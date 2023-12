Incautan 500 metros de cable para suministrar servicio eléctrico ilegal en Bogotá

El Comando Ambiental, liderado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Policía Metropolitana, incautó 500 metros de cable y cinco luminarias que eran usadas para suministrar el servicio de energía de manera ilegal en la zona rural de Quiba, en Ciudad Bolívar, catalogada como parque ecológico, donde delincuentes pretendían construir y vender viviendas.

Mediante maniobras criminales, pretendían engañar a ciudadanos que estaban en búsqueda de vivienda y poner en riesgo sus vidas; pues estas zonas no están aptas para ser habitadas. “Seguimos salvando vidas y evitando tragedias de ciudadanos humildes que, muchas veces con la ilusión de tener un terreno para vivir, resultan estafados por estos delincuentes que les ofrecen viviendas en zonas rurales y protegidas donde no está permitido construir y mucho menos instalar luminarias ilegales. El llamado es verificar previamente con las entidades correspondientes si el predio es legal. Este servicio no tiene ningún costo”, indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.

El llamado es a denunciar y verificar la legalidad de estos terrenos al (601) 358 16 00, extensión 6005. Foto: Secretaría de Seguridad

Desde el Distrito se ha venido promoviendo la campaña ‘Que no te pinten casas en el aire’, para disminuir este tipo de modalidades de estafa. Es recomendable que las personas que deseen comprar un predio visiten personalmente el lugar, pidan el certificado de Libertad y Tradición de la vivienda o lote y verifiquen con la Secretaría del Hábitat su condición. Solo deben llamar al (601) 358 16 00, extensión 6005, donde recibirán acompañamiento gratuito.

Campaña 'Que no te vendan casas en el aire' Foto: Secretaría de Seguridad

Este año el Comando Ambiental, los operativos se han concentrado especialmente en algunos sectores de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal y se han realizado 23 capturas, evitando así invasiones en zonas de alto riesgo e ilegales y prevenir que familias humildes, que están en la búsqueda de comprar vivienda, sean estafadas. En este reciente operativo también participaron las secretarías de Gobierno, Ambiente, la Empresa de Energía, Enel Colombia, Carabineros de la Policía y Ejército Nacional.

