En el marco del día internacional de la juventud, Global Opportunity Youth Network (Goyn) y Bogotá Cómo Vamos presentaron los más recientes resultados de la encuesta ‘Jóvenes con potencial 2023’, que indagó por las aspiraciones, prioridades y necesidades de los y las jóvenes para acceder a oportunidades de formación, empleo y emprendimiento en Bogotá.



31% son los jóvenes con potencial en Bogotá, es decir, que ni estudian ni trabajan. FACEBOOK

Esta medición reveló las percepciones y preocupaciones de los jóvenes capitalinos; por ejemplo, solo el 31 por ciento de los encuestados asegura que pretende estudiar o formarse en alguna habilidad en los próximos dos años. Más baja es aún la cifra de los jóvenes que desean tener un empleo formal, allí solo el 19 por ciento lo considera una prioridad en el futuro inmediato o cercano.



Estas dos cifras, preocupantes para el sector educativo y laboral, compiten directamente con el 44 por ciento de los jóvenes que aseguran que su principal prioridad en los futuros dos años es convertirse en emprendedores y tener su propio negocio; lo que, según el estudio, minimiza las intenciones de los más pequeños de emplearse o, incluso, ir a la academia.



Pero para entender los resultados de esta medición es necesario revisar los datos del Dane que señalan que en Bogotá el 31 por ciento de los y las jóvenes no acceden a oportunidades de formación o empleo formal, lo que representa cerca de 581.458 jóvenes.



El dato corresponde a los cerca de 352.959 jóvenes que no asisten a una institución educativa, y no trabajan; a ellos se suman los 227.500 jóvenes que se encuentran trabajando en actividades informales.



Este panorama muestra que el porcentaje de jóvenes con potencial venía en aumento desde 2018 y llegó a su punto máximo en 2021, en el que representó el 37 % del total la población joven de la ciudad, para finalmente descender este año. Hay que entender que “jóvenes con potencial” es la denominación para aquellos entre 15 y 28 años que ni estudian ni trabajan.



Este panorama muestra que el porcentaje de jóvenes con potencial venía en aumento desde 2018 y llegó a su punto máximo en 2021. Foto: Goyn Bogotá

Educación y empleo

Uno de los temas que más llama la atención de la medición está ubicado en el sector de la educación. Si bien el 90 por ciento de los encuestados asegura que planea continuar su formación académica luego del bachillerato, lo cierto es que solo 42 por ciento del total de los jóvenes logra acceder a la educación superior.



Este panorama marca una brecha de proporciones considerables en la que quedan en la mitad el 44 por ciento de jóvenes que aseguran que quieren acceder a estudios universitarios, el 38 por ciento que busca un posgrado y el 9 por ciento que aspira con formación técnica o tecnológica.



Estas complicadas condiciones de acceso también están en el campo laboral. Según el informe, el 53 por ciento afirma que la falta de experiencia es la principal dificultad en acceso a empleo.



En segundo lugar, hay un 26 por ciento que considera que las ofertas salariales son muy bajas y otro 11 por ciento que asegura que no contar con la formación académica requerida para acceder a empleos les cierra la puerta del mundo laboral.



Y es que este último punto es el reflejo de todos los jóvenes que aseguran que la principal barrera para acceder al mercado laboral comienza con la falta de recursos económicos para ingresar a la educación lo que ya, de entrada, les reduce las capacidades laborales.



Hay un 26 % que considera que las ofertas salariales son muy bajas y otro 11 % que no cuenta con la formación académica requerida para acceder a empleos les cierra la puerta del mundo laboral. Foto: Goyn Bogotá

“Este panorama muestra la urgencia de atender a la población joven y garantizar su acceso a las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para que puedan consolidar sus trayectorias”, explicó Juan Carlos Reyes, director Goyn Bogotá.



Por su lado, Felipe Mariño, director del programa Bogotá Cómo Vamos, señaló que el problema comienza desde las barreras que existen para acceder a oportunidades en edades tempranas, “por eso es importante trabajar en los más jóvenes para no dejar a nadie atrás”.

Los jóvenes se quieren ir

Uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es que se detectó que el 53 por ciento de los jóvenes de la ciudad ha considerado migrar del país. Dentro de las razones que los motivan a tomar esta decisión, está la búsqueda de mayores oportunidades de empleo y la necesidad de tener una mejor calidad de vida.



En la presentación de estos resultados que demarcaron la realidad de algunos de los jóvenes bogotanos estuvieron 6 de los nueve candidatos a la alcaldía, quienes señalaron que los problemas de escolaridad y empleabilidad de los más jóvenes tienen cimientos mucho más profundos que el mero tema de acceso.



Para los candidatos que analizaron el informe a la luz de sus programas de Gobierno, fue evidente que la seguridad es el factor clave para poder retener el talento joven de Bogotá, pues según su análisis, las condiciones “hostiles” de la ciudad y el miedo que genera “salir a la calle” hacen que los ciudadanos quieran irse.



También lo es, según ellos, la falta de garantías para una vida digna que se les ofrece a los padres de familia, pues ahí es donde empiezan la cadena de barreras que se decantan en los problemas de acceso que sufren los jóvenes.

Candidatos a la alcaldía de la ciudad. Foto: Goyn Bogotá

Finalmente, el informe señaló que son seis poblaciones donde se han identificado mayores niveles de injusticia estructural: mujeres jóvenes, jóvenes migrantes de Venezuela, jóvenes con discapacidad, jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes LGBTIQ+ y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.



Ante esto, los candidatos, unánimemente, señalaron como solución la creación de más cupos universitarios, de educación básica con jornada única, flexibilización de los largos programas académicos de carreras profesionales, y articulación público-privada para lograr acceso a créditos de inversión para las micro y pequeñas empresas.

¿Que piensan los candidatos?

Carlos Fernando Galán asume curul en el concejo de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Carlos Galán: La tasa de tránsito de colegios públicos a la educación media es de 30 %. Tenemos que lograr que exista la jornada única. En la posmedia tenemos que ampliar capacidades U. Distrital y fortalecer Jóvenes a la U con enfoque territorial.

Gustavo Bolívar no es pesimista acerca de rehacer la coalición política y de alcanzar un mayor apoyo de los empresarios. Foto: Archivo EL TIEMPO

Gustavo Bolívar: Aunque el candidato no asistió al conversatorio con los jóvenes, ha asegurado que su propuesta para educación es lograr el total de colegios bilingües y técnicos para 2038. Jornada única y extensión del PAE también.

Oviedo se ha desempeñado como profesor asociado en la U. del Rosario. Foto: Sebastián Jaramillo

Daniel Oviedo: La actitud de los jóvenes se está revolucionando. Hay que optar por trayectorias flexibles. No todos pueden ser médicos o ingenieros. Hay que trabajar en Atenea, Todos a la U, Jóvenes a la U y construir sobre lo construido.

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Rodrigo Lara: Un empleo digno cambia vidas y mejora la salud mental. Cuando los jóvenes consiguen un trabajo que los hace felices, adquieren independencia y encuentran un lugar en la sociedad. Esa será mi prioridad.

Diego Molano, exministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Karen Salamanca

Diego Molano: La universidad digital metropolitana es el gran cambio. El inglés de segundo idioma, los cursos cortos y luego carreras largas más flexibles. El segundo reto es cerrar la brecha que se genera por la jornada escolar dividida.

Robledo dice que, si Alejandro Gaviria es el candidato de la Coalición Centro Esperanza, lo apoyará. Foto: Jaime Moreno

Jorge Robledo: Hay que fortalecer las finanzas de la U. Distrital. Hay que resolver cómo mejorar la calidad de los jóvenes que llegan a la universidad porque el

80 % de los jóvenes de colegios públicos no tienen jornada única y eso afecta el desempeño.

El general (r) confirmó que la candidatura de Gustavo Bolívar lo impulsó a lanzarse. Foto: Sergio Ángel

Jorge Vargas: Sin seguridad no hay oportunidad para los jóvenes, porque ellos han sido captados por las pandillas y por las organizaciones de crimen organizado y esto pasa desde muy temprana edad, y eso les quita las oportunidades.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

