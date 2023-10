En el barrio Costa Azul, de la localidad de Suba, la familia de un niño de tres años vivió un gran susto después de que una mujer raptara al menor mientras este se encontraba en una peluquería.



El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En el clip se observa que la mujer, de 42 años, se lleva al niño en sus brazos y camina rápidamente por el parqueadero del lugar.

"Una señora se encontraba en un salón de belleza con su pequeño hijo de tres años. Aquí es donde una mujer aprovecha el descuido de su madre, raptando a este menor de edad", indicó la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la general Sandra Hernández.



Por su parte, la madre del menor afirmó para Noticias Caracol que fue en cuestión de segundos cuando la mujer apareció y se llevó a su hijo.



“Estábamos en la peluquería. El hermanito y el papá se estaban cortando el cabello, ya mi esposo iba a salir con los niños y se devolvió por unas llaves. Fue un segundo que la señora llegó y se llevó el niño y el hermanito solo gritaba que se había llevado al bebé”, contó para el noticiero.



Tras denunciar el hecho ante las autoridades, policías del CAI La Gaitana, en Suba, duraron dos horas buscando al menor. “Hay una pronta reacción de la patrulla de vigilancia, quien inmediatamente procede con la búsqueda", añadió la general Hernández.

La general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El niño apareció a un kilómetro de distancia de la estación. La mujer que lo raptó estaba con él dentro de un taxi.

"Lo vi, le di un abrazo fuerte, le dije que lo amaba mucho y que no iba a volver a pasar nunca más. Es horrible, no se lo deseo a nadie", agregó entre lágrimas la mamá para Noticias Caracol.



La secuestradora quedó en libertad debido a que tenía anotaciones e indicios psiquiátricos, por lo que la familia del menor pide justicia y que se investigue a fondo el caso.



“Lastimosamente, hay artículos en el Código Penal como el artículo 33 que habla de la inimputabilidad de personas en condiciones psiquiátricas, médicas o condiciones especiales. Ahí no se puede avanzar porque la justicia colombiana no lo permite”, explicó para el noticiero Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá.



Mientras las autoridades investigan el perfil de la mujer, el niño está siendo atendido en el Hospital de Suba para determinar si está en una condición adecuada de salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ