre sustancias psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, orientado a promover y fortalecer la capacidad de decisión y respuesta de la población joven vulnerable y no vulnerable frente al consumo, así como la generación de prácticas de autocuidado hacia personas usuarias no problemáticas de SPA.



(Le recomendamos: Conductor de Picap amenazó con secuestrar a una niña por no pagarle con efectivo).

Cifras de consumo

Según los resultados del tercer ‘Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá’ durante el 2022, realizado por la Secretaría de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este fenómeno ha tenido notables variaciones en los últimos años.



Este estudio describe los principales resultados que devienen de una encuesta realizada a 10.912 personas de 12 a 65 años, que representan alrededor de 6,5 millones de habitantes de la capital, residentes en áreas urbanas y rurales de todos los estratos socioeconómicos de Bogotá.

Aunque el consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo mayor entre los hombres, entre las mujeres viene aumentando y cerrando la distancia. “Por cada tres hombres que acceden a tratamiento, lo hace una mujer”, explica el detallado informe.



En cuanto a los jóvenes, hay un alto consumo en las edades entre los 12 y los 24 años de los estratos 4, 5 y 6, aunque cuando se habla de abuso y dependencia, estas se incrementan en los estratos 1 y 2.



Un dato que preocupa es que entre los adolescentes de 12 a 17 años ya se presentan tasas de adicción. Solo el 1,9 por ciento de los consumidores inmersos en esta situación refirieron que alguna vez en los últimos 12 meses buscaron ayuda especializada para tratar su problema.

Las sustancias del riesgo

En cuanto a sustancias ilícitas como hongos, éxtasis, LSD, inhalables o tranquilizantes y opioides sin prescripción médica, se destaca que el 19,31 por ciento de las personas encuestadas han usado cualquier sustancia ilícita al menos una vez en su vida, 24,7 por ciento de los hombres y 14,17 por ciento de las mujeres. Más de 400.000 lo ha hecho de forma reciente.

Facebook Twitter Linkedin

El principal riesgo está asociado con el consumo de tusibi, en presentación rosada. Foto: Archivo EL TIEMPO

Quienes más consumen estas sustancias están en las edades de 18 a 24 años, con una tasa del 15,83 por ciento, seguidos por los adolescentes de 12 a 17 años, con una tasa cercana al 9 por ciento.

El estudio también encontró las zonas en donde se concentran mayores indicadores de consumo de cualquier sustancia ilícita. En el último año son: Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, seguidas de Usaquén. En cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo se identifica en los estratos 4, 5 y 6, con el 13 por ciento, seguido del estrato 3, con el 5,5 por ciento.



Unas 161.000 personas fueron identificadas por tener un consumo problemático o dependencia de cualquier sustancia ilícita. “Estas personas estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o superar su consumo”, explica el informe.

Hallazgos de fentanilo

El fentanilo es un potente opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo, que equivalen a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, se considera que es letal.



Sus efectos en el ser humano, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, incluyen la felicidad extrema, el aletargamiento, las náuseas, la confusión, la sedación, la depresión respiratoria, la pérdida del conocimiento, el coma o incluso la muerte. Ha causado un verdadero problema de salud pública en Estados Unidos.



Yarelix Estrada, de ascendencia centroamericana, estadounidense y radicada en Nueva York, investigadora científica del departamento de salud de esa ciudad y quien visitó a Bogotá hace poco, habló sobre el tema.

Las muertes por sobredosis se han empeorado. Eso se incrementó en pandemia. Y ahora hay muchas personas que viven en la calle con problemas de salud mental FACEBOOK

TWITTER

Ella, que ha conocido de frente el drama por consumo de opioides que se cobró la vida de más de 100.000 personas en ese país en 2021 y de 2.000 en Nueva York, su ciudad; que ha visto cómo cada cinco horas una persona muere por sobredosis y que investiga y coordina el fenómeno del fentanilo, advirtió por qué la preocupación de los expertos debe ser tomada en cuenta. “Hay dos diferentes tipos de fentanilo: hay el que viene de farmacéuticas y el que está hecho en laboratorios clandestinos”.



En su ciudad lo han encontrado mucho en cocaína, en metanfetamina, en ketamina y en pastillas hechas en la calles. “Las muertes por sobredosis se han empeorado. Eso se incrementó en pandemia. Y ahora hay muchas personas que viven en la calle con problemas de salud mental”.



El riesgo está en que este año, la presencia de fentanilo en varios puntos de la ciudad, tiene a las autoridades en alerta por una posible comercialización masiva en las calles. En junio, las autoridades incautaron 220 ampolletas del opioide sintético en operativos a dos puntos de fabricación de drogas en Engativá y Kennedy.



La pregunta es: ¿Estamos preparados para su llegada?

Más noticias

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com