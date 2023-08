El Juzgado 15 penal circuito condenó a Ángel Rolando Colina Lugo a 450 (37, 5 años) meses de prisión, 20 años de inhabilidad y 40 meses de prohibición en el uso y porte de armas de fuego por el homicidio de la periodista de la ONU, Natalia Castillo, en el sector de Galerias en Bogotá.



Asesino de Natalia Castillo Foto: Fiscalia Bogotá

La investigación, liderada por un fiscal de la seccional Bogotá, demostró que la víctima y dos de sus amigos salieron de un establecimiento de comercio del barrio San Luis, en el sector de Galerías, cuando fueron interceptados por dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Colina Lugo.



Los señalados asaltantes amenazaron al grupo con un arma traumática modificada y le pidieron entregar las pertenencias. A uno de los acompañantes de la periodista le arrebataron el celular y a la otra persona un monedero. Por su parte, la comunicadora se aferró al bolso. En medio de la resistencia que ejerció, fue lanzada al piso y arrastrada. Finalmente, recibió un disparo.



Alias Ángelo y su cómplice escaparon en un vehículo que los esperaba y se movilizaron al barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. La víctima fue trasladada a la Clínica Palermo y allí murió.



En la investigación se obtuvieron los videos, los cuales fueron incorporados al juicio oral. Horas después del hurto se hicieron varios retiros y otros movimientos de las cuentas bancarias de la comunicadora. Las transacciones se realizaron en Medellín (Antioquia) por Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky, quien aceptó su participación en los hechos.



En ese sentido, Ángel Rolando Colina Lugo fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, y acceso abusivo a un sistema informático. La condena se conoció en la tarde del 02 de agosto de 2023.

El testigo clave

Uno de los testigos clave de la Fiscalía en este caso es Javier Enrique Ramírez. De acuerdo con el ente acusador, este sujeto fue el responsable de sacar el dinero que los atracadores robaron de la cuenta de Andrés Julián Moreno.



"Me encontraba en mi casa y a las 4 de la mañana Efrain me llamó para que hiciera un retiro desde un cajero automático. Me dijeron que había una cantidad y que me iban a dar una comisión", dijo durante el interrogatorio.



Ramírez, quien también está vinculado al proceso, señaló que Efraín -hombre encargado de comprar los celulares robados- le contó cómo habían conseguido ese teléfono. "Solo me dijo que Ángelo Rolando y unos amigos habían conseguido el celular y que debía retirar 600.000 pesos", agregó.



Finalmente, el turno fue para el patrullero Cristian Chaparro, adscrito al CAI de Policía del barrio Galerías, quien indicó que fue él quien acompañó a la joven hasta el centro médico en donde finalmente murió.





