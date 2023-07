Luego de que un hombre aparentemente hurtó el celular de una mujer en la localidad de Puente Aranda, sobre la avenida 68, la comunidad decidió tomar la justicia por mano propia e intentó linchar al supuesto ladrón.



Los hecho quedaron registrados en video. En el clip, se ve que el hombre está acompañado por otra mujer y en su mano porta un arma blanca.



Aunque su acompañante, al parecer, intenta calmar a los ciudadanos, las personas que están alrededor empiezan a agredir al supuesto ladrón con palos, mientras que otras lo empujan o le dan patadas.



Según pudo establecer CityNoticias, la comunidad logró recuperar el teléfono móvil que el hombre habría robado minutos antes.



#Ladronesalacecho l Desesperados por la inseguridad en Bogotá. Los ciudadanos han decidido tomar la justicia por mano propia, en esta oportunidad, el caso se dio en la localidad de Puente Aranda.



Los habitantes del sector aseguran que la inseguridad está desbordada. No obstante, la Policía Metropolitana hace un llamado para que los ciudadanos no tomen la justicia por mano propia, sino que alerten a las autoridades para que logren capturar y judicializar a los delincuentes.



"La recomendación es colocar a disposición de la Policía, o permitir que la Policía Nacional sea la que pueda actuar, y no la comunidad por su propia mano", dijo al noticiero la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



En Puente Aranda, durante este año, se han presentado alrededor de 3.099 hurtos a personas, siendo el 'raponeo' la modalidad más utilizada en el sector.

