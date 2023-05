El 3 de mayo de 2023, de 9 a. m. a 3 p. m., en el parque Simón Bolívar, se dará inicio a la quinta convocatoria del programa ‘Jóvenes a la U’, de la Secretaría de Educación y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).



Se ofrecerán 11.000 becas para quienes estén interesados en acceder a alguno de los 900 programas de educación superior de 44 universidades públicas y privadas de Bogotá que participan en esta edición.

Esta es la edición más ambiciosa del proyecto hasta ahora. Los asistentes podrán encontrar información de los programas, inscribirse en ellos y participar en muestras culturales que se llevarán a cabo en el mismo espacio.



Según Edna Bonilla, secretaria de Educación, este programa ya ha beneficiado a 26.000 jóvenes de 50 instituciones de educación superior.

"Las universidades públicas tienen la prioridad, pero también trabajamos con las universidades privadas que han sido generosas en mantener el programa", afirmó Bonilla.

La cuarta convocatoria de ‘Jóvenes a la U’ fue en diciembre de 2022 y se ofrecieron más de 10.000 becas. Foto: Secretaría de Educación

Agregó que ‘Jóvenes a la U’ no solo se concentra en el acceso a la educación superior, sino en la permanencia.



Además de las becas que se otorgan, se les da a los estudiantes un apoyo económico que representa un salario mínimo durante el semestre.



Julián Sánchez está cursando segundo semestre en la Universidad del Rosario y es uno de los jóvenes que se vinculó al programa en la tercera convocatoria. Sánchez asegura que le ha cambiado la vida, él quiso ser parte de 'Jóvenes a la U' debido a que "por más que me presentaba a universidades públicas no lograba obtener un cupo y no tengo el dinero para costear una universidad privada".



Según José María Roldán, director de la Agencia Atenea, la convocatoria aplica criterios de selección para apoyar a poblaciones que afectan mayores barreras de acceso a la educación como personas que pertenecen a grupos étnicos, personas trans, población en condición de pobreza, personas que viven en zonas rurales de la capital y egresados de colegios oficiales.



Algunos de los requisitos para hacer parte son: tener menos de 28 años, tener título de bachiller, haber presentado la prueba Saber 11 y vivir en Bogotá.

