Investigan si cuerpo encontrado corresponde a menor desaparecida

Las autoridades están a la espera de las pruebas que permitan establecer si un cuerpo hallado en Bogotá corresponde al de Linda Michelle Amaya Buelvas, la menor de 15 años que desapareció el 30 de noviembre en el centro de Bogotá.



Aunque su familia estuvo el 31 de diciembre en Medicina Legal y aseguró que el cuerpo corresponde al de la menor, aún faltan procesos en Medicina Legal que indiquen, de manera definitiva, que se trata de Michelle.

(Le puede interesar: Hallaron el cuerpo de Daniela Patiño en el río Porce, en Antioquia)

"Nos informan que Medicina Legal tiene contacto con la mamá, donde le solicitan unas pruebas de ADN para saber si hay algún grado de consanguinidad y la mamá, al parecer, reconoce que el cadáver corresponde a Michelle. Nosotros no podemos determinar oficial si corresponde o no, Medicina Legal dará el concepto una vez hagan las pruebas", aseguró la Policía en una rueda de prensa este 1 de enero.



Su familia la ha buscado desesperadamente desde el día uno. Según su relato, dado a CITY TV, la menor salió en bicicleta desde su casa, en el norte de Bogotá, hacia el centro. Se dirigía a la estación Jiménez para recuperar un celular que le habían hurtado.



"Se han puesto las denuncias y se ha hecho todo de manera pertinente para que puedan ayudarme a localizarla", contó la madre en medio de lágrimas y agrego, "es agotador saber que estoy luchando contra esto sola". La familia aseguró que no hubo acciones suficientes que permitieran encontrar el rastro de Michelle.

(Especial multimedia: #NoEsHoraDeCallar, el feminicidio)



Su mayor angustia residía en que Michelle tenía una discapacidad cognitiva leve.



En su momento, hubo personas que sostuvieron que la habían visto en el barrio San Bernardo.

Esta semana, se había convocado un plantón para exigir a las autoridades resultados en su búsqueda. Incluso, denunció que había recibido llamadas extorsivas de personas que le pedían altas sumas de dinero a cambio de información del paradero de Michelle.



"La navidad pasó y mi niña no estuvo. El año se acaba y mi niña no está", aseguró la madre durante el plantón.



La Policía aseguró que adelanta "todo el barrido de cámaras y seguramente vamos a llegar al autor de este crimen".

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ