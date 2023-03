Una mujer alzó su voz contra los hostigamientos de los que ha sido víctima en su trabajo en un renombrado call center de Bogotá. Según su testimonio, ella no sería la única trabajadora hostigada.

(Siga leyendo: Ola de denuncias por acoso y discriminación en el Colegio Bethlemitas).

Lo primero que me dijeron es '¿tú no estás segura de que hiciste algo para incitarlo?' Ahí todas las esperanzas se me cayeron FACEBOOK

TWITTER

La joven asegura que uno de sus compañeros de trabajo le regalaba objetos, pretendiendo una relación sentimental. Ella rechazó las intenciones, pero el hombre no cesó con su comportamiento.

Incluso, de acuerdo con la denuncia, el sujeto inventó un noviazgo dentro de la oficina. Al poner en conocimiento de la empresa Teleperformance el caso, el pronunciamiento que recibió, dice, no fue el esperado.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer acudió a la oficina de recursos humanos para poner en conocimiento el caso. Foto: Citytv.

(Puede leer: Extranjeros que corrieron desnudos por Guatapé dieron la cara: esto dijeron).

"La primera respuesta oficial fue que como no hubo un contacto sexual nunca, no se podían tomar medidas. Yo estaba muy molesta. Si existe un pacto de no contacto, ¿cómo no va a haber medidas? Me dijeron que los abogados no podían hacer nada. Entonces, había que esperar a que me atacara", comentó en charla con Citytv.

Además, denuncia la supuesta negligencia que habría tenido la oficina de recursos humanos: "Lo primero que me dijeron es '¿tú no estás segura de que hiciste algo para incitarlo?' Ahí todas las esperanzas se me cayeron".

¿Qué dice Teleperformance frente a la denuncia?

El call center, ubicado en Bogotá, dice que se enteró de las denuncias por redes sociales. Así que contactó a las mujeres para brindarles ayuda e informarles la separación del cargo del sujeto, mientras se adelantan las investigaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Teleperfomance está investigando el caso. Foto: Citytv.

(Además: Responde docente de la Universidad Nacional acusado de machismo y acoso sexual).

"También compartimos un plan de acción que incluye el acompañamiento de cerca a las denuncias de estos casos y charlas informativas y de senbilización", expresaron en un comunicado.

A partir de su versión, las medidas tomadas están enfocadas en prevenir "cualquier situación de acoso contra las mujeres en el ámbito laboral".

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

También puede leer:

- Murió otro colombiano en guerra de Ucrania: viajó para pagar millonario préstamo.

- Video: así es la nueva celda del 'Negro Ober'; se quejó por falta de televisor.

- Alcaldesa cuestionó declaraciones del director de la Policía por casos de VIH.

- Murió Laura Parra, joven que sufrió grave accidente al caer de bus en Neiva.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con reportería de Citytv