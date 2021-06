Intolerancia, al rojo tras un mes de paro nacional

Al difícil panorama social y de orden público que se ha tejido durante el último mes de paro nacional se suma un fenómeno que debería prender las alertas: la violencia entre civiles en medio de una escalada de tensiones. La situación ha llegado a tal punto que entre los mismos ciudadanos se empiezan a evidenciar grietas y casos de intolerancia.



El hecho registrado en Los Héroes lo evidencia. Una camioneta Porsche negra golpeó a una mujer manifestante que estaba entre el grupo de personas que bloqueaban la autopista Norte. Por fortuna, los hechos no dejaron heridos graves, pero las cosas pudieron resultar peor.

Por el lado de la joven, sí hubo un riesgo. Según datos de la Road Safety Authority, un peatón atropellado de frente por un conductor a 30 km/h tiene el 10 % por ciento de probabilidades de morir y, si la velocidad fuera de 50 km/h, las probabilidades borderían el 50 %.



Por el lado del conductor, las cosas también pudieron salir mal: si el vehículo no hubiera tenido vidrios blindados en el momento en que un grupo de personas empezó a tirar piedras contra la camioneta, el hombre habría resultado herido.



Hugo Acero, secretario de Seguridad, sostiene que después de un mes de protestas y bloqueos existe el riesgo de que se presenten enfrentamientos entre quienes protestan contra los que no deciden hacerlo. “Hay que resaltar que una mayoría de ciudadanos apoyan la protesta pacífica, pero nos preocupa que algunos que se ven afectados en su vida económica y social recurran a acciones riesgosas en contra de quienes protestan”, dice.



Algo similar plantea Alberto Sánchez, experto en seguridad, al considerar que estos hechos se explican por la situación general de tensión social que se vive en las calles. “El estado de tensión actual va siempre a propiciar incidentes como los que vimos el miércoles”, señala.



Para Sánchez, no se debería hablar de intolerancia sino de algo más complejo, donde lo reproducido por redes sociales y el poco uso de mecanismos institucionales para atender los conflictos han hecho que se actúe de manera desmesurada. Pone como ejemplo ataques a miembros de vigilancia que han sido confundidos con uniformados de la Policía o lo acontecido con las agresiones a ambulancias.



Sostiene que lo presentado en Héroes debería abrir la pregunta sobre los protocolos en el manejo de movilidad y si los manifestantes deberían definir márgenes al movilizarse.

Pero hay analistas que ponen esta situación sobre lo estructural. Sostienen que Colombia ha sido un país en el que ha primado la violencia antes de resolver problemas a través del diálogo. Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, asegura que en la sociedad colombiana ha primado un discurso de odio de ver al otro como un enemigo. “Eso es lo peor que puede pasar, porque para llegar a un escenario de desescalamiento y reconciliación es muy doloroso”, afirma.



Rosanía considera que este tipo de discurso ha hecho que los niveles de intolerancia, que no solo se han vivido en medio del paro sino en actos cotidianos, la violencia sea la alternativa. Y agrega que para disminuir la tensión se debe llegar a puntos en común e iniciar desde un principio: “No justificar la violencia desde ningún lado”.



Cristina Echeverry, profesora de ciencia política de la Universidad Javeriana, agrega que se debe empezar a reconocer la protesta como un hecho legítimo. “Es intolerancia contra las manifestaciones”, dice, y menciona que es larga la historia de Colombia tramitando los procesos sociales y políticos con violencia.



Lo que se vive en las calles, según los expertos, también tiene explicación dentro del manejo institucional. Argumentan que lo simbólico juega un papel fundamental, donde figuras políticas importantes deberían utilizar un lenguaje más conciliador. “Si no agotamos todas las vías de diálogo, con todos los sectores sociales y políticos, correremos el riesgo de que aumenten estos hechos de intolerancia”, dice Echeverry.



Si bien en este momento se adelantan negociaciones entre el comité del paro y el Gobierno Nacional, Acero va más allá al proponer que en la ciudad y en otros territorios los gobiernos locales se sienten a escuchar las demandas de los ciudadanos que están en las calles protestando.



“Esto no se arregla solo con un gran diálogo nacional, como ha sucedido en el pasado. Se hace necesario también tener diálogos locales porque las demandas ciudadanas no son solo hacia el Gobierno Nacional”, sostiene.

