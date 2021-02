Joven busca que su padre pague por el feminicidio de su mamá

Patricia Charra se estaba separando del hombre que por años la había maltratado. La demanda del divorcio estaba avanzada, y el 15 de diciembre del año pasado se armó de valentía, tomó sus cosas, también las de su hija, y se fue.



Brayan, su otro hijo, la recogió en el apartamento de la calle 77 con 22, donde vivía. Años atrás, este joven se había ido de la casa para evitar problemas con Leonidas Medina, el tomatrago y violento esposo de su madre y con quien por poco se va a los golpes en una ocasión, cuando quiso agredirla.

(Le puede interesar: En la necropsia de Ana María Castro no hay señales de abuso)



Lo único que mantenía unida a esta mujer con su expareja era las deudas, negocios pendientes de décadas de trabajo en instalaciones hidráulicas de plomería en Bogotá y el arriendo de algunos apartamentos que tenían en común.



Son gente del Huila. Patricia llegó hace 26 años a la capital, en busca de un mejor futuro para el hijo que acaba de tener y que se había quedado con su mamá mientras se acomodaba.

En la ciudad conoció a Leonidas, y un año después nació su hija, Dayana. Con la muerte de su abuela, Brayan también llegó a Bogotá, y se conformó la familia Medina Charry. Muchos parientes llegaban a la casa de visita, pero ninguno notaba la violencia que se vivía allí. Leonidas mentía sobre una perfecta familia.



“Cuando cumplí la mayoría de edad me salí de la casa precisamente por el tema de que él maltrataba mucho a mi mamá; de chiquito uno se aguanta, cada vez que tomaba llegaba borracho a pegarle a mi mamá; entonces, obviamente, uno va creciendo y uno no dejaba, yo me le enfrentaba”, cuenta este joven, esposo y padre de dos niñas.

(Le puede interesar: Hacían fiestas en Suba, y luego extorsionaban a los invitados)



Seis años atrás, por episodios de violencia intrafamiliar –según información de la Secretaría de Seguridad, en el 2020 hubo 35.896 casos, de los cuales el 73 por ciento fueron en contra de mujeres–, Patricia se había ido de la casa a vivir con sus hijos.



Duraron un año, pero las palabras de Leonidas la engañaron de nuevo y volvió con él.

Sin embargo, en diciembre del 2020 descubrió una infidelidad que la convenció, esta vez de manera definitiva, de separarse. Cuando Leonidas se enteró de la demanda, de que tenía denuncias de su expareja por violencia y, además, de que esta contaba con testimonios de familiares suyos, se llenó de ira, por lo que habría planeado su venganza.

El 25 de enero, Patricia salió temprano de la casa. Cuando estaba tomando el café recibió una llamada en la que le decían que había una persona interesada en arrendar el último apartamento que le faltaba para poder organizar sus finanzas. Sin embargo, en ese lugar, el cuarto piso de un edificio ubicado en la calle 78 con carrera 55, en Barrios Unidos, estaba su victimario.



Ella ingresó al edificio a las 10:30 de la mañana, y a las 10:33 Leonidas le envió a otra hija suya un audio en el que le decía que estaba en ese lugar, con Patricia, organizando el arriendo del inmueble. Al fondo se escucha el respirar cansado de la mujer, a quien acababa de herir y que fallecía ante su inclemencia.



“A las tres de la tarde le envía otro audio diciendo que él la mató y que intentó suicidarse, pero que nada que se moría, él sí se hizo una cortada, pero en el hospital dijeron que no había sido nada grave”, narró Brayan, quien contó que fue la hija de él quien informó a la Policía de lo que había pasado.

De inmediato, hombres de la Policía se dirigieron al lugar. A eso de las 6:30 de la tarde estaban separando a Leonidas del cuerpo sin vida de Patricia para llevarlo a un centro asistencial, donde aún permanece.



Dayana, Brayan y su abogado creen que este hombre pretende hacerse pasar por loco para evitar ir a prisión, y advierten a las autoridades para que este caso no quede en la impunidad. Y es que en el 2020 hubo 93 asesinatos de mujeres; aunque esto significó una reducción en cuatro casos frente al 2019, inquieta la violencia contra las mujeres.



“Yo, con absoluto dolor, y eso que es mi papá, exijo la pena máxima por el feminicidio de mi mamá. Yo sé que ahorita hay muchos hogares igual, destruidos, muchos maltratos a la mujer. Solo pido justicia, y hacer un llamado público. Se está haciendo pasar por loco, pero yo como hija de él sé que no está loco, que todo lo tenía planeado”, dijo la hija de Patricia, de 21 años.

(Le puede interesar: Todas las Vidas Valen, museo al aire libre en la avenida Boyacá)



La Fiscalía informó que a Leonidas Medina Hermosa, el supuesto agresor de Patricia Charry, en una audiencia ante un juez de control de garantías se le imputaron cargos por feminicidio agravado. “El señor Leonidas golpeó con un mazo e hirió con arma blanca a su compañera, de quien se estaba separando; este hombre se autolesiona con el fin de quitarse la vida”, explicó José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía.



Finalmente, Salvador Gutiérrez, abogado de las víctimas, informó que a Leonidas se le impuso una medida de aseguramiento que está cumpliendo en un centro hospitalario. “La víctima tenía un proceso de familia para reconocimiento y liquidación de una sociedad conyugal”, dijo Guitiérrez.



ÓSCAR MURILLO

En Twitter: @OscarMurillom​

Puede seguir leyendo:

- Las historias del personal de salud que sería vacunado en Bogotá



- Bogotá: primeras 12.562 dosis irán a siete hospitales



- El motociclista que reporta trampas mortales en Bogotá