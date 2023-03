La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá buscan a Juan Arbey Grijales Quintero. EL hombre tiene una orden de captura vigente por el delito de acto sexual abusivo con un menor de 14 años.



#OjoAlCartel Con su ayuda será posible capturar a Juan Arbey Grijales, uno de los hombres más buscados por delitos sexuales.



Es acusado por acto sexual abusivo con menor de 14 años en hechos ocurridos en 2022.



Denuncie. Llame a la línea segura 3057674692 ¡Absoluta Reserva! pic.twitter.com/QzmEoorj0i — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 13, 2023

Uno de los hechos por los que se busca ocurrió en abril de 2022 cuando exhibió sus genitales a un menor de 14 años en un local comercial en el sur de Bogotá.



En su prontuario criminal registra dos anotaciones por el delito de abuso sexual y tiene una investigación abierta por un tercer caso similar.

REDACCIÓN BOGOTÁ

