En medio de la creciente preocupación por el aumento de matoneo y agresiones en los colegios de Bogotá, este miércoles se conoció el caso de una joven de 14 años que habría sido apuñalada en su rostro con unas tijeras en una institución educativa del sur de la ciudad.



La menor, quien está en séptimo grado de este colegio, ubicado en el barrio Centenario de la localidad Rafael Uribe Uribe, recibió heridas desde la cabeza hasta el rostro, al parecer, por parte de dos estudiantes.

"Entre las dos la cogen y me le pegan, y una de ellas saca las tijeras y me la apuñala, sin piedad, sin nada, me la dejan botada", dijo la madre de la víctima a CityNoticias.

Por la agresión, le realizaron 11 puntos, y tendrá dos días de hospitalización y cinco de incapacidad.



Este año se han registrado 869 presuntas riñas en colegios. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Además, la situación podría tener consecuencias más graves, pues la joven estaría siendo amenazada y su abuela, al parecer, ya habría sido agredida en días anteriores a las afueras del colegio.

Cabe resaltar que este no sería el único caso reciente de agresiones entre estudiantes en esta institución, pues los padres de familia denuncian que los jóvenes se citan a las afueras del colegio para presenciar riñas, incluso con armas cortopunzantes.

Otra menor de 14 años también estaría recibiendo amenazas y sufriendo de ciberacoso, presuntamente, por parte de la familia de otra estudiante. "La mamá es la que hace las amenazas, ella es la que patrocina que los hijos hasta carguen las navajas", dijo una testigo de los hechos al noticiero.



La Secretaría de Educación afirma que en este año se han registrado 869 presuntas riñas en colegios de la ciudad. Las localidades más afectadas son San Cristóbal y Ciudad Bolívar.



Por otro lado, la situación en el colegio de Rafael Uribe Uribe de donde se recibieron las denuncias radicaría en el ciberacoso y desencadenaría en las riñas.

