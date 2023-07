En la noche del pasado 27 de julio, un grupo de delincuentes persiguió a una mujer por varias cuadras en el barrio Eduardo Frey, ubicado en la localidad de Antonio Nariño.



Los hombres, que iban en motocicleta, siguieron a la víctima desde la estación de un TransMilenio.



(No deje de leer: Video: víctima de atraco persiguió a delincuentes y los embistió con su camioneta).

Fue entonces cuando varios vecinos se percataron de la situación y decidieron enfrentarse a uno de los delincuentes.



Según el relato de uno de los testigos a Blu Radio, un grupo de jóvenes de la comunidad golpeó al motociclista agresor y luego procedieron a quemar la moto en la que estaba.

(Podría interesarle: Ladrones de supermercado en Bogotá intentaron escaparse en un bicitaxi).

Lo corrieron y luego le prendieron fuego a su moto. FACEBOOK

TWITTER

“Estaba a la vuelta por el lado del caño y los atraparon. Lo corrieron y luego le prendieron fuego a su moto. Estaba atracando, robando a una muchacha con un cuchillo y salieron los vecinos, corretearon a los ladrones y le prendieron la moto", explicó el testigo.

En cuanto a la víctima, la joven explicó que la había agredido físicamente.



“El hombre venía persiguiéndome, dejó la moto a un lado y dio la vuelta. Sacó un puñal, me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Salió corriendo, salieron los muchachos, lo tiraron al suelo y le quemaron la moto", comentó.

Aumentan medidas de seguridad en Bogotá

Ante la reciente y preocupante ola de inseguridad, principalmente llevados a cabo por sicarios, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía han acordado celebrar un consejo de seguridad conjuntamente para buscar soluciones urgentes a esta crisis.



La alcaldesa hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que puedan trabajar en coordinación para abordar la creciente criminalidad en Bogotá. El objetivo primordial es detener la violencia y garantizar la seguridad en la ciudad.

(Le recomendamos: Video: dos mujeres atracaron a una niña pero una turba las atrapó y les quemó su moto).

Facebook Twitter Linkedin

La comandante de la Policía presentó un plan de trabajo que busca implementar un modelo de vigilancia aéreo. Foto: Policía Nacional

Por su lado, la comandante de la Policía presentó un plan de trabajo que busca implementar un modelo de vigilancia aéreo que patrullará durante la noche y las horas más complicadas para la seguridad de la ciudad.



Aunque no se ha incrementado el número de policías en la capital, la alcaldesa ha expresado con vehemencia que el Presidente redujo cerca de 1.500 efectivos asignados a Bogotá, quienes fueron pagados con los impuestos de los bogotanos. Sin embargo, la comandante Hernández mencionó que el director general brindó apoyo a la estrategia de seguridad de la ciudad al enviar 500 unidades procedentes de diferentes direcciones de la Policía, quienes comenzarán sus funciones el próximo sábado.

Las localidades priorizadas serán Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero, Bosa, Usaquén y la zona norte de la ciudad.

Exsecretario de Seguridad habla de la inseguridad en Bogotá

Más noticias en EL TIEMPO

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de JONATHAN TORO ROMERO- REDACCIÓN BOGOTÁ