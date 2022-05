Valentina de la Torre, de 27 años, denunció a su exnovio, José Diego Contreras, por haberla golpeado “en repetidas ocasiones hasta quedar en el piso”.

La joven acudió a sus redes sociales para difundir el grave caso del que fue víctima y generar conciencia en personas que hayan sufrido situaciones similares. Su publicación en Instagram acaparó la atención de varios internautas, pues adjuntó fotografías de su rostro con la evidencia de los hematomas generados por la golpiza.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

El encuentro con el exnovio

Probablemente me hubiera matado FACEBOOK

TWITTER

En entrevista con el portal digital ‘Cáustica’, De la Torre, quien es mamá de una pequeña, narró cómo la noche del viernes 13 de mayo salió a departir con sus amigos hasta que todo cambió.

(Puede ser de su interés: Video: acosador fue sometido a golpes por su víctima en gasolinera).

“Estábamos en un plan super normal. Tomándonos unas cervezas, riendo, celebrando. Mi ex, a quien no veía desde 2020, llegó con un amigo”, recordó.

Ella no encontró ningún inconveniente en saludarlos e intercambiar algunas palabras con el amigo, pues conoce a su pareja. “En ese momento, yo no lo sabía, me vine a enterar el lunes de que mi ex le estaba diciendo a los demás que tenía celos”.

Al cabo de un rato, Contreras le hizo una propuesta: “Me dijo que vayamos a la casa a tomarnos una cerveza. Yo le dije ‘sola no quiero, porque tú tienes novia y no quiero problemas’”.

Ante la insistencia, la mujer accedió a ir, pero acompañada de los dos amigos de su exnovio. “Seguía el plan muy tranquilo. En un momento, él salió a la calle y le dije ‘éntrate que te van a atropellar’. De pronto, él me dice ‘vamos para el cuarto ya’”.

(Además: Por matar a narco e hijo colombiano, abogada tendrá cadena perpetua).

‘Conté por lo menos unos 20 puños’

Sigue andando por ahí como si no hubiera hecho nada malo FACEBOOK

TWITTER

De la Torre no entendía qué decía Contreras. En medio de la discusión, él le lanzó un puño. “Me lo aguanté. Luego otro puño, me lo volví a aguantar. Después, lo qué sé es que estoy en el piso y él me estaba cogiendo a puños la cara. Conté por lo menos unos 20 puños hasta que ya no tenía la energía para moverme”, relató en charla con ‘Cáustica’.

Uno de los amigos de su expareja se dio cuenta de lo que ocurría y salió a detener la agresión de inmediato. La joven considera que le debe la vida a la persona que la auxilió, pues Contreras le estaba propinando fuertes golpes: “Si él no se hubiera metido, probablemente me hubiera matado”.

Valentina entró en ‘schok’ por el episodio. Logró ser atendida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde la valoraron y emitieron la epicrisis. Gracias a este documento, pudo interponer la denuncia ante las autoridades.

(Siga leyendo: Policía en España investiga violación grupal de una niña de 12 años).

Su ojo derecho permanece morado por los golpes y se encuentra afectada emocionalmente. Más aún al ver que Contreras “sigue andando por ahí como si no hubiera hecho nada malo”.

“Quisiera que él recibiera la ayuda psicológica y psiquiátrica que necesita. Es un peligro para otras mujeres”, recalcó.

Asimismo, hizo un llamado, tanto a hombre como mujeres, para denunciar las agresiones y no quedarse callado.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

¿Qué dice la Policía?

El mayor Omar Pérez, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, aseguró que están trabajando en conjunto con la Fiscalía. “Estamos tras la pista de la persona que causó estas lesiones”, dijo en ‘City Tv’.

Recuerde que usted puede denunciar casos de agresión contra la mujer en la Línea Púrpura habilitada por la Alcaldía de Bogotá: 018000112137, o en la línea 155 a nivel nacional.

También puede leer:

- ‘Sabía que no sobreviviría si no me divorciaba’: Amber Heard sobre Depp.

- Embajador responde a Francia Márquez sobre huevos: ‘tal vez los de pascua’.

- Miguel Jaramillo, esposo de Azcárate, habla de su separación temporal.

- ‘No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro'.

Tendencias EL TIEMPO