Hurto masivo a vehículos que estaban en un parqueadero en Bosa

Cuatro vehículos y un furgón que estaban en un parqueadero en el barrio Villa Anny, en la localidad de Bosa, fueron hurtados por al menos ocho personas armadas.

"Llegaron en un Reanault Logan blanco y nos apuntaron (junto con otro compañero) con arma de fuego. Después nos encerraron en la oficina y nos amordazaron y maltrataron para que les diéramos información sobre los carros" le contó al Notámbulo de City Tv Jhon David, vigilante del establecimiento robado.



Los delincuentes también encerraron en uno de los automotores a un conductor y su hijo, menor de ocho años, cuando llegaban a guardarlo.



Uriel Zaens, una de las víctimas del hurto, expresó que "cuando llegué, miembros de la Sijín me informaron que se habían robado cinco vehículos, entre ellos el mío".



Después de cerca de hora y media, los maleantes salieron, junto con los cinco carros, con rumbos diferentes y desconocidos, los vigilantes lograron desatarse por sus propios medios y le dieron aviso a las autoridades.



Inmediatamente, la Policía Metropolitana realizó un plan candado, que dejó como resultado la localización y recuperación del furgón y uno de los carros en el municipio de Soacha.



"Estaba un 70 % ya desvalijado", afirmó el dueño del vehículo encontrado. No obstante, aún no hay pistas de los otros tres automotores, y su investigación está a cargo de la Sijín de la Policía de Bogotá.

